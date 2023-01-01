Фильтрация DateTimeField по дате в Django: подходы и решения

Быстрый ответ

Для того чтобы применить фильтрацию по дате в Django, вы должны использовать суффикс __date с названием поля DateTimeField в методе .filter() . Допустим, у нас есть модель Event с полем event_date , и мы хотим выбрать все события, принадлежащие 14 марта 2023 года:

Python Скопировать код from datetime import date from myapp.models import Event events_on_specific_date = Event.objects.filter(event_date__date=date(2023, 3, 14))

Этот запрос вернёт все объекты Event , дата проведения которых (поле event_date ) соответствует 14 марта 2023 года.

Раскрываем тонкости фильтрации по датам

Давайте подробнее обсудим, как реализовать фильтрацию по датам в Django при помощи возможностей его ORM.

Фильтрация в рамках диапазона дат

Чтобы выбрать объекты Event , которые попадают в определенный период времени, используйте операторы __gte (больше или равно) и __lt (меньше):

Python Скопировать код from datetime import datetime events_within_date_range = Event.objects.filter( event_date__gte=datetime.combine(date(2023, 3, 14), datetime.min.time()), event_date__lt=datetime.combine(date(2023, 3, 15), datetime.min.time()) )

Приведенный выше запрос вернет события, происходящие с 14 марта и до, но не включающего, 15 марта 2023 года. Создание комбинированной даты и времени через datetime.combine с использованием datetime.min.time() в примере выше включает все моменты времени данного дня.

Фильтрация по году, месяцу или дню

Фильтрацию по заданному году, месяцу или дню вы можете выполнять с помощью фильтров __year , __month и __day :

Python Скопировать код events_in_march = Event.objects.filter(event_date__month=3)

Фильтрация с учетом часовых поясов

Очень важно учитывать часовые пояса при фильтрации дат. Если вы используете datetime.now() вместо datetime.utcnow() или timezone.now() , и в настройках Django включена поддержка часовых поясов, то результаты фильтрации могут оказаться некорректными.

Визуализация

Давайте наглядно представим методы фильтрации поля DateTimeField в Django:

Markdown Скопировать код 🗓️ Визуализация фильтрации DateTimeField в Django: | Критерий запроса | Фильтр QuerySet в Django | | -------------- | ----------------------- | | Точная дата | `__date=` | | Диапазон дат | `__range=` | | Дата до | `__lt=` | | Дата после | `__gt=` | | Год | `__year=` | | Месяц | `__month=` | | День | `__day=` |

Фильтрация событий, происходящих сегодня

Для выбора событий, произошедших сегодня, воспользуйтесь вызовом date.today() :

Python Скопировать код from datetime import date today_events = Event.objects.filter(event_date__date=date.today())

Использование startswith и contains для фильтрации дат

Фильтры __startswith и __contains могут оказаться полезными, если нужно обработать дату как строку. Однако, стоит помнить, что такие методы могут противоречить календарной структуре дат:

Python Скопировать код events_in_january = Event.objects.filter(event_date__startswith='2023-01')

Использование представлений на основе дат в Django

Django предлагает удобные встроенные инструменты, такие как django.views.generic.date_based , которые облегчают отображение событий за сегодняшний день, текущий год или любой другой выбранный временной интервал.

