Добавление директории в PYTHONPATH навсегда: решение

Быстрый ответ

Если желаете постоянно добавить директорию в PYTHONPATH для Linux/macOS, закиньте строчку ниже в инициализационный файл вашего терминала (такой как ~/.bashrc , ~/.zshrc ):

Bash Скопировать код export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:/ваш/путь/здесь"

В Windows используйте команду setx в командной строке:

cmd Скопировать код setx PYTHONPATH "%PYTHONPATH%;C:\ваш\путь\здесь"

Для активации изменений перезапустите терминал. Итак, вы расширили PYTHONPATH , добавив в него путь к тому каталогу, который интересует Python при поиске модулей для импорта.

Сохранение настроек между сессиями

Чтобы настройки PYTHONPATH не пропадали после перезапуска, потребуется добавить команду export в файл инициализации оболочки, такой как ~/.bashrc для bash или ~/.zshrc для Zsh. В Unix-подобных системах подойдут также ~/.profile или другие файлы конфигурации оболочки. А в Windows команда setx модифицирует системные переменные окружения, благодаря чему настройки становятся перманентными.

Использование .pth файлов для структурированного подхода

Python позволяет организовывать изменения путей с помощью .pth файлов, которые можно разместить в директории site-packages или user-site . Узнать путь к user-site можно так:

Python Скопировать код python -m site --user-site

Запишите в .pth файл абсолютные пути до нужных вам папок, каждый путь с новой строки. Эта методика отличаеться от редактирования файлов инициализации оболочки тем, что изменения касаются только Python, не затрагивая остальные элементы системы.

Python Скопировать код # so_many_paths.pth /home/user/ProjectAlpha /home/user/ProjectOmega

Предосторожности при работе с PYTHONPATH

Модификация PYTHONPATH позволяет нам получить доступ к разнообразным каталогам. Однако, все это следует делать обдуманно и не заполнять переменную до отказа, чтобы избежать конфликтов между именами модулей и непредвиденных ошибок. Стоит предпочесть использование виртуальных сред для изолированной работы с зависимостями проектов.

Применение изменений

Чтобы применить изменения в PYTHONPATH , внесённые в файлы инициализации оболочки или .pth файлы, требуется перезапуск оболочки или перезагрузка компьютера. Поэтому после каждого изменения всегда помните о необходимости открытия нового терминала или перезагрузки системы.

Визуализация

Вот аллегорическое изображение процесса модификации PYTHONPATH :

Перед Вашим вмешательством это выглядит как игра в прятки:

До внесения изменений в PYTHONPATH : Python 🐍: "Где этот модуль salt ? Я никак не могу его отыскать!" Файловая система 🗂️: ...

После добавления пути в PYTHONPATH :

Python Скопировать код export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:/путь/к/моим/укромным/модулям" # Теперь Python без труда обнаруживает скрытые модули.

Теперь Python без труда находит модуль:

Python 🐍: "Ага, вот ты, модуль salt , спрятался в моём сундуке!" Выбранная директория 📁: salt , pepper , chili

И вот так они с удовольствием сосуществуют в вашем виртуальном кулинарном мире!

Временное vs Постоянное: Разберитесь в разнице

Внесение sys.path.append('/my/new/path') в код приводит к изменению путей только в пределах текущей сессии Python и не является постоянным решением. Это своего рода временная пропускная способность, которая утрачивает силу в конце сессии.

Python Скопировать код import sys sys.path.append('/my/terribly/temporary/path') # Пожалуйста, Python, прими этот доступ на временной основе!

Платформоспецифические рекомендации

Пользователи Windows должны учитывать, что расположение папки site-packages может варьироваться, поэтому рекомендуется консультироваться с документацией установленной версии Python. Владельцам Mac следует твердо знать, что изменения в ~/.bash_profile начинают действовать только в новых сессиях терминала.

Актуальность решений

Со временем, с выходом новых версий Python, способы интерпретации переменных окружения могут меняться. Всегда проверяйте соответствие ваших команд документации Python.

