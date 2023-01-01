Фильтрация строк по шаблону в Pandas dataframe: 'ball'

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы отобрать строки с определённым шаблоном из вашего DataFrame, используйте функцию str.contains() . Она вернёт булев массив, который упростит дальнейшую фильтрацию строк.

Python Скопировать код # если 'data' — это ваш DataFrame, а 'pattern' — искомый шаблон filtered_data = data[data['column'].str.contains('pattern', na=False)] # отбираем подходящие строки

Этот код подходит для отсеивания строк из датафрейма, где заданная колонка содержит требуемый шаблон.

Продвинутые варианты использования

Желаете игнорировать регистр? Просто добавьте case=False .

. Чтобы выполнить поиск по сложным критериям, используйте регулярные выражения.

Если важно исключить NA/NaN значения, воспользуйтесь параметром na=False .

Далеко за пределами обыденного: регулярные выражения и проверка типов данных

Проверка типа данных перед фильтрацией

Перед фильтрацией убедитесь, что данные в анализируемом столбце имеют строковый тип. В ином случае необходимо выполнить их преобразование.

Python Скопировать код data['column'] = data['column'].astype(str) # приводим все данные к строковому типу

Применение регулярных выражений

Регулярные выражения облегчают выполнение сложных поисковых задач. Например, если вас интересуют строки, начинающиеся со слова "ball":

Python Скопировать код data[data['column'].str.contains('^ball', regex=True)] # выполним поиск по регулярному выражению

Исключение NA/NaN значений

Устраните нежелательные NA/NaN значения из результатов поиска, применив na=False :

Python Скопировать код data[data['column'].str.contains('pattern', na=False)] # исключим NaN из результатов поиска

Когда требуется больше: Продвинутые методы фильтрации

Фильтрация с переиндексацией

Для эффективного контроля процесса фильтрации можно установить столбец как индекс и воспользоваться функцией .filter(like='pattern') :

Python Скопировать код filtered_data = data.set_index('ids').filter(like='pattern', axis=0) # точно как детектив, выискиваем подсказки

Возможности регулярных выражений

Для фильтрации индексов, начинающихся с определенного шаблона, примените метод .filter(regex='^pattern') :

Python Скопировать код filtered_data = data.set_index('ids').filter(regex='^pattern', axis=0) # ведем изысканный поиск с регулярными выражениями

Визуализация

Как когда выбираешь лучшие фрукты на рынке, str.contains() помогает отбирать строки в наборе данных, соответствующие конкретному шаблону.

Python Скопировать код df[df['column'].str.contains('pattern')]

Подбор правильных инструментов для работы

Основные принципы

Для точного совпадения применяйте параметры с учётом регистра.

Выполняйте гибкий поиск с помощью регулярных выражений.

Для сложных запросов, сочетайте множество условий.

Часто встречающиеся ошибки