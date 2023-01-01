Импорт модулей с дефисом в Python: from/import и __import__

Импорт модулей с дефисом в Python: from/import и

Быстрый ответ

Если требуется загрузить модуль в Python, имя которого содержит дефис, вам пригодится функция importlib.import_module :

Python Скопировать код import importlib module_with_hyphen = importlib.import_module("module-name")

Теперь вы можете обращаться к элементам module_with_hyphen так же, как и к любому стандартному модулю.

Погружение в importlib

Механизм импорта в Python – это сложный и гибкий инструмент, который делает возможным обход стандартного соглашения именования и загрузку модулей с дефисом в имени:

Python Скопировать код import importlib dash_in_module_name = importlib.import_module("name-with-dash")

Модуль dash_in_module_name ведёт себя точно так же, как и любой другой модуль, загруженный через обычный import .

Обход нетрадиционных имён

Если вам необходимо использовать snake_case для именования, а перед вами модуль с дефисом или другими спецсимволами, вы можете воспользоваться одним из следующих методов:

Создайте прокси-модуль с приемлемым именем, который будет загружать соответствующий модуль.

с приемлемым именем, который будет загружать соответствующий модуль. Пользуйтесь символическими ссылками в вашей операционной системе:

shell Скопировать код ln -s module-name.py module_name.py

Воспользуйтесь изменением sys.path, а затем загрузите ваш модуль с помощью importlib или __import__ .

Предотвращение потенциальных проблем при импорте

Импорт модулей с дефисами в названии может вызывать синтаксические ошибки, методы такие как from module-name import * могут не работать. Следующие пункты помогут вам избежать проблем:

Импортируйте каждый атрибут модуля отдельно .

. Используйте execfile в Python 2 или exec в глобальном пространстве имен в Python 3.

Соблюдение соглашений по именованию в Python

В соответствии с руководством по стилю кодирования на Python PEP 8, имена модулей должны быть записаны строчными буквами и разделены подчеркиваниями. По-возможности старайтесь сразу придерживаться этого соглашения при наименовании модулей.

Переименование модулей, не соответствующих соглашениям

Замените дефисы на подчеркивания в названиях модулей для того, чтобы их было легче загружать и чтобы они соответствовали стандартам.

Проблемы при импорте модулей, имён которых содержат дефисы

Это как попытка прочесть книгу на непонятном языке. Аналогично Python реагирует на модули, имена которых содержат дефисы. И вот как с этим можно справиться:

Markdown Скопировать код Книга на английском: book_on_english - Python читает её без проблем. Книга с дефисом: book-in-german - Python не может её интерпретировать из-за дефиса!

Используйте importlib , чтобы помочь Python "перевести" модуль:

Python Скопировать код import importlib book = importlib.import_module("book-in-german")

Теперь Python может "прочитать" book-in-german так же, как и book_on_english .

Markdown Скопировать код 📚----📘book_on_english----| 🚧 |----📘book-in-german 📚 Интерпретатор помогает Python понять немецкую книгу!

