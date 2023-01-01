Автоматическое чтение дат из CSV в Pandas: python-решение

Быстрый ответ

Да, библиотека pandas способна автоматически распознавать даты при использовании функции read_csv и параметра parse_dates .

Python Скопировать код df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates=['date_col'])

Укажите в параметре parse_dates названия столбцов, которые содержат даты, чтобы обеспечить правильное преобразование данных. Для автоматического определения столбцов, содержащих даты, следует использовать parse_dates=True .

Развернутое объяснение

Трактовка дат в стандартных форматах

Для трактовки дат в стандартных форматах используйте параметр parse_dates :

Данный метод особенно эффективен для трактовки дат в ISO формате и иных общепринятых стандартах. Следовательно, если формат дат в вашем CSV-файле стандартный, можно без колебаний положиться на функционал pandas.

Работа с датами в произвольных форматах

При необходимости обработки нестандартных форматов дат, следует применить пользовательскую функцию для их трактовки. Эта возможность реализуется через параметр date_parser . Вы можете определить свой парсер, к примеру, с помощью лямбда-функции:

Python Скопировать код date_parse = lambda x: pd.datetime.strptime(x, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates=['date_col'], date_parser=date_parse)

Так pandas будет конвертировать формат дат из вашего файла в соответствии с предоставленной инструкцией.

Слияние даты и времени из различных столбцов

Когда дата и время отделяются в различных столбцах, их можно объединить, применив параметр parse_dates :

Python Скопировать код df = pd.read_csv('file.csv', parse_dates={'datetime': ['date_col', 'time_col']})

Pandas сформирует новый столбец типа datetime64, соединив данные из указанных столбцов.

Визуализация

Представьте, как pandas "сканирует" строки в CSV-файле, ища даты:

Преобразование после чтения файла

Вы можете преобразовать столбцы в даты после импорта данных с использованием pd.to_datetime() :

Python Скопировать код df['date_col'] = pd.to_datetime(df['date_col'], format='%Y-%m-%d')

Данная команда изменит тип данных на datetime64[ns] и сохранит значения даты.

Все об совместимости

Проверьте, соответствует ли формат datetime вашего CSV-файла вашим нуждам. Это предотвратит возникновение ошибок при работе с датами. Для обработки различных форматов дат не забывайте просматривать справку по директивам strptime и strftime.

Особенности и потенциальные препятствия

Обновления pandas

Обратите внимание на изменения в методах трактовки дат в новых версиях pandas. Самые свежие сведения можно отыскать в документации или на Stack Overflow.

Ошибки при обработке дат

Если во время трактовки дат возникают ошибки, решите эту проблему, преобразовав данные в тип object dtype. Таким образом, вы сохраните данные в исходном виде.

Региональные форматы дат

Следите за региональными особенностями форматов дат. Стандартный формат MM/DD/YY в pandas интерпретируется в соответствии с привычками Северной Америки.

