Эффективный поиск всех делителей числа в Python 2.7

Быстрый ответ

Чтобы увеличить эффективность вычисления делителей числа, учитывайте принцип ограничения области поиска. Учитывая, что влияние возможных факторов ощутимо снижается после sqrt(n) , мы стремимся их ограничить:

Python Скопировать код def optimal_factors(n): return sorted({x for i in range(1, int(n**0.5) + 1) if n % i == 0 for x in (i, n//i)})

Этот метод однократного прохождения помогает обнаружить низшие делители 'i', а заодно и их соответствующие пары 'n//i', найдя таким образом все делители числа n без неоправданно длительного поиска за пределами sqrt(n) .

Подсказки для ускорения поиска делителей

Вышеописанная функция является эффективной, однако можно применять и другие уловки для ускорения вычислений, особенно при работе с большими и нечетными числами:

Нечетные числа не имеют четных делителей : Используйте проверку на четность для сокращения времени вычислений, поскольку у нечетных чисел нет четных делителей. Python Скопировать код step = 2 if n % 2 else 1 factors = {factor for i in range(1, int(n**0.5) + 1, step) for factor in (i, n//i) if n % i == 0}

Применяйте генераторы для экономии памяти : Для больших чисел рекомендуется использовать генераторы, которые поставляют делители по мере готовности , что позволяет экономить память. Python Скопировать код def gen_factors(n): for i in range(1, int(n**0.5) + 1): if n % i == 0: yield i if i != n // i: yield n // i

Избегайте ошибок округления при работе с плавающей запятой : Они могут возникнуть при обработке больших целых чисел; предпочтение нужно отдавать целочисленным типам данных.

Используйте факторизацию на простые числа для повышения эффективности: Привлекайте factorint из библиотеки SymPy, которая внедряет оптимальные алгоритмы и применяет наиболее подходящий метод для решения конкретной задачи.

Визуализация

Сравним процесс поиска делителей с использованием Python с исследованием космоса:

Markdown Скопировать код Путешествие от **`1`** до **`n`** – это маршрут космического корабля 🚀, который можно представить как числовую линию. 1. Корабль пристыкуется только на орбитах-делителях. 2. В каждой точке делителя `i` корабль автоматически отмечает и делитель `n/i`. 3. По достижении половины пути маршрут заканчивается, так как все делители уже обозначены. Секреты успеха: - **Фильтрация**: Ограничьте пространство поиска до `sqrt(n)`. - **Поиск пар**: Если `i` делитель, то `n/i` тоже делитель.

В результате работы функции у нас есть список делителей:

Python Скопировать код factors = [1, ..., i, n/i, ..., n] # Журнал путешествия 🚀.

Оценивайте производительность вашего кода

Не забывайте проводить анализ производительности:

Часто используйте инструмент timeit для оценки скорости выполнения ; с его помощью можно сравнивать эффективность разных методов.

для ; с его помощью можно сравнивать эффективность разных методов. При проведении изменений принимайте во внимание что генераторы и преобразование в множества могут быть более трудоемки для менее крупных чисел, и от этого можно получить дополнительные расходы.

И пусть вас не затянет стремление к микрооптимизации. Важнее сохранять читаемость и простоту кода.

Применяйте разложение на простые делители

Если вам часто приходится разбирать числа на множители, рассмотрите вариант их формирования из простых чисел:

Создание простых множителей : Воспользуйтесь эффективными алгоритмами для синтеза и представления чисел.

: Воспользуйтесь эффективными алгоритмами для синтеза и представления чисел. Комбинирование простых множителей: Числовая последовательность множителей позволяет легко найти все делители числа, просто умножая их в различных комбинациях.

Не забывайте о встроенной функции factorint из SymPy для вычисления простых делителей.

Совместимость и читаемость имеются в виду

Чтобы ваш код мог применяться в максимально широком диапазоне задач, стремитесь сохранить совместимость и с Python 2, и с Python 3:

Для единообразности деления в Python 2 добавьте from __future__ import division .

. Ваши программы должны быть элегантными и приятными для восприятия: используйте списковые включения и генераторы.

