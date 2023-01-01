Интеграция Python Poetry с Docker: подробный гайд
Быстрый ответ
Сочетание Poetry и Docker с использованием многоступенчатой сборки дает возможность создавать эффективные и минималистичные образы. Этап
builder обеспечивает разрешение зависимостей, заданных в
pyproject.toml и
poetry.lock, что устраняет необходимость в Poetry в конечном образе.
Вот как это выглядит на практике:
# Python и Poetry идеально сочетаются.
FROM python:3.8 as builder
WORKDIR /app
RUN curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/python-poetry/poetry/master/get-poetry.py | python -
COPY pyproject.toml poetry.lock ./
RUN poetry install --no-dev # Установка без зависимостей для разработки
# Финальный этап для Python, без Poetry.
FROM python:3.8-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app ./
CMD ["python", "your_app.py"] # Укажите основной скрипт вашего приложения
Стадия builder отвечает за конфигурацию, а в итоговом образе находятся лишь необходимые компоненты, что делает его более стройным.
"your_app.py" замените на имя файла вашего основного скрипта.
Профессиональные советы для гладкой интеграции
Переменные среды: Всесторонняя настройка
Переменные среды являются ключевым инструментом для настройки Dockerfile для максимально эффективной работы приложения:
ENV POETRY_VERSION=1.1.4 PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
POETRY_VERSIONгарантирует использование конкретной версии Poetry.
PYTHONUNBUFFERED, установленный в
1, отключает буферизацию стандартного вывода.
PYTHONDONTWRITEBYTECODE, установленный в
1, предотвращает создание
.pycфайлов, экономя пространство.
Эффективное кэширование: Экономьте время
Для оптимизации кэширования Docker сначала скопируйте файлы
poetry.lock и
pyproject.toml:
COPY poetry.lock pyproject.toml ./
Это обеспечивает пересборку установочного слоя только при изменениях в указанных файлах, что ускоряет процесс сборки.
Разработка и Продакшн: Важные моменты
Используйте ARG, чтобы переключаться между установками зависимостей:
ARG INSTALL_DEV=false
RUN if [ "$INSTALL_DEV" = "true" ] ; then poetry install ; else poetry install --no-dev ; fi
Это предоставляет системе непрерывной интеграции возможность использовать преимущества настройки, задавая
--build-arg INSTALL_DEV=true.
Обслуживание приложения: Доверьте это Gunicorn
Для обеспечения надежности вашего приложения в Docker воспользуйтесь Gunicorn:
CMD ["gunicorn", "-w 4", "your_app:app"]
Интегрируйте фабрику приложений из
your_app.py, объединив надежные технологии Docker с возможностями Gunicorn.
Виртуальные среды: Изолируйте зависимости
Зависимости: Разделяйте и управляйте
Пользуйтесь преимуществами Poetry для создания изолированных виртуальных сред:
source /path/to/virtualenv/bin/activate
Изоляция сборки: Упаковывайте с учетом
Изолированная сборка при создании Docker образа обеспечивает корректную работу зависимостей:
RUN poetry install --no-root --isolated
Визуализация
Краткий обзор работы алгоритма:
Docker контейнер — это ваш чемодан для путешествий 🧳.
Список упаковки — это poetry.lock 👕👖📖.
Python Poetry — это ваш опытный портной ⚙️🧼.
Docker — это ваш личный пилот в облачные пространства 🚀.
В итоге, Poetry аккуратно упаковывает все необходимое, а Docker доставляет это в нужное место.
Выберите Alpine: Превосходство стройности
Оптимизация ресурсов: Меньше значит больше
Образ
alpine предлагает минималистичную базу для тех, кто ценит эффективность:
FROM python:3.8-alpine as builder
...
Компиляция: Ожидаются сюрпризы
Если вы используете
alpine, будьте готовы к бинарным зависимостям:
RUN apk add --no-cache gcc musl-dev libffi-dev
Агата Суркова
разработчик API