Извлечение колонки из многомерного массива в Python
Быстрый ответ
В NumPy, для извлечения столбца из двумерного массива, используйте синтаксис
array[:, column_index]. Ниже приведен пример его применения:
import numpy as np
# Создаем массив, напоминающий игру в "Крестики-нолики", в которой все выигрывают
array = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
# Извлекаем второй столбец массива
column = array[:, 1]
print(column) # Вывод: [2, 5, 8]
Важно: индексация столбцов начинается с нуля!
Подробности
NumPy отлично подходит для работы с многомерными массивами. Вместе с тем, могут использоваться другие подходы, которые помогут лучше понять процесс извлечения столбца.
Использование списковых включений
Для работы со списками в Python удобно использовать списковые включения:
# Список массивов, готовых противостоять интерпретации
array = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
# Флеш экстакт из вызовов по столбцу
column = [row[0] for row in array]
print(column) # Вывод: [1, 4, 7]
Использование функции zip
Использование сочетания функции
zip и оператора
* позволяет элегантно объединить массивы:
# Распаковываем массив для извлечения столбцов
columns = list(zip(*array))
# Дарим внимание первому столбцу
first_column = columns[0]
print(first_column) # Вывод: (1, 4, 7)
Учет выделения памяти и типов данных
При создании больших многомерных массивов важно грамотно управлять выделением памяти и выбирать подходящие типы данных:
# Создаем массив 100x100 с помощью numpy.arange и reshape
large_array = np.arange(10000).reshape(100, 100)
# Для оптимизации используем тип данных int32
optimised_array = np.arange(10000, dtype='int32').reshape(100, 100)
Советы по оптимизации при извлечении столбца
- NumPy прекрасно подходит для больших объемов данных, обрабатывая их со скоростью света.
- Если нужно извлечь несколько столбцов, старайтесь не производить срез задание верхней и нижней границ каждый раз, производите все действия одним ударом.
- Найдите баланс между простой индексацией и продвинутыми техниками, например, используя булевы маски.
Извлечение с изяществом
Извлечение данных из массива может быть не так просто, как кажется. Среди интересных аспектов этой задачи – условная индексация и продвинутое индексирование.
Условное извлечение
# Ищем столбец, как ценное вино, в котором значения второй строки больше пяти
filtered_column = array[:, 1][array[1, :] > 5]
print(filtered_column) # Вывод: [8]
Продвинутое индексирование
С использованием продвинутого индексирования можно извлекать столбцы в нестандартном порядке:
# Властелин двух столбцов: первого и третьего
multiple_columns = array[:, [0, 2]]
print(multiple_columns) # Вывод: [[1, 3], [4, 6], [7, 9]]
Визуализация
Мы можем интерпретировать процесс извлечения столбца как выбор определенных диалогов из сценария сериала:
Сценарий (🎬):
[Эпизод 1] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵] # Array = Диалоги персонажей
[Эпизод 2] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵]
[Эпизод 3] ➡️ [🗨️👨, 🗨️👩, 🗨️🧒, 🗨️👵]
Выбор персонажа:
Выберем ДИАЛОГ БАБУШКИ 👵 из каждого эпизода!
grandma_dialogues = array[:,3]
Результаты (👵 Цитаты):
[Эпизод 1] ➡️ 🗨️👵
[Эпизод 2] ➡️ 🗨️👵
[Эпизод 3] ➡️ 🗨️👵
Марафон просмотра: Теперь у нас есть возможность внимательно прослушать мудрость бабушки, извлеченную из каждого эпизода.
Нюансы при извлечении данных
При извлечении данных из массивов следует учитывать некоторые особенности:
- Типы данных: Они играют критическую роль при работе с массивами и на них не стоит забывать.
- Читаемость против скорости: Иногда за читаемым кодом стоит жертва в виде производительности, что значимо в зависимости от конкретных задач.
- Управление памятью: Не забывайте, что массивы имеют свойство хранить оригинальные данные при копировании, что требует особого учета при выделении памяти.
Полезные ссылки
- Руководство по индексации в NumPy — исчерпывающее описание механизма индексации массивов в NumPy.
- Срезы массивов в NumPy — особенности работы со срезами массивов и извлечение их составных частей в NumPy.
- Операции с массивами NumPy — Учебник по Scipy — продвинутые операции с массивами NumPy.
- DataFrame в pandas — эффективное взаимодействие со столбцами DataFrame после преобразования из массивов.
- Изучите NUMPY за 5 минут – ЛУЧШАЯ библиотека Python! — вводный обзор по индексации и выборке в NumPy.
- Упрощение и наглядное продвинутое индексирование (NEP 21) — Улучшения NumPy — ценные советы по индексированию сложных данных.
Таисия Ермакова
backend-разработчик