Чтение конкретных строк из файла в Python: примеры решения

Быстрый ответ

Если вам требуется получить вторую и четвёртую строки из файла my_file.txt, создайте список с требуемыми номерами строк и воспользуйтесь функцией enumerate внутри генератора списка:

lines_to_read = [2, 4]  # интересующие нас строки
result = [line.strip() for i, line in enumerate(open('my_file.txt'), 1) if i in lines_to_read]
print(result)  # вот искомые строки!

Здесь функция enumerate считывает порядковые номера строк, if i in lines_to_read оставляет только нужные нам строки, а line.strip() убирает ненужные пробелы.

Чтение строк: изящно, а не тяжеловесно. Оптимальный подход для больших файлов

Для больших файлов важно управлять ресурсами памяти и времени. Используйте цикл for и enumerate, но прерывайте работу цикла, как только добавлены все требуемые строки:

lines_to_read = set([2, 4])  # нужные нам строки
with open('large_file.txt') as file:  # открываем файл
    result = []  # подготавливаем место для результатов
    for i, line in enumerate(file, 1):  # начинаем чтение
        if i in lines_to_read:  # нашли искомую строку!
            result.append(line.strip())  # добавляем строку, предварительно удалив пробелы
        elif i > max(lines_to_read):  # все требуемые строки прочитаны
            break
    print(result)  # выводим результат

Условная конструкция if-elif позволяет пропускать ненужные строки, что ускоряет работу и сокращает расход памяти.

Контролируем ситуацию: динамическое чтение и обработка конкретных строк

Если вам нужно обработать строки немедленно или выбирать их по сложным условиям, генераторные выражения могут предложить эффективное решение с минимумом затрат памяти:

lines_to_read = [2, 4]
with open('file.txt') as file:
    lines = (line.strip() for i, line in enumerate(file, 1) if i in lines_to_read)  # создаём генератор
    for line in lines:
        print(line)  # обрабатываем строки по очереди

Этот код выдаёт строки по одной, что идеально подходит для их обработки «на лету».

Когда пригодится помощь: использование внешних библиотек для повышения эффективности

Часто работаете с файлами или вам нужна определённая строка, не читая весь файл? linecache ускорит доступ к строкам:

import linecache

line_number = 3
desired_line = linecache.getline('file.txt', line_number).strip()
print(desired_line)  # вуаля, вот и требуемая строка

Запомните, что linecache начинает отсчёт строк с единицы.

Диапазон чтения: когда требуется больше одной строки

Для чтения ряда последовательных строк оптимальным будет использование islice из модуля itertools:

from itertools import islice

start_line = 2
end_line = 4
with open('file.txt') as file:
    selected_lines = islice(file, start_line – 1, end_line)  # выделяем требуемый диапазон
    for line in selected_lines:
        print(line.strip())  # и читаем строки по очереди

С помощью islice, вы легко получите необходимые строки, не загружая весь файл в память.

Визуализация

Представьте, что чтение строк из файла — это поиск шоколада 🍫 на конкретных полках в библиотеке:

Библиотека (Файл):
- Полка 1 (Строка 1): 📚 🍏
- Полка 2 (Строка 2): 📚 🍫 <- Вот искомый шоколад!
- Полка 3 (Строка 3): 📚 🍍
- Полка 4 (Строка 4): 📚 🍫 <- Ещё шоколад!
- Полка 5 (Строка 5): 📚 🍓

Используем Python для поиска сладостей:

with open('library.txt') as file:
    shelves_to_visit = [1, 3]  # шоколад здесь
    for position, shelf in enumerate(file):
        if position in shelves_to_visit:
            print(shelf)  # выводим найденное

В итоге мы находим наш шоколад:

Шоколад:
- Полка 2 (Строка 2): 🍫🍫🍫
- Полка 4 (Строка 4): 🍫🍫🍫

Память или скорость: определяем, что выбрать

Выбор между простотой и эффективностью зависит от размера файла и поставленной задачи:

with open('small_file.txt') as file:
    all_lines = file.readlines()  # сразу считываем все строки
    print(all_lines[1], all_lines[3])  # выводим нужные строки

Для больших файлов этот подход может быть трудоёмким, поэтому подходите к выбору метода осознанно!

Выбираем подходящий инструмент для задачи

Вот несколько советов по выбору подходящего метода:

  • Маленькие файлы: Прямое индексирование после file.readlines().
  • Большие файлы, несколько строк: Примените enumerate в цикле for.
  • Доступ к строкам в различных файлах: linecache.
  • Сложные условия отбора строк: Генераторы или islice.
  • Чтение последовательности строк: islice.

Не забывайте закрывать файлы или используйте конструкцию with для их автоматического закрытия.

