Эффективный поиск всех делителей числа в Python 2.7
Быстрый ответ
Чтобы увеличить эффективность вычисления делителей числа, учитывайте принцип ограничения области поиска. Учитывая, что влияние возможных факторов ощутимо снижается после
sqrt(n), мы стремимся их ограничить:
def optimal_factors(n):
return sorted({x for i in range(1, int(n**0.5) + 1) if n % i == 0 for x in (i, n//i)})
Этот метод однократного прохождения помогает обнаружить низшие делители 'i', а заодно и их соответствующие пары 'n//i', найдя таким образом все делители числа
n без неоправданно длительного поиска за пределами
sqrt(n).
Подсказки для ускорения поиска делителей
Вышеописанная функция является эффективной, однако можно применять и другие уловки для ускорения вычислений, особенно при работе с большими и нечетными числами:
Нечетные числа не имеют четных делителей: Используйте проверку на четность для сокращения времени вычислений, поскольку у нечетных чисел нет четных делителей.
step = 2 if n % 2 else 1 factors = {factor for i in range(1, int(n**0.5) + 1, step) for factor in (i, n//i) if n % i == 0}
Применяйте генераторы для экономии памяти: Для больших чисел рекомендуется использовать генераторы, которые поставляют делители по мере готовности, что позволяет экономить память.
def gen_factors(n): for i in range(1, int(n**0.5) + 1): if n % i == 0: yield i if i != n // i: yield n // i
Избегайте ошибок округления при работе с плавающей запятой: Они могут возникнуть при обработке больших целых чисел; предпочтение нужно отдавать целочисленным типам данных.
Используйте факторизацию на простые числа для повышения эффективности: Привлекайте
factorintиз библиотеки SymPy, которая внедряет оптимальные алгоритмы и применяет наиболее подходящий метод для решения конкретной задачи.
Визуализация
Сравним процесс поиска делителей с использованием Python с исследованием космоса:
Путешествие от **`1`** до **`n`** – это маршрут космического корабля 🚀, который можно представить как числовую линию.
1. Корабль пристыкуется только на орбитах-делителях.
2. В каждой точке делителя `i` корабль автоматически отмечает и делитель `n/i`.
3. По достижении половины пути маршрут заканчивается, так как все делители уже обозначены.
Секреты успеха:
- **Фильтрация**: Ограничьте пространство поиска до `sqrt(n)`.
- **Поиск пар**: Если `i` делитель, то `n/i` тоже делитель.
В результате работы функции у нас есть список делителей:
factors = [1, ..., i, n/i, ..., n] # Журнал путешествия 🚀.
Оценивайте производительность вашего кода
Не забывайте проводить анализ производительности:
- Часто используйте инструмент
timeitдля оценки скорости выполнения; с его помощью можно сравнивать эффективность разных методов.
- При проведении изменений принимайте во внимание что генераторы и преобразование в множества могут быть более трудоемки для менее крупных чисел, и от этого можно получить дополнительные расходы.
И пусть вас не затянет стремление к микрооптимизации. Важнее сохранять читаемость и простоту кода.
Применяйте разложение на простые делители
Если вам часто приходится разбирать числа на множители, рассмотрите вариант их формирования из простых чисел:
- Создание простых множителей: Воспользуйтесь эффективными алгоритмами для синтеза и представления чисел.
- Комбинирование простых множителей: Числовая последовательность множителей позволяет легко найти все делители числа, просто умножая их в различных комбинациях.
Не забывайте о встроенной функции
factorint из SymPy для вычисления простых делителей.
Совместимость и читаемость имеются в виду
Чтобы ваш код мог применяться в максимально широком диапазоне задач, стремитесь сохранить совместимость и с Python 2, и с Python 3:
- Для единообразности деления в Python 2 добавьте
from __future__ import division.
- Ваши программы должны быть элегантными и приятными для восприятия: используйте списковые включения и генераторы.
Полезные материалы
- Документация Python по сложным инструментам управления потоком — погрузитесь в уровни Python.
- Обсуждение на Stack Overflow о поиске делителей в Python — Изучите принципы и дебаты сообщества о лучших методах поиска делителей.
- Статья в Википедии о решете Эратосфена — Познакомьтесь с этим классическим алгоритмом и вариантами его применения.
- Итераторы в Python согласно документации — Подберите вводную информацию об итераторах Python и возможностях их применения.
- Инструмент
timeitдля измерения времени выполнения кода — Узнайте, как оценивать скорость работы алгоритма и убедиться, что он не медленнее обычной улитки.
Антон Крылов
Python-разработчик