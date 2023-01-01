Чтение конкретных строк из файла в Python: примеры решения
Быстрый ответ
Если вам требуется получить вторую и четвёртую строки из файла
my_file.txt, создайте список с требуемыми номерами строк и воспользуйтесь функцией
enumerate внутри генератора списка:
lines_to_read = [2, 4] # интересующие нас строки
result = [line.strip() for i, line in enumerate(open('my_file.txt'), 1) if i in lines_to_read]
print(result) # вот искомые строки!
Здесь функция
enumerate считывает порядковые номера строк,
if i in lines_to_read оставляет только нужные нам строки, а
line.strip() убирает ненужные пробелы.
Чтение строк: изящно, а не тяжеловесно. Оптимальный подход для больших файлов
Для больших файлов важно управлять ресурсами памяти и времени. Используйте цикл for и
enumerate, но прерывайте работу цикла, как только добавлены все требуемые строки:
lines_to_read = set([2, 4]) # нужные нам строки
with open('large_file.txt') as file: # открываем файл
result = [] # подготавливаем место для результатов
for i, line in enumerate(file, 1): # начинаем чтение
if i in lines_to_read: # нашли искомую строку!
result.append(line.strip()) # добавляем строку, предварительно удалив пробелы
elif i > max(lines_to_read): # все требуемые строки прочитаны
break
print(result) # выводим результат
Условная конструкция
if-elif позволяет пропускать ненужные строки, что ускоряет работу и сокращает расход памяти.
Контролируем ситуацию: динамическое чтение и обработка конкретных строк
Если вам нужно обработать строки немедленно или выбирать их по сложным условиям, генераторные выражения могут предложить эффективное решение с минимумом затрат памяти:
lines_to_read = [2, 4]
with open('file.txt') as file:
lines = (line.strip() for i, line in enumerate(file, 1) if i in lines_to_read) # создаём генератор
for line in lines:
print(line) # обрабатываем строки по очереди
Этот код выдаёт строки по одной, что идеально подходит для их обработки «на лету».
Когда пригодится помощь: использование внешних библиотек для повышения эффективности
Часто работаете с файлами или вам нужна определённая строка, не читая весь файл?
linecache ускорит доступ к строкам:
import linecache
line_number = 3
desired_line = linecache.getline('file.txt', line_number).strip()
print(desired_line) # вуаля, вот и требуемая строка
Запомните, что
linecache начинает отсчёт строк с единицы.
Диапазон чтения: когда требуется больше одной строки
Для чтения ряда последовательных строк оптимальным будет использование
islice из модуля itertools:
from itertools import islice
start_line = 2
end_line = 4
with open('file.txt') as file:
selected_lines = islice(file, start_line – 1, end_line) # выделяем требуемый диапазон
for line in selected_lines:
print(line.strip()) # и читаем строки по очереди
С помощью
islice, вы легко получите необходимые строки, не загружая весь файл в память.
Визуализация
Представьте, что чтение строк из файла — это поиск шоколада 🍫 на конкретных полках в библиотеке:
Библиотека (Файл):
- Полка 1 (Строка 1): 📚 🍏
- Полка 2 (Строка 2): 📚 🍫 <- Вот искомый шоколад!
- Полка 3 (Строка 3): 📚 🍍
- Полка 4 (Строка 4): 📚 🍫 <- Ещё шоколад!
- Полка 5 (Строка 5): 📚 🍓
Используем Python для поиска сладостей:
with open('library.txt') as file:
shelves_to_visit = [1, 3] # шоколад здесь
for position, shelf in enumerate(file):
if position in shelves_to_visit:
print(shelf) # выводим найденное
В итоге мы находим наш шоколад:
Шоколад:
- Полка 2 (Строка 2): 🍫🍫🍫
- Полка 4 (Строка 4): 🍫🍫🍫
Память или скорость: определяем, что выбрать
Выбор между простотой и эффективностью зависит от размера файла и поставленной задачи:
with open('small_file.txt') as file:
all_lines = file.readlines() # сразу считываем все строки
print(all_lines[1], all_lines[3]) # выводим нужные строки
Для больших файлов этот подход может быть трудоёмким, поэтому подходите к выбору метода осознанно!
Выбираем подходящий инструмент для задачи
Вот несколько советов по выбору подходящего метода:
- Маленькие файлы: Прямое индексирование после
file.readlines().
- Большие файлы, несколько строк: Примените
enumerateв цикле
for.
- Доступ к строкам в различных файлах:
linecache.
- Сложные условия отбора строк: Генераторы или
islice.
- Чтение последовательности строк:
islice.
Не забывайте закрывать файлы или используйте конструкцию
with для их автоматического закрытия.
