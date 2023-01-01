Исполнение .ipynb Jupyter Notebook через терминал Mac#Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для запуска Jupyter Notebook через командную строку используйте следующую команду:
jupyter nbconvert --execute --to notebook my_notebook.ipynb --output executed_notebook.ipynb
Эта команда выполнит содержимое файла
my_notebook.ipynb и сохранит результат в новом файле
executed_notebook.ipynb. Убедитесь, что у вас установлены Jupyter и утилита nbconvert.
Вкратце говоря, по своей сути это аналог перезапуска Jupyter; ваш блокнот запустится, и вам даже не понадобится мышь!
Как запустить блокнот из командной строки: подробное руководство
Метод использования nbconvert
Если вы предпочитаете работать без GUI Jupyter, утилита
nbconvert — именно то, что вам нужно! Чтобы запустить и преобразовать ваш блокнот, используйте следующую команду:
jupyter nbconvert --to <формат> --execute <имя_блокнота>
Вам следует подставить
<формат> вместо желаемого формата файла, например,
notebook или
python, а вместо
<имя_блокнота> — само имя вашего файла:
jupyter nbconvert --execute --to python my_notebook.ipynb
Теперь ваш Jupyter Notebook будет преобразован в скрипт Python и запущен мгновенно.
Сохранение изменений с помощью флага --inplace
Сохраните результат напрямую в используемом блокноте с помощью опции --inplace:
jupyter nbconvert --execute --to notebook --inplace your_notebook.ipynb
Это как волшебное заклинание, которое заменяет исходный файл выполненным блокнотом.
Упрощенный вариант с IPython
Использование IPython позволит вам запустить блокноты без лишних шагов:
ipython --TerminalIPythonApp.file_to_run=my_notebook.ipynb
Альтернативно — можно запустить блокнот прямо из оболочки IPython:
%run my_notebook.ipynb
Блокнот будет выполнен как при удачном стечении обстоятельств!
Создание псевдонима для часто используемых операций
Если вы регулярно выполняете такие действия, создайте псевдоним в вашем файле
.bashrc или аналогичном файле:
alias run_notebook="jupyter nbconvert --execute --to notebook"
Теперь просто введите
run_notebook your_notebook.ipynb, чтобы получить желаемый результат!
Устранение проблем и необходимые условия
Перед началом работы убедитесь, что все установлено корректно. Возможно, вам потребуется установить
mistune для работы с
nbconvert:
pip install -U mistune
Если возникают проблемы, обратитесь к репозиторию nbconvert на GitHub чтобы получить самую свежую информацию.
Преобразование блокнота из формата .ipynb в .py
Иногда может потребоваться преобразовать блокнот в скрипт .py, особенно при интеграции в сложные рабочие процессы или настройке систем непрерывной интеграции. Для этого можно использовать встроенные инструменты Jupyter или
nbconvert.
Советы, рекомендации и возможные трудности
Использование конфигурационных файлов для удобства
Добавьте необходимые команды в
jupyter_nbconvert_config.py. В этом конфигурационном файле вы можете указать тип преобразования по умолчанию и путь для сохранения результатов. Так ваши команды станут короткими и понятными.
Обработка ошибок для продвинутых пользователей
Запускаете блокнот в неинтерактивном режиме? Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, используйте
--ExecutePreprocessor.allow_errors=True, чтобы процесс не прекращался при возникновении ошибок.
Непрерывная интеграция с блокнотами Jupyter
Блокноты Jupyter можно успешно интегрировать в систему непрерывной интеграции. Преобразуйте ваш
.ipynb в
.py для упрощения этой задачи.
Регулярное выполнение функций с помощью Cron
Используйте
nbconvert совместно с cron, если вам необходимо автоматически проводить регулярную обработку данных или создавать отчеты.
Параметризированное выполнение блокнотов с Papermill
Для сложных вычислений используйте инструмент
papermill. Он позволяет внедрять параметры в блокнот и выполнять его, что идеально подходит для создания серии отчетов на основе разных данных.
Визуализация
Процесс выполнения Jupyter Notebook через терминал можно визуализировать как серию остановок автобуса:
Остановка 1: Открытие терминала 🖥️
Остановка 2: Активация рабочего окружения 🌿 (если требуется)
Остановка 3: Ввод команды `jupyter notebook` 🛤️
Остановка 4: Открытие блокнота в браузере 🌐
Конечная остановка: Работа с блокнотом 🚏📓
Каждая остановка — неотъемлемый этап на пути к выполнению блокнота.
🖥️ --- 🌿 --- 🛤️ --- 🌐 --- 🚏📓
Так что присоединяйтесь к нам, и давайте рванём в путешествие по миру Jupyter Notebook! 🚌💨
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор