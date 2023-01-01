Извлечение колонки из многомерного массива в Python

Быстрый ответ

В NumPy, для извлечения столбца из двумерного массива, используйте синтаксис array[:, column_index] . Ниже приведен пример его применения:

Python Скопировать код import numpy as np # Создаем массив, напоминающий игру в "Крестики-нолики", в которой все выигрывают array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) # Извлекаем второй столбец массива column = array[:, 1] print(column) # Вывод: [2, 5, 8]

Важно: индексация столбцов начинается с нуля!

Подробности

NumPy отлично подходит для работы с многомерными массивами. Вместе с тем, могут использоваться другие подходы, которые помогут лучше понять процесс извлечения столбца.

Использование списковых включений

Для работы со списками в Python удобно использовать списковые включения:

Python Скопировать код # Список массивов, готовых противостоять интерпретации array = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] # Флеш экстакт из вызовов по столбцу column = [row[0] for row in array] print(column) # Вывод: [1, 4, 7]

Использование функции zip

Использование сочетания функции zip и оператора * позволяет элегантно объединить массивы:

Python Скопировать код # Распаковываем массив для извлечения столбцов columns = list(zip(*array)) # Дарим внимание первому столбцу first_column = columns[0] print(first_column) # Вывод: (1, 4, 7)

Учет выделения памяти и типов данных

При создании больших многомерных массивов важно грамотно управлять выделением памяти и выбирать подходящие типы данных:

Python Скопировать код # Создаем массив 100x100 с помощью numpy.arange и reshape large_array = np.arange(10000).reshape(100, 100) # Для оптимизации используем тип данных int32 optimised_array = np.arange(10000, dtype='int32').reshape(100, 100)

Советы по оптимизации при извлечении столбца

NumPy прекрасно подходит для больших объемов данных, обрабатывая их со скоростью света. Если нужно извлечь несколько столбцов, старайтесь не производить срез задание верхней и нижней границ каждый раз, производите все действия одним ударом. Найдите баланс между простой индексацией и продвинутыми техниками, например, используя булевы маски.

Извлечение с изяществом

Извлечение данных из массива может быть не так просто, как кажется. Среди интересных аспектов этой задачи – условная индексация и продвинутое индексирование.

Условное извлечение

Python Скопировать код # Ищем столбец, как ценное вино, в котором значения второй строки больше пяти filtered_column = array[:, 1][array[1, :] > 5] print(filtered_column) # Вывод: [8]

Продвинутое индексирование

С использованием продвинутого индексирования можно извлекать столбцы в нестандартном порядке:

Python Скопировать код # Властелин двух столбцов: первого и третьего multiple_columns = array[:, [0, 2]] print(multiple_columns) # Вывод: [[1, 3], [4, 6], [7, 9]]

Визуализация

Мы можем интерпретировать процесс извлечения столбца как выбор определенных диалогов из сценария сериала:

Markdown Скопировать код Сценарий (🎬): [Эпизод 1] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵] # Array = Диалоги персонажей [Эпизод 2] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵] [Эпизод 3] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵]

Выбор персонажа: Выберем ДИАЛОГ БАБУШКИ 👵 из каждого эпизода!

Python Скопировать код grandma_dialogues = array[:,3]

Markdown Скопировать код Результаты (👵 Цитаты): [Эпизод 1] ➡️ 🗨️👵 [Эпизод 2] ➡️ 🗨️👵 [Эпизод 3] ➡️ 🗨️👵

Марафон просмотра: Теперь у нас есть возможность внимательно прослушать мудрость бабушки, извлеченную из каждого эпизода.

Нюансы при извлечении данных

При извлечении данных из массивов следует учитывать некоторые особенности:

Типы данных : Они играют критическую роль при работе с массивами и на них не стоит забывать.

: Они играют критическую роль при работе с массивами и на них не стоит забывать. Читаемость против скорости : Иногда за читаемым кодом стоит жертва в виде производительности, что значимо в зависимости от конкретных задач.

: Иногда за читаемым кодом стоит жертва в виде производительности, что значимо в зависимости от конкретных задач. Управление памятью: Не забывайте, что массивы имеют свойство хранить оригинальные данные при копировании, что требует особого учета при выделении памяти.

