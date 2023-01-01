Как импортировать класс Python из директории выше
Быстрый ответ
Для импорта класса из родительской директории добавьте путь к ней в
sys.path:
import sys
sys.path.append('..') # ".." означает один уровень вверх по дереву директорий
from your_module import YourClass
Или же можно использовать относительные импорты в рамках структуры пакета:
from ..your_module import YourClass # '..' – на уровень выше в дереве директорий
Не забывайте о файле
__init__.py в каждой директории, чтобы Python интерпретировал их как пакеты.
Руководство по использованию относительных импортов в Python
При помощи относительных импортов со знаками точки вы можете удобно навигировать по вложенным директориям. Относительный импорт предполагает:
- Определение позиции модуля относительно текущего файла с использованием точек '.';
- Одна точка обозначает текущий каталог, каждая следующая — уровень выше;
- Такого типа импорты применимы только внутри пакета Python с файлами
__init__.py.
Относительные импорты помогают, но они должны использоваться в соответствии со структурой пакетов.
Динамические импорты в Python
Если структура вашего проекта сложная, вам может помочь библиотека
importlib:
import importlib.util
import os
import sys
# Расчёт пути к родительской директории
parent_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
# Проверка наличия родительской директории в sys.path
if parent_dir not in sys.path:
sys.path.append(parent_dir)
# Безопасный импорт модуля
module_name = 'your_module'
spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_name, os.path.join(parent_dir, f"{module_name}.py"))
your_module = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(your_module)
# Взаимодействие с классом YourClass
YourClass = your_module.YourClass
Таким образом, вы получаете полный контроль над процессом импорта и можете справиться с сложными ситуациями, такими как системы плагинов или динамические изменения путей.
Лучшие практики создания пакетов Python: выбор стиля
Для поддержания структурированности и масштабируемости вашего проекта на Python:
- Всегда используйте
__init__.py;
- Применяйте режим редактируемой установки с помощью
pip install -e .;
- Настройте
setup.pyдля управления поведением при установке пакета;
- Избегайте абсолютных путей, используйте
os.path;
- После импорта удаляйте пути из
sys.path.
setup.py: ваш инструмент для улучшения процесса импорта
Улучшите процесс работы с импортами в вашем проекте благодаря
setup.py:
entry_pointsв
setup.pyпозволяет создавать консольные команды или запускаемые модули;
find_packages()и
package_dirв
setup.pyпомогают настроить пользовательские пути импорта;
- Изучив репозиторий PyPA, вы найдёте примеры и рекомендации.
Визуализация
Представьте такую картину: верхняя полка книжного шкафа — это родительская директория, а рабочий стол — это текущий файл:
📚 Книжный шкаф
|
|-- 📁 Текущая папка (уровень рабочего стола)
| |-- 🐍 my_script.py
|
`-- 📂 Верхняя папка (верхняя полка)
|-- 📄 my_module.py (содержит 📘 MyClass)
Мы хотим переместить
MyClass из
my_module.py на уровень
my_script.py:
from ..my_module import MyClass # Доступ к верхней полке с помощью '..'
Таким образом,
MyClass теперь доступен в
my_script.py.
Справление со сложными ситуациями
При работе с вложенными пакетами или большими проектами важно основательно разобраться в системе импорта Python:
- Система импорта не зависит от файловой системы;
- Важно очистить
sys.pathпосле добавления путей для импорта;
importlibобеспечивает больший контроль при работе со сложными сценариями.
Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать ваш проект гибким и управляемым.
Антон Крылов
Python-разработчик