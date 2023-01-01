Интеграция Python Poetry с Docker: подробный гайд

#Виртуальные окружения (venv/poetry)  #pip и зависимости  #DevOps для Python (Docker)  
Быстрый ответ

Сочетание Poetry и Docker с использованием многоступенчатой сборки дает возможность создавать эффективные и минималистичные образы. Этап builder обеспечивает разрешение зависимостей, заданных в pyproject.toml и poetry.lock, что устраняет необходимость в Poetry в конечном образе.

Вот как это выглядит на практике:

# Python и Poetry идеально сочетаются.
FROM python:3.8 as builder
WORKDIR /app
RUN curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/python-poetry/poetry/master/get-poetry.py | python -
COPY pyproject.toml poetry.lock ./
RUN poetry install --no-dev # Установка без зависимостей для разработки

# Финальный этап для Python, без Poetry.
FROM python:3.8-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app ./
CMD ["python", "your_app.py"] # Укажите основной скрипт вашего приложения

Стадия builder отвечает за конфигурацию, а в итоговом образе находятся лишь необходимые компоненты, что делает его более стройным. "your_app.py" замените на имя файла вашего основного скрипта.

Профессиональные советы для гладкой интеграции

Переменные среды: Всесторонняя настройка

Переменные среды являются ключевым инструментом для настройки Dockerfile для максимально эффективной работы приложения:

ENV POETRY_VERSION=1.1.4 PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
  • POETRY_VERSION гарантирует использование конкретной версии Poetry.
  • PYTHONUNBUFFERED, установленный в 1, отключает буферизацию стандартного вывода.
  • PYTHONDONTWRITEBYTECODE, установленный в 1, предотвращает создание .pyc файлов, экономя пространство.

Эффективное кэширование: Экономьте время

Для оптимизации кэширования Docker сначала скопируйте файлы poetry.lock и pyproject.toml:

COPY poetry.lock pyproject.toml ./

Это обеспечивает пересборку установочного слоя только при изменениях в указанных файлах, что ускоряет процесс сборки.

Разработка и Продакшн: Важные моменты

Используйте ARG, чтобы переключаться между установками зависимостей:

ARG INSTALL_DEV=false
RUN if [ "$INSTALL_DEV" = "true" ] ; then poetry install ; else poetry install --no-dev ; fi

Это предоставляет системе непрерывной интеграции возможность использовать преимущества настройки, задавая --build-arg INSTALL_DEV=true.

Обслуживание приложения: Доверьте это Gunicorn

Для обеспечения надежности вашего приложения в Docker воспользуйтесь Gunicorn:

CMD ["gunicorn", "-w 4", "your_app:app"]

Интегрируйте фабрику приложений из your_app.py, объединив надежные технологии Docker с возможностями Gunicorn.

Виртуальные среды: Изолируйте зависимости

Зависимости: Разделяйте и управляйте

Пользуйтесь преимуществами Poetry для создания изолированных виртуальных сред:

source /path/to/virtualenv/bin/activate

Изоляция сборки: Упаковывайте с учетом

Изолированная сборка при создании Docker образа обеспечивает корректную работу зависимостей:

RUN poetry install --no-root --isolated

Визуализация

Краткий обзор работы алгоритма:

Docker контейнер — это ваш чемодан для путешествий 🧳.

Список упаковки — это poetry.lock 👕👖📖.

Python Poetry — это ваш опытный портной ⚙️🧼.

Docker — это ваш личный пилот в облачные пространства 🚀.

В итоге, Poetry аккуратно упаковывает все необходимое, а Docker доставляет это в нужное место.

Выберите Alpine: Превосходство стройности

Оптимизация ресурсов: Меньше значит больше

Образ alpine предлагает минималистичную базу для тех, кто ценит эффективность:

FROM python:3.8-alpine as builder
...

Компиляция: Ожидаются сюрпризы

Если вы используете alpine, будьте готовы к бинарным зависимостям:

RUN apk add --no-cache gcc musl-dev libffi-dev

Полезные материалы

  1. Введение в Poetry — изучите основы установки и использования.
  2. Настройка среды Poetry в PyCharm — используйте Poetry в ваших проектах на PyCharm.
  3. GitHub – python-poetry/poetry — официальный репозиторий Poetry, где вы можете узнать больше деталей.
  4. Docker Hub Официальные образы Python — исследуйте образы для Python приложений.
  5. Многоступенчатая сборка в Docker — познакомьтесь с многоступенчатой сборкой для Python-приложений.
  6. Управление данными в Docker — узнайте, как управлять данными между Docker контейнерами и хост-системой.
  7. Репозитории в Poetry — управляйте зависимостями безопасно с помощью частных репозиториев.
