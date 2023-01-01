Чтение конкретных строк из файла в Python: примеры решения

Быстрый ответ

Если вам требуется получить вторую и четвёртую строки из файла my_file.txt , создайте список с требуемыми номерами строк и воспользуйтесь функцией enumerate внутри генератора списка:

Python Скопировать код lines_to_read = [2, 4] # интересующие нас строки result = [line.strip() for i, line in enumerate(open('my_file.txt'), 1) if i in lines_to_read] print(result) # вот искомые строки!

Здесь функция enumerate считывает порядковые номера строк, if i in lines_to_read оставляет только нужные нам строки, а line.strip() убирает ненужные пробелы.

Чтение строк: изящно, а не тяжеловесно. Оптимальный подход для больших файлов

Для больших файлов важно управлять ресурсами памяти и времени. Используйте цикл for и enumerate , но прерывайте работу цикла, как только добавлены все требуемые строки:

Python Скопировать код lines_to_read = set([2, 4]) # нужные нам строки with open('large_file.txt') as file: # открываем файл result = [] # подготавливаем место для результатов for i, line in enumerate(file, 1): # начинаем чтение if i in lines_to_read: # нашли искомую строку! result.append(line.strip()) # добавляем строку, предварительно удалив пробелы elif i > max(lines_to_read): # все требуемые строки прочитаны break print(result) # выводим результат

Условная конструкция if-elif позволяет пропускать ненужные строки, что ускоряет работу и сокращает расход памяти.

Контролируем ситуацию: динамическое чтение и обработка конкретных строк

Если вам нужно обработать строки немедленно или выбирать их по сложным условиям, генераторные выражения могут предложить эффективное решение с минимумом затрат памяти:

Python Скопировать код lines_to_read = [2, 4] with open('file.txt') as file: lines = (line.strip() for i, line in enumerate(file, 1) if i in lines_to_read) # создаём генератор for line in lines: print(line) # обрабатываем строки по очереди

Этот код выдаёт строки по одной, что идеально подходит для их обработки «на лету».

Когда пригодится помощь: использование внешних библиотек для повышения эффективности

Часто работаете с файлами или вам нужна определённая строка, не читая весь файл? linecache ускорит доступ к строкам:

Python Скопировать код import linecache line_number = 3 desired_line = linecache.getline('file.txt', line_number).strip() print(desired_line) # вуаля, вот и требуемая строка

Запомните, что linecache начинает отсчёт строк с единицы.

Диапазон чтения: когда требуется больше одной строки

Для чтения ряда последовательных строк оптимальным будет использование islice из модуля itertools:

Python Скопировать код from itertools import islice start_line = 2 end_line = 4 with open('file.txt') as file: selected_lines = islice(file, start_line – 1, end_line) # выделяем требуемый диапазон for line in selected_lines: print(line.strip()) # и читаем строки по очереди

С помощью islice , вы легко получите необходимые строки, не загружая весь файл в память.

Визуализация

Представьте, что чтение строк из файла — это поиск шоколада 🍫 на конкретных полках в библиотеке:

Markdown Скопировать код Библиотека (Файл): - Полка 1 (Строка 1): 📚 🍏 - Полка 2 (Строка 2): 📚 🍫 <- Вот искомый шоколад! - Полка 3 (Строка 3): 📚 🍍 - Полка 4 (Строка 4): 📚 🍫 <- Ещё шоколад! - Полка 5 (Строка 5): 📚 🍓

Используем Python для поиска сладостей:

Python Скопировать код with open('library.txt') as file: shelves_to_visit = [1, 3] # шоколад здесь for position, shelf in enumerate(file): if position in shelves_to_visit: print(shelf) # выводим найденное

В итоге мы находим наш шоколад:

Markdown Скопировать код Шоколад: - Полка 2 (Строка 2): 🍫🍫🍫 - Полка 4 (Строка 4): 🍫🍫🍫

Память или скорость: определяем, что выбрать

Выбор между простотой и эффективностью зависит от размера файла и поставленной задачи:

Python Скопировать код with open('small_file.txt') as file: all_lines = file.readlines() # сразу считываем все строки print(all_lines[1], all_lines[3]) # выводим нужные строки

Для больших файлов этот подход может быть трудоёмким, поэтому подходите к выбору метода осознанно!

Выбираем подходящий инструмент для задачи

Вот несколько советов по выбору подходящего метода:

Маленькие файлы : Прямое индексирование после file.readlines() .

: Прямое индексирование после . Большие файлы, несколько строк : Примените enumerate в цикле for .

: Примените в цикле . Доступ к строкам в различных файлах : linecache .

: . Сложные условия отбора строк : Генераторы или islice .

: Генераторы или . Чтение последовательности строк: islice .

Не забывайте закрывать файлы или используйте конструкцию with для их автоматического закрытия.

Полезные материалы