Исполнение .ipynb Jupyter Notebook через терминал Mac
Исполнение .ipynb Jupyter Notebook через терминал Mac

#Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для запуска Jupyter Notebook через командную строку используйте следующую команду:

jupyter nbconvert --execute --to notebook my_notebook.ipynb --output executed_notebook.ipynb

Эта команда выполнит содержимое файла my_notebook.ipynb и сохранит результат в новом файле executed_notebook.ipynb. Убедитесь, что у вас установлены Jupyter и утилита nbconvert.

Вкратце говоря, по своей сути это аналог перезапуска Jupyter; ваш блокнот запустится, и вам даже не понадобится мышь!

Как запустить блокнот из командной строки: подробное руководство

Метод использования nbconvert

Если вы предпочитаете работать без GUI Jupyter, утилита nbconvert — именно то, что вам нужно! Чтобы запустить и преобразовать ваш блокнот, используйте следующую команду:

jupyter nbconvert --to <формат> --execute <имя_блокнота>

Вам следует подставить <формат> вместо желаемого формата файла, например, notebook или python, а вместо <имя_блокнота> — само имя вашего файла:

jupyter nbconvert --execute --to python my_notebook.ipynb

Теперь ваш Jupyter Notebook будет преобразован в скрипт Python и запущен мгновенно.

Сохранение изменений с помощью флага --inplace

Сохраните результат напрямую в используемом блокноте с помощью опции --inplace:

jupyter nbconvert --execute --to notebook --inplace your_notebook.ipynb

Это как волшебное заклинание, которое заменяет исходный файл выполненным блокнотом.

Упрощенный вариант с IPython

Использование IPython позволит вам запустить блокноты без лишних шагов:

ipython --TerminalIPythonApp.file_to_run=my_notebook.ipynb

Альтернативно — можно запустить блокнот прямо из оболочки IPython:

%run my_notebook.ipynb

Блокнот будет выполнен как при удачном стечении обстоятельств!

Создание псевдонима для часто используемых операций

Если вы регулярно выполняете такие действия, создайте псевдоним в вашем файле .bashrc или аналогичном файле:

alias run_notebook="jupyter nbconvert --execute --to notebook"

Теперь просто введите run_notebook your_notebook.ipynb, чтобы получить желаемый результат!

Устранение проблем и необходимые условия

Перед началом работы убедитесь, что все установлено корректно. Возможно, вам потребуется установить mistune для работы с nbconvert:

pip install -U mistune

Если возникают проблемы, обратитесь к репозиторию nbconvert на GitHub чтобы получить самую свежую информацию.

Преобразование блокнота из формата .ipynb в .py

Иногда может потребоваться преобразовать блокнот в скрипт .py, особенно при интеграции в сложные рабочие процессы или настройке систем непрерывной интеграции. Для этого можно использовать встроенные инструменты Jupyter или nbconvert.

Советы, рекомендации и возможные трудности

Использование конфигурационных файлов для удобства

Добавьте необходимые команды в jupyter_nbconvert_config.py. В этом конфигурационном файле вы можете указать тип преобразования по умолчанию и путь для сохранения результатов. Так ваши команды станут короткими и понятными.

Обработка ошибок для продвинутых пользователей

Запускаете блокнот в неинтерактивном режиме? Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, используйте --ExecutePreprocessor.allow_errors=True, чтобы процесс не прекращался при возникновении ошибок.

Непрерывная интеграция с блокнотами Jupyter

Блокноты Jupyter можно успешно интегрировать в систему непрерывной интеграции. Преобразуйте ваш .ipynb в .py для упрощения этой задачи.

Регулярное выполнение функций с помощью Cron

Используйте nbconvert совместно с cron, если вам необходимо автоматически проводить регулярную обработку данных или создавать отчеты.

Параметризированное выполнение блокнотов с Papermill

Для сложных вычислений используйте инструмент papermill. Он позволяет внедрять параметры в блокнот и выполнять его, что идеально подходит для создания серии отчетов на основе разных данных.

Визуализация

Процесс выполнения Jupyter Notebook через терминал можно визуализировать как серию остановок автобуса:

Остановка 1: Открытие терминала 🖥️
Остановка 2: Активация рабочего окружения 🌿 (если требуется)
Остановка 3: Ввод команды `jupyter notebook` 🛤️
Остановка 4: Открытие блокнота в браузере 🌐
Конечная остановка: Работа с блокнотом 🚏📓

Каждая остановка — неотъемлемый этап на пути к выполнению блокнота.

🖥️ --- 🌿 --- 🛤️ --- 🌐 --- 🚏📓

Так что присоединяйтесь к нам, и давайте рванём в путешествие по миру Jupyter Notebook! 🚌💨

Полезные материалы

  1. Запуск блокнота — Документация Jupyter — Подробное руководство по запуску блокнотов Jupyter из командной строки.
  2. Nbconvert как инструмент командной строки — Документация nbconvert — Введение в использование nbconvert для преобразования и выполнения блокнотов.
  3. Выполнение блокнотов Jupyter — Документация nbconvert — Обширный справочник API по выполнению блокнотов Jupyter из командной строки.
  4. Как запустить Jupyter Notebook из командной строки — Вопрос на Stack Overflow — Очень полезное обсуждение на Stack Overflow о запуске блокнотов через командную строку.
  5. Автоматизация выполнения блокнотов Jupyter — статья на Towards Data Science — Здесь вы найдете примеры автоматизации выполнения блокнотов Jupyter.
  6. GitHub – nteract/papermill: 📚 Параметризация и выполнение блокнотов — Полезный репозиторий на GitHub о динамическом использовании 'papermill' для параметризированных блокнотов Jupyter.
  7. Интерфейс JupyterLab — Документация JupyterLab — Узнайте больше о интерфейсе JupyterLab, включая подсказки по запуску блокнотов из командной строки.
Марат Горчаков

лайфстайл-редактор

