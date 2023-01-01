Исключение выбросов в DataFrame pandas по колонке 'Vol'

Быстрый ответ

Для скорейшего исключения выбросов из DataFrame воспользуйтесь методом межквартильного размаха (IQR).

Python Скопировать код # Вычисление границ IQR Q1, Q3 = df['Data'].quantile([0\.25, 0.75]) IQR = Q3 – Q1 нижняя_граница, верхняя_граница = Q1 – 1.5 * IQR, Q3 + 1.5 * IQR # Отсеивание выбросов df_очищенный = df[(df['Data'] >= нижняя_граница) & (df['Data'] <= верхняя_граница)]

df_очищенный теперь не содержит выбросов благодаря использованию границ IQR.

Продвинутые приёмы для разных типов данных

Предварительная настройка обработки выбросов может потребоваться в зависимости от ваших данных. Рассмотрим несколько передовых стратегий для различных случаев:

Z-отклонение: научный подход к нормальным данным

Для данных с нормальным распределением применяйте Z-отклонение. Оно показывает, насколько далеко каждая единица данных находится от среднего, определённого в стандартных отклонениях.

Python Скопировать код from scipy import stats import numpy as np # Вычисление Z-отклонения z_отклонения = np.abs(stats.zscore(df)) # Исключение выбросов df_очищенный_z = df[(z_отклонения < 3).all(axis=1)]

Анализ временных рядов с помощью скользящего окна

Для коррелированных временных рядов метод скользящего окна подходит как нельзя лучше.

Python Скопировать код # Определение размера скользящего окна размер_окна = 5 # Применение функции со скользящим окном для отсеивания выбросов очищающая_функция = lambda x: x[np.abs(stats.zscore(x)) < 3] df_очищенный_скользящим = df.rolling(window=размер_окна).apply(очищающая_функция)

Обработка асимметричных данных с применением надёжных мер

Асимметричные данные можно корректировать с помощью медианы и IQR.

Python Скопировать код # Расчёт медианы и IQR медиана = df['Data'].median() Q1, Q3 = df['Data'].quantile([0\.25, 0.75]) IQR = Q3 – Q1 # Задание надёжных границ с использованием IQR нижняя_граница, верхняя_граница = медиана – 1.5 * IQR, медиана + 1.5 * IQR # Отсеивание на основе заданных границ df_надежный = df[(df['Data'] >= нижняя_граница) & (df['Data'] <= верхняя_граница)]

Искусство обработки выбросов

Удаляя выбросы, мы придаём DataFrame аккуратность и снижаем "шум", улучшая качество данных:

Python Скопировать код df = df[(df['value'] >= нижняя_граница) & (df['value'] <= верхняя_граница)]

Боремся с оговорками, поскольку 'Данные бывают разные'

Условная замена и задача 'Сохранить объём данных'

Если удаление выбросов нежелательно из-за уменьшения объёма данных, можно заменять их на центральные значения или на NaN.

Python Скопировать код # Замена выбросов на NaN df_условно_очищенный = df.where((df >= нижняя_граница) & (df <= верхняя_граница), np.nan) # Удаление NaN при необходимости df_условно_очищенный_без_NaN = df_условно_очищенный.dropna()

Масштабирование выбросов в многомерных данных

В многомерных данных выбросы не всегда заметны. Примените масштабирование и PCA для обнаружения скрытых выбросов.

Выбросы в категориальных данных

Для корректировки выбросов в категориальных данных используйте методы one-hot encoding, label encoding или более продвинутые, как embedding.

Полезные материалы