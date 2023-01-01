Автоматическое чтение дат из CSV в Pandas: python-решение#Разное
Быстрый ответ
Да, библиотека pandas способна автоматически распознавать даты при использовании функции
read_csv и параметра
parse_dates.
df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates=['date_col'])
Укажите в параметре
parse_dates названия столбцов, которые содержат даты, чтобы обеспечить правильное преобразование данных. Для автоматического определения столбцов, содержащих даты, следует использовать
parse_dates=True.
Развернутое объяснение
Трактовка дат в стандартных форматах
Для трактовки дат в стандартных форматах используйте параметр
parse_dates:
df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates=['date_col'])
Данный метод особенно эффективен для трактовки дат в ISO формате и иных общепринятых стандартах. Следовательно, если формат дат в вашем CSV-файле стандартный, можно без колебаний положиться на функционал pandas.
Работа с датами в произвольных форматах
При необходимости обработки нестандартных форматов дат, следует применить пользовательскую функцию для их трактовки. Эта возможность реализуется через параметр
date_parser. Вы можете определить свой парсер, к примеру, с помощью лямбда-функции:
date_parse = lambda x: pd.datetime.strptime(x, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates=['date_col'], date_parser=date_parse)
Так pandas будет конвертировать формат дат из вашего файла в соответствии с предоставленной инструкцией.
Слияние даты и времени из различных столбцов
Когда дата и время отделяются в различных столбцах, их можно объединить, применив параметр
parse_dates:
df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates={'datetime': ['date_col', 'time_col']})
Pandas сформирует новый столбец типа datetime64, соединив данные из указанных столбцов.
Визуализация
Представьте, как pandas "сканирует" строки в CSV-файле, ища даты:
Детектив pandas (🐼🔍): "Что ж, посмотрим что тут..."
CSV-файл (📄): "2023-03-17,3.14,'привет',2022/12/01"
С применением функции
read_csv:
Детектив: "А, вот и даты! 🧐"
pandas.read_csv('mystery.csv', parse_dates=True)
Исход разгадки:
📄✨: [📅 17 марта 2023 года, 3.14, 'привет', 📅 1 декабря 2022 года]
// Чудесное разрешение детективной истории дат с 🐼🔍!
Преобразование после чтения файла
Вы можете преобразовать столбцы в даты после импорта данных с использованием
pd.to_datetime():
df['date_col'] = pd.to_datetime(df['date_col'], format='%Y-%m-%d')
Данная команда изменит тип данных на datetime64[ns] и сохранит значения даты.
Все об совместимости
Проверьте, соответствует ли формат datetime вашего CSV-файла вашим нуждам. Это предотвратит возникновение ошибок при работе с датами. Для обработки различных форматов дат не забывайте просматривать справку по директивам strptime и strftime.
Особенности и потенциальные препятствия
Обновления pandas
Обратите внимание на изменения в методах трактовки дат в новых версиях pandas. Самые свежие сведения можно отыскать в документации или на Stack Overflow.
Ошибки при обработке дат
Если во время трактовки дат возникают ошибки, решите эту проблему, преобразовав данные в тип object dtype. Таким образом, вы сохраните данные в исходном виде.
Региональные форматы дат
Следите за региональными особенностями форматов дат. Стандартный формат MM/DD/YY в pandas интерпретируется в соответствии с привычками Северной Америки.
