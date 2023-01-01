Форматирование чисел с разделителями в Django и Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для форматирования чисел в шаблонах Django используйте фильтр floatformat , призванный управлять точностью десятичных чисел: {{ number|floatformat:2 }} вернёт число с двуми знаками после запятой. Для добавления разделителей тысяч активируйте django.contrib.humanize , включив его в INSTALLED_APPS , и привлеките к помощи фильтр intcomma : {{ number|intcomma }} . Учёт локализации и особенностей форматирования валют потребуют создания собственных фильтров на основе модуля locale Python.

Примеры:

Python Скопировать код {{ number|floatformat:2 }} # 123.46 – принципиально важная точность! {{ big_number|intcomma }} # 1,234,567 – мы просто обожаем большие числа!

Установка глобальной нормы форматирования

В крупномасштабных проектах стандартизация играет важную роль. Стоит установить USE_THOUSAND_SEPARATOR = True в файле settings.py для того, чтобы разделители тысяч автоматически применялись ко всем числам в шаблонах в соответствии с LANGUAGE_CODE .

При разработке международных приложений полезно будет рассмотреть возможность использования Babel для локализованного форматирования с помощью функции babel.numbers.format_number() .

Форматированные поля в модели

Следование единым правилам — залог успеха. Добавьте отформатированное поле в модель для последовательного представления чисел везде, а не только в шаблонах.

Python Скопировать код from django.db import models from django.contrib.humanize.templatetags.humanize import intcomma class MyModel(models.Model): number = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2) formatted_number = models.CharField(max_length=20, blank=True) def save(self, *args, **kwargs): self.formatted_number = intcomma(self.number) super().save(*args, **kwargs) # Даже герои позволяют себе немного скромности!

Теперь форматированные числа доступны по адресу {{ my_model.formatted_number }} , это снимает необходимость использования фильтров в шаблонах.

Анимация с помощью пользовательских тегов шаблона

Если возможностей humanize не достаточно, то разумно создать свои собственные теги. Например, в my_filters.py вы сможете полностью контролировать форматирование валют:

Python Скопировать код from django import template import locale register = template.Library() @register.filter(name='currency') def currency(value): locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') return locale.currency(value, grouping=True)

После {% load my_filters %} можно применить {{ price|currency }} , чтобы форматировать числа, как валютные единицы с учётом локализации.

Балансируйте между точностью и читаемостью

Фильтр floatformat позволяет контролировать точность, обеспечивая при этом читаемость за счёт корректно расставленных запятых.

Визуализация

Преобразование чисел можно уподобить настройке электронных часов:

Markdown Скопировать код До форматирования (исходное время): 151500 После форматирования (настроенное время): 15:15:00

Форматирование в Django может быть столь же простым, как использование {{ value|number_format }} для преобразования "сырых" чисел в отформатированный вид:

Markdown Скопировать код | Необработанный ввод | Django шаблон | Отформатированный вывод| | -------------------------- | -----------------| ----------------------- | | 123456.78 | {{ value|number_format }} | 123,456.78 |

Достижение необходимой точности и ясности осуществимо так же легко, как настройка времени на часах.

Особенности и устранение проблем

Будьте готовы к потенциальным проблемам связанным с округлением и настройками локализации при форматировании чисел. Обязательно потестируйте различные сценарии, особенно с числами с плавающей запятой.

Важно помнить:

Большие высоты: масштабируемые и производительные решения

В крупных проектах решения относительно форматирования должны быть масштабируемыми и производительными, обеспечивая высокую эффективность работы даже при обработке данных из различных источников.

Полезные материалы