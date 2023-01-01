Главный заголовок над всеми подграфиками в Python: pyplot
Быстрый ответ
Для того чтобы присвоить общий заголовок всем подграфикам в библиотеке matplotlib, следует воспользоваться методом
fig.suptitle(). Вот как это выглядит на примере:
import matplotlib.pyplot as plt
fig, _ = plt.subplots(2, 2) # Создаем 2x2 подграфика
fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16) # Устанавливаем заголовок
plt.show() # Выводим график
С помощью
fig.suptitle() вы можете легко добавить общий заголовок, который будет располагаться над всеми подграфиками. Функция позволяет регулировать размер шрифта с помощью параметра
fontsize.
Создаем место для общего заголовка
Убедитесь, что общему заголовку достаточно места в верхней части листа. Для этого можно скорректировать распределение пространства:
fig.subplots_adjust(top=0.88) # Освобождаем место над графиками
Для оптимизации расстановки подграфиков удобно использовать функцию
fig.tight_layout():
fig.tight_layout() # Улучшаем расположение подграфиков
Внешний вид заголовка и чистота подграфиков
Чтобы улучшить видимость общего заголовка, можно увеличить размер шрифта:
fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=20) # Делаем заголовок более заметным
Чтобы избавиться от лишних меток на осях X и Y и добиться лаконичности подграфиков, их можно скрыть:
for ax in fig.get_axes():
ax.label_outer() # Скрываем метки на внешних осях
Иерархия элементов на графике
Четкая визуальная иерархия на графике поможет упорядочить восприятие информации:
ax.set_title('Заголовок подграфика', fontsize=14) # Назначаем название подграфикам
Визуализация
Данные на подграфиках – это словно инструменты оркестра, и вы, как дирижер, используете программирование для их гармоничного сочетания:
Скрипки 🎻: subplot(2,1,1)
Трубы 🎺: subplot(2,2,3)
Саксофоны 🎷: subplot(2,2,4)
Ударные 🥁: subplot(2,3,5)
Объедините их под единой дирижерской декой общего заголовка:
🎼📢 Общий заголовок: "Симфония данных" 📢🎼
Благодаря
fig.suptitle(), создать впечатление на зрителей правильным смешением данных становится значительно легче.
Массовое создание подграфиков и грандимальный старт
Автоматическое создание и настройка подграфиков значительно упрощаются с помощью цикла for:
import numpy as np
# Подготавливаем набор данных
data = np.random.rand(10, 10)
fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=2)
for i, ax in enumerate(axes.flatten()):
ax.imshow(data * (i + 1)) # Меняем данные для каждого подграфика
ax.set_title(f'Подграфик {i+1}', fontsize=10) # Присваиваем имя каждому подграфику
fig.suptitle('Вечер случайных данных')
plt.show()
Так вы создадите симфоническую композицию из подграфиков, каждый из которых отражает свою уникальную часть данных и объединяется под общим заголовком.
Подводные камни при работе с подграфиками и способы их обхода
В процессе работы со множеством подграфиков могут возникнуть следующие сложности:
- Столкновения заголовков и подграфиков: Не забудьте оставить достаточное пространство, чтобы избежать перекрытия элементов.
- Проблемы с визуальной читабельностью: Регулируйте размеры шрифта для оптимального восприятия.
- Перегруженность подграфиков: Регулируйте расстановку элементов с помощью
tight_layout()или вручную.
В результате вы создадите аккуратную, легко читаемую визуализацию, вызывающую восхищение.
Екатерина Громова
аналитик данных