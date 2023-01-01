Как исправить открытие Windows Store при команде 'python'?

Быстрый ответ

Чтобы устранить данную проблему, проверьте, установлен ли Python на вашем компьютере и добавлен ли путь к файлу интерпретатора в переменные окружения. Скачайте Python с официального сайта, и не забудьте при установке активировать опцию добавления пути в переменную PATH.

Если Python уже установлен, следуйте пути к файлу python.exe :

%LocalAppData%\Programs\Python\PythonXY\python.exe

Обозначение PythonXY замените на актуальную версию Python, это поможет CMD корректно находить и интерпретировать файл.

Разбираемся с особенностями Windows и Python

Отключаем запутывающие псевдонимы

Если CMD перенаправляет на Windows Store, отключите псевдонимы Python, исключив их через функцию "Управление псевдонимами выполнения приложений" в поисковике Windows. Это предотвратит неправильный вызов заменителей python.exe .

Проверяем переменную PATH

Если несмотря на выполненные действия проблема с Python сохраняется, удостоверьтесь, что путь к его директории находится выше папки WindowsApps в списке переменной PATH . Редактирование системных переменных окружения позволит сохранить нужные настройки.

Ищем альтернативные решения

Для более стабильной работы рассмотрите возможность использования дистрибутива Anaconda, который предоставляет надёжную рабочую среду для Python и гарантирует хорошую совместимость с Windows.

Визуализация

Чтобы облегчить понимание, представим сложившуюся ситуацию наглядно: при запросе по ключевому слову Python, если у вас не установлена его версия, Windows переходит к поиску в своем магазине.

Командная строка: "Привет, дай мне Python! 🐍" Windows: "Ищем Python! 🔍" Возможные варианты: - Установленный Python (🔧) - Python из Microsoft Store (🏪) Введите 'python': Windows: "Нет 🔧? Идем в 🏪."

Итак, при отсутствии доступного 🔧, Windows определяет выбор в пользу 🏪.

🐍 Потеряшка: ведет нас в Windows Store!

Важно правильно выполнить установку Python – удостоверьтесь, что он доступен в CMD или PowerShell.

Дополнительное устранение неполадок

Проверяем установку Python

Если проблемы все еще актуальны, попробуйте варианты "изменить" или "восстановить" в настройках приложений для устранения ошибок в процессе установки Python.

Создаем пользовательские переменные

Для более тонкой настройки создайте пользовательскую переменную среды для Python. Это предотвратит возможные конфликты и облегчит работу интерпретатора.

Делаем путь в WindowsApps

Если у вас достаточно знаний и это необходимо, удалите python*.exe в папке WindowsApps. Будьте готовы к системным предупреждениям, файлы могут попытаться восстановиться.

