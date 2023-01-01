Использование переменных внутри регулярного выражения Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы включить переменную в шаблон регулярного выражения на Python, используйте форматирование строк с помощью f-строк: f"шаблон{переменная}шаблон" . Символы, которые имеют специальное значение в регулярных выражениях, следует экранировать:

Python Скопировать код import re word = "пример" regex = fr"\b{word}\b" # Префикс 'r' сохраняет символы обратного слеша text = "Это просто еще один пример в тексте." match = re.search(regex, text, re.IGNORECASE) # Поиск без учета регистра символов if match: found = match.group() else: found = None

В данном примере код осуществляет поиск определенного слова как отдельного элемента в text .

Формирование регулярного выражения

Чтобы составить сложный шаблон, вы можете использовать следующие подходы:

re.compile() позволяет заранее подготовить регулярное выражение, что наиболее эффективно при многократном использовании. Объединение нескольких шаблонов с оператором + , а затем компиляция получившегося выражения, аналогично приготовлению сложного блюда из отдельных ингредиентов. Использование re.escape() для экранирования спецсимволов помогает избежать ошибок в работе с особыми символами.

Чтобы проигнорировать регистр при поиске, просто добавьте соответствующий флаг:

Python Скопировать код pattern = fr"\b{re.escape(word)}\b" regex = re.compile(pattern, re.IGNORECASE) matches = regex.findall(text) if matches: found = matches else: found = None

Использование регулярных выражений в командной строке

Чтобы передавать переменные в скрипты из командной строки, удобно использовать sys.argv :

Python Скопировать код import sys import re if len(sys.argv) > 1: word = sys.argv[1] # Получаем аргумент из командной строки pattern = re.compile(rf"\b{re.escape(word)}\b") # Далее скрипт готов к использованию `re.search()` и других методов

Визуализация 🎨

В представлении будет полезно изобразить шаблон регулярного выражения как чертеж 📝, а переменную — как строительный материал 🧱:

Markdown Скопировать код Чертеж 📝 до использования материала 🧱: "Создать * из кирпичей"

Добавим материал в шаблон:

Python Скопировать код material = "стена" # Выбранный нами материал 🧱 pattern = f"Создать {material} из кирпичей" # Чертеж 📝 с указанием материала 🧱

Теперь чертеж 📝 включает в себя конкретный материал — стену:

Markdown Скопировать код "Создать **стену** из кирпичей" # Чертеж становится детализированным и конкретным.

Таким образом, исходный чертеж обогащается деталями и превращается в точный план 🎯.

Путь к мастерству в регулярных выражениях

Проверяйте все несколько раз: тщательно тестируйте свой подход на разных вариантах. Платформы вроде regex101 помогут в отладке и демонстрации регулярных выражений. Они являются мощным инструментом для этоц целей. Не забывайте обращаться к документации Python documentation. Она великолепный гид по вселенной регулярных выражений.

Полезные материалы