Фильтрация DateTimeField по дате в Django: подходы и решения

#Веб-разработка  #Web-разработка (Django)  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Для того чтобы применить фильтрацию по дате в Django, вы должны использовать суффикс __date с названием поля DateTimeField в методе .filter(). Допустим, у нас есть модель Event с полем event_date, и мы хотим выбрать все события, принадлежащие 14 марта 2023 года:

from datetime import date
from myapp.models import Event

events_on_specific_date = Event.objects.filter(event_date__date=date(2023, 3, 14))

Этот запрос вернёт все объекты Event, дата проведения которых (поле event_date) соответствует 14 марта 2023 года.

Пошаговый план для смены профессии

Раскрываем тонкости фильтрации по датам

Давайте подробнее обсудим, как реализовать фильтрацию по датам в Django при помощи возможностей его ORM.

Фильтрация в рамках диапазона дат

Чтобы выбрать объекты Event, которые попадают в определенный период времени, используйте операторы __gte (больше или равно) и __lt (меньше):

from datetime import datetime

events_within_date_range = Event.objects.filter(
    event_date__gte=datetime.combine(date(2023, 3, 14), datetime.min.time()),
    event_date__lt=datetime.combine(date(2023, 3, 15), datetime.min.time())
)

Приведенный выше запрос вернет события, происходящие с 14 марта и до, но не включающего, 15 марта 2023 года. Создание комбинированной даты и времени через datetime.combine с использованием datetime.min.time() в примере выше включает все моменты времени данного дня.

Фильтрация по году, месяцу или дню

Фильтрацию по заданному году, месяцу или дню вы можете выполнять с помощью фильтров __year, __month и __day:

events_in_march = Event.objects.filter(event_date__month=3)

Фильтрация с учетом часовых поясов

Очень важно учитывать часовые пояса при фильтрации дат. Если вы используете datetime.now() вместо datetime.utcnow() или timezone.now(), и в настройках Django включена поддержка часовых поясов, то результаты фильтрации могут оказаться некорректными.

Визуализация

Давайте наглядно представим методы фильтрации поля DateTimeField в Django:

🗓️ Визуализация фильтрации DateTimeField в Django:

| Критерий запроса   | Фильтр QuerySet в Django |
| -------------- | ----------------------- |
| Точная дата     | `__date=`               |
| Диапазон дат    | `__range=`              |
| Дата до         | `__lt=`                 |
| Дата после      | `__gt=`                 |
| Год             | `__year=`               |
| Месяц           | `__month=`              |
| День            | `__day=`                |

Фильтрация событий, происходящих сегодня

Для выбора событий, произошедших сегодня, воспользуйтесь вызовом date.today():

from datetime import date

today_events = Event.objects.filter(event_date__date=date.today())

Использование startswith и contains для фильтрации дат

Фильтры __startswith и __contains могут оказаться полезными, если нужно обработать дату как строку. Однако, стоит помнить, что такие методы могут противоречить календарной структуре дат:

events_in_january = Event.objects.filter(event_date__startswith='2023-01')

Использование представлений на основе дат в Django

Django предлагает удобные встроенные инструменты, такие как django.views.generic.date_based, которые облегчают отображение событий за сегодняшний день, текущий год или любой другой выбранный временной интервал.

Полезные материалы

  1. API QuerySet Reference | Django Documentation | Django — официальная документация Django по фильтрации по датам.
  2. datetime — Basic date and time types — Python 3.12.2 documentation — подробное описание работы с модулем datetime в Python.
  3. Form fields | Django documentation | Django — информация о работе с полями дат в формах Django.
  4. strftime.org – The ultimate strptime reference — полезная шпаргалка для strftime в Python.
  5. Making queries | Django documentation | Django — руководство по созданию запросов в Django.
  6. Getting Started – django-filter 23.5 documentation — описание создания пользовательских фильтров в Django.
  7. Time zones | Django documentation | Django — информация о работе с часовыми поясами в Django.
Милана Усова

разработчик бэкенда

