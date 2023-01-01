Как исправить открытие Windows Store при команде 'python'?#Основы Python #Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы устранить данную проблему, проверьте, установлен ли Python на вашем компьютере и добавлен ли путь к файлу интерпретатора в переменные окружения. Скачайте Python с официального сайта, и не забудьте при установке активировать опцию добавления пути в переменную PATH.
Если Python уже установлен, следуйте пути к файлу
python.exe:
%LocalAppData%\Programs\Python\PythonXY\python.exe
Обозначение
PythonXY замените на актуальную версию Python, это поможет CMD корректно находить и интерпретировать файл.
Разбираемся с особенностями Windows и Python
Отключаем запутывающие псевдонимы
Если CMD перенаправляет на Windows Store, отключите псевдонимы Python, исключив их через функцию "Управление псевдонимами выполнения приложений" в поисковике Windows. Это предотвратит неправильный вызов заменителей
python.exe.
Проверяем переменную PATH
Если несмотря на выполненные действия проблема с Python сохраняется, удостоверьтесь, что путь к его директории находится выше папки WindowsApps в списке переменной
PATH. Редактирование системных переменных окружения позволит сохранить нужные настройки.
Ищем альтернативные решения
Для более стабильной работы рассмотрите возможность использования дистрибутива Anaconda, который предоставляет надёжную рабочую среду для Python и гарантирует хорошую совместимость с Windows.
Визуализация
Чтобы облегчить понимание, представим сложившуюся ситуацию наглядно: при запросе по ключевому слову Python, если у вас не установлена его версия, Windows переходит к поиску в своем магазине.
Командная строка: "Привет, дай мне Python! 🐍"
Windows: "Ищем Python! 🔍"
Возможные варианты:
- Установленный Python (🔧)
- Python из Microsoft Store (🏪)
Введите 'python':
Windows: "Нет 🔧? Идем в 🏪."
Итак, при отсутствии доступного 🔧, Windows определяет выбор в пользу 🏪.
🐍 Потеряшка: ведет нас в Windows Store!
Важно правильно выполнить установку Python – удостоверьтесь, что он доступен в CMD или PowerShell.
Дополнительное устранение неполадок
Проверяем установку Python
Если проблемы все еще актуальны, попробуйте варианты "изменить" или "восстановить" в настройках приложений для устранения ошибок в процессе установки Python.
Создаем пользовательские переменные
Для более тонкой настройки создайте пользовательскую переменную среды для Python. Это предотвратит возможные конфликты и облегчит работу интерпретатора.
Делаем путь в WindowsApps
Если у вас достаточно знаний и это необходимо, удалите
python*.exe в папке WindowsApps. Будьте готовы к системным предупреждениям, файлы могут попытаться восстановиться.
Антон Крылов
Python-разработчик