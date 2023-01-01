Фильтрация DateTimeField по дате в Django: подходы и решения
Быстрый ответ
Для того чтобы применить фильтрацию по дате в Django, вы должны использовать суффикс
__date с названием поля
DateTimeField в методе
.filter(). Допустим, у нас есть модель
Event с полем
event_date, и мы хотим выбрать все события, принадлежащие 14 марта 2023 года:
from datetime import date
from myapp.models import Event
events_on_specific_date = Event.objects.filter(event_date__date=date(2023, 3, 14))
Этот запрос вернёт все объекты
Event, дата проведения которых (поле
event_date) соответствует 14 марта 2023 года.
Раскрываем тонкости фильтрации по датам
Давайте подробнее обсудим, как реализовать фильтрацию по датам в Django при помощи возможностей его ORM.
Фильтрация в рамках диапазона дат
Чтобы выбрать объекты
Event, которые попадают в определенный период времени, используйте операторы
__gte (больше или равно) и
__lt (меньше):
from datetime import datetime
events_within_date_range = Event.objects.filter(
event_date__gte=datetime.combine(date(2023, 3, 14), datetime.min.time()),
event_date__lt=datetime.combine(date(2023, 3, 15), datetime.min.time())
)
Приведенный выше запрос вернет события, происходящие с 14 марта и до, но не включающего, 15 марта 2023 года. Создание комбинированной даты и времени через
datetime.combine с использованием
datetime.min.time() в примере выше включает все моменты времени данного дня.
Фильтрация по году, месяцу или дню
Фильтрацию по заданному году, месяцу или дню вы можете выполнять с помощью фильтров
__year,
__month и
__day:
events_in_march = Event.objects.filter(event_date__month=3)
Фильтрация с учетом часовых поясов
Очень важно учитывать часовые пояса при фильтрации дат. Если вы используете
datetime.now() вместо
datetime.utcnow() или
timezone.now(), и в настройках Django включена поддержка часовых поясов, то результаты фильтрации могут оказаться некорректными.
Визуализация
Давайте наглядно представим методы фильтрации поля
DateTimeField в Django:
🗓️ Визуализация фильтрации DateTimeField в Django:
| Критерий запроса | Фильтр QuerySet в Django |
| -------------- | ----------------------- |
| Точная дата | `__date=` |
| Диапазон дат | `__range=` |
| Дата до | `__lt=` |
| Дата после | `__gt=` |
| Год | `__year=` |
| Месяц | `__month=` |
| День | `__day=` |
Фильтрация событий, происходящих сегодня
Для выбора событий, произошедших сегодня, воспользуйтесь вызовом
date.today():
from datetime import date
today_events = Event.objects.filter(event_date__date=date.today())
Использование startswith и contains для фильтрации дат
Фильтры
__startswith и
__contains могут оказаться полезными, если нужно обработать дату как строку. Однако, стоит помнить, что такие методы могут противоречить календарной структуре дат:
events_in_january = Event.objects.filter(event_date__startswith='2023-01')
Использование представлений на основе дат в Django
Django предлагает удобные встроенные инструменты, такие как
django.views.generic.date_based, которые облегчают отображение событий за сегодняшний день, текущий год или любой другой выбранный временной интервал.
Милана Усова
разработчик бэкенда