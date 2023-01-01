Как импортировать класс Python из директории выше

Быстрый ответ

Для импорта класса из родительской директории добавьте путь к ней в sys.path :

Python Скопировать код import sys sys.path.append('..') # ".." означает один уровень вверх по дереву директорий from your_module import YourClass

Или же можно использовать относительные импорты в рамках структуры пакета:

Python Скопировать код from ..your_module import YourClass # '..' – на уровень выше в дереве директорий

Не забывайте о файле __init__.py в каждой директории, чтобы Python интерпретировал их как пакеты.

Руководство по использованию относительных импортов в Python

При помощи относительных импортов со знаками точки вы можете удобно навигировать по вложенным директориям. Относительный импорт предполагает:

Определение позиции модуля относительно текущего файла с использованием точек '.';

Одна точка обозначает текущий каталог, каждая следующая — уровень выше;

Такого типа импорты применимы только внутри пакета Python с файлами __init__.py .

Относительные импорты помогают, но они должны использоваться в соответствии со структурой пакетов.

Динамические импорты в Python

Если структура вашего проекта сложная, вам может помочь библиотека importlib :

Python Скопировать код import importlib.util import os import sys # Расчёт пути к родительской директории parent_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) # Проверка наличия родительской директории в sys.path if parent_dir not in sys.path: sys.path.append(parent_dir) # Безопасный импорт модуля module_name = 'your_module' spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_name, os.path.join(parent_dir, f"{module_name}.py")) your_module = importlib.util.module_from_spec(spec) spec.loader.exec_module(your_module) # Взаимодействие с классом YourClass YourClass = your_module.YourClass

Таким образом, вы получаете полный контроль над процессом импорта и можете справиться с сложными ситуациями, такими как системы плагинов или динамические изменения путей.

Лучшие практики создания пакетов Python: выбор стиля

Для поддержания структурированности и масштабируемости вашего проекта на Python:

Всегда используйте __init__.py ;

; Применяйте режим редактируемой установки с помощью pip install -e . ;

; Настройте setup.py для управления поведением при установке пакета;

для управления поведением при установке пакета; Избегайте абсолютных путей, используйте os.path ;

; После импорта удаляйте пути из sys.path .

setup.py: ваш инструмент для улучшения процесса импорта

Улучшите процесс работы с импортами в вашем проекте благодаря setup.py :

entry_points в setup.py позволяет создавать консольные команды или запускаемые модули;

в позволяет создавать консольные команды или запускаемые модули; find_packages() и package_dir в setup.py помогают настроить пользовательские пути импорта;

и в помогают настроить пользовательские пути импорта; Изучив репозиторий PyPA, вы найдёте примеры и рекомендации.

Визуализация

Представьте такую картину: верхняя полка книжного шкафа — это родительская директория, а рабочий стол — это текущий файл:

Markdown Скопировать код 📚 Книжный шкаф | |-- 📁 Текущая папка (уровень рабочего стола) | |-- 🐍 my_script.py | `-- 📂 Верхняя папка (верхняя полка) |-- 📄 my_module.py (содержит 📘 MyClass)

Мы хотим переместить MyClass из my_module.py на уровень my_script.py :

Python Скопировать код from ..my_module import MyClass # Доступ к верхней полке с помощью '..'

Таким образом, MyClass теперь доступен в my_script.py .

Справление со сложными ситуациями

При работе с вложенными пакетами или большими проектами важно основательно разобраться в системе импорта Python:

Система импорта не зависит от файловой системы;

Важно очистить sys.path после добавления путей для импорта;

после добавления путей для импорта; importlib обеспечивает больший контроль при работе со сложными сценариями.

Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать ваш проект гибким и управляемым.

