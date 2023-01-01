Исполнение .ipynb Jupyter Notebook через терминал Mac

Быстрый ответ

Для запуска Jupyter Notebook через командную строку используйте следующую команду:

Bash Скопировать код jupyter nbconvert --execute --to notebook my_notebook.ipynb --output executed_notebook.ipynb

Эта команда выполнит содержимое файла my_notebook.ipynb и сохранит результат в новом файле executed_notebook.ipynb . Убедитесь, что у вас установлены Jupyter и утилита nbconvert.

Вкратце говоря, по своей сути это аналог перезапуска Jupyter; ваш блокнот запустится, и вам даже не понадобится мышь!

Как запустить блокнот из командной строки: подробное руководство

Метод использования nbconvert

Если вы предпочитаете работать без GUI Jupyter, утилита nbconvert — именно то, что вам нужно! Чтобы запустить и преобразовать ваш блокнот, используйте следующую команду:

Bash Скопировать код jupyter nbconvert --to <формат> --execute <имя_блокнота>

Вам следует подставить <формат> вместо желаемого формата файла, например, notebook или python , а вместо <имя_блокнота> — само имя вашего файла:

Bash Скопировать код jupyter nbconvert --execute --to python my_notebook.ipynb

Теперь ваш Jupyter Notebook будет преобразован в скрипт Python и запущен мгновенно.

Сохранение изменений с помощью флага --inplace

Сохраните результат напрямую в используемом блокноте с помощью опции --inplace:

Bash Скопировать код jupyter nbconvert --execute --to notebook --inplace your_notebook.ipynb

Это как волшебное заклинание, которое заменяет исходный файл выполненным блокнотом.

Упрощенный вариант с IPython

Использование IPython позволит вам запустить блокноты без лишних шагов:

Bash Скопировать код ipython --TerminalIPythonApp.file_to_run=my_notebook.ipynb

Альтернативно — можно запустить блокнот прямо из оболочки IPython:

Python Скопировать код %run my_notebook.ipynb

Блокнот будет выполнен как при удачном стечении обстоятельств!

Создание псевдонима для часто используемых операций

Если вы регулярно выполняете такие действия, создайте псевдоним в вашем файле .bashrc или аналогичном файле:

Bash Скопировать код alias run_notebook="jupyter nbconvert --execute --to notebook"

Теперь просто введите run_notebook your_notebook.ipynb , чтобы получить желаемый результат!

Устранение проблем и необходимые условия

Перед началом работы убедитесь, что все установлено корректно. Возможно, вам потребуется установить mistune для работы с nbconvert :

Bash Скопировать код pip install -U mistune

Если возникают проблемы, обратитесь к репозиторию nbconvert на GitHub чтобы получить самую свежую информацию.

Преобразование блокнота из формата .ipynb в .py

Иногда может потребоваться преобразовать блокнот в скрипт .py, особенно при интеграции в сложные рабочие процессы или настройке систем непрерывной интеграции. Для этого можно использовать встроенные инструменты Jupyter или nbconvert .

Советы, рекомендации и возможные трудности

Использование конфигурационных файлов для удобства

Добавьте необходимые команды в jupyter_nbconvert_config.py . В этом конфигурационном файле вы можете указать тип преобразования по умолчанию и путь для сохранения результатов. Так ваши команды станут короткими и понятными.

Обработка ошибок для продвинутых пользователей

Запускаете блокнот в неинтерактивном режиме? Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, используйте --ExecutePreprocessor.allow_errors=True , чтобы процесс не прекращался при возникновении ошибок.

Непрерывная интеграция с блокнотами Jupyter

Блокноты Jupyter можно успешно интегрировать в систему непрерывной интеграции. Преобразуйте ваш .ipynb в .py для упрощения этой задачи.

Регулярное выполнение функций с помощью Cron

Используйте nbconvert совместно с cron, если вам необходимо автоматически проводить регулярную обработку данных или создавать отчеты.

Параметризированное выполнение блокнотов с Papermill

Для сложных вычислений используйте инструмент papermill . Он позволяет внедрять параметры в блокнот и выполнять его, что идеально подходит для создания серии отчетов на основе разных данных.

Визуализация

Процесс выполнения Jupyter Notebook через терминал можно визуализировать как серию остановок автобуса:

Markdown Скопировать код Остановка 1: Открытие терминала 🖥️ Остановка 2: Активация рабочего окружения 🌿 (если требуется) Остановка 3: Ввод команды `jupyter notebook` 🛤️ Остановка 4: Открытие блокнота в браузере 🌐 Конечная остановка: Работа с блокнотом 🚏📓

Каждая остановка — неотъемлемый этап на пути к выполнению блокнота.

Markdown Скопировать код 🖥️ --- 🌿 --- 🛤️ --- 🌐 --- 🚏📓

Так что присоединяйтесь к нам, и давайте рванём в путешествие по миру Jupyter Notebook! 🚌💨

