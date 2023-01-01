Главный заголовок над всеми подграфиками в Python: pyplot

Быстрый ответ

Для того чтобы присвоить общий заголовок всем подграфикам в библиотеке matplotlib, следует воспользоваться методом fig.suptitle() . Вот как это выглядит на примере:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt fig, _ = plt.subplots(2, 2) # Создаем 2x2 подграфика fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16) # Устанавливаем заголовок plt.show() # Выводим график

С помощью fig.suptitle() вы можете легко добавить общий заголовок, который будет располагаться над всеми подграфиками. Функция позволяет регулировать размер шрифта с помощью параметра fontsize .

Создаем место для общего заголовка

Убедитесь, что общему заголовку достаточно места в верхней части листа. Для этого можно скорректировать распределение пространства:

Python Скопировать код fig.subplots_adjust(top=0.88) # Освобождаем место над графиками

Для оптимизации расстановки подграфиков удобно использовать функцию fig.tight_layout() :

Python Скопировать код fig.tight_layout() # Улучшаем расположение подграфиков

Внешний вид заголовка и чистота подграфиков

Чтобы улучшить видимость общего заголовка, можно увеличить размер шрифта:

Python Скопировать код fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=20) # Делаем заголовок более заметным

Чтобы избавиться от лишних меток на осях X и Y и добиться лаконичности подграфиков, их можно скрыть:

Python Скопировать код for ax in fig.get_axes(): ax.label_outer() # Скрываем метки на внешних осях

Иерархия элементов на графике

Четкая визуальная иерархия на графике поможет упорядочить восприятие информации:

Python Скопировать код ax.set_title('Заголовок подграфика', fontsize=14) # Назначаем название подграфикам

Визуализация

Данные на подграфиках – это словно инструменты оркестра, и вы, как дирижер, используете программирование для их гармоничного сочетания:

Markdown Скопировать код Скрипки 🎻: subplot(2,1,1) Трубы 🎺: subplot(2,2,3) Саксофоны 🎷: subplot(2,2,4) Ударные 🥁: subplot(2,3,5)

Объедините их под единой дирижерской декой общего заголовка:

Markdown Скопировать код 🎼📢 Общий заголовок: "Симфония данных" 📢🎼

Благодаря fig.suptitle() , создать впечатление на зрителей правильным смешением данных становится значительно легче.

Массовое создание подграфиков и грандимальный старт

Автоматическое создание и настройка подграфиков значительно упрощаются с помощью цикла for:

Python Скопировать код import numpy as np # Подготавливаем набор данных data = np.random.rand(10, 10) fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=2) for i, ax in enumerate(axes.flatten()): ax.imshow(data * (i + 1)) # Меняем данные для каждого подграфика ax.set_title(f'Подграфик {i+1}', fontsize=10) # Присваиваем имя каждому подграфику fig.suptitle('Вечер случайных данных') plt.show()

Так вы создадите симфоническую композицию из подграфиков, каждый из которых отражает свою уникальную часть данных и объединяется под общим заголовком.

Подводные камни при работе с подграфиками и способы их обхода

В процессе работы со множеством подграфиков могут возникнуть следующие сложности:

Столкновения заголовков и подграфиков : Не забудьте оставить достаточное пространство, чтобы избежать перекрытия элементов.

: Не забудьте оставить достаточное пространство, чтобы избежать перекрытия элементов. Проблемы с визуальной читабельностью : Регулируйте размеры шрифта для оптимального восприятия.

: Регулируйте размеры шрифта для оптимального восприятия. Перегруженность подграфиков: Регулируйте расстановку элементов с помощью tight_layout() или вручную.

В результате вы создадите аккуратную, легко читаемую визуализацию, вызывающую восхищение.

Полезные материалы