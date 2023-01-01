Ассерт нескольких вызовов mock-методов в Python

Быстрый ответ

Для проверки последовательности и правильности вызовов метода-заглушки с определёнными аргументами используйте метод mock.assert_has_calls . Ниже приведен пример его использования:

Python Скопировать код from unittest.mock import Mock, call mock_obj = Mock() # Использование метода-заглушки mock_obj.method('call1') mock_obj.method('call2') # Проверка порядка вызовов: 'call1' должен быть перед 'call2' mock_obj.assert_has_calls([call.method('call1'), call.method('call2')])

Данный код подтверждает, что вызовы метода-заглушки были произведены сначала с аргументом 'call1' , затем — 'call2' . Если последовательность вызовов неверная, будет выброшено исключение AssertionError.

Разбор метода assert

assert_has_calls из библиотеки 'unittest.mock' используется для надёжной проверки последовательности вызовов метода-заглушки. Этот метод принимает в качестве аргумента список вызовов ( call ), где каждый элемент содержит информацию о вызове метода и его аргументах.

Особенности использования assert_has_calls таковы:

Порядок вызовов важен по умолчанию.

Для игнорирования порядка вызовов используйте параметр any_order=True .

. Повторяющиеся вызовы также учитываются.

assert_any_call позволяет проверить наличие хотя бы одного вызова без учёта порядка.

Обработка вызовов в неопределённом порядке

Если порядок вызовов не важен, используйте параметр any_order=True :

Python Скопировать код # Порядок вызовов не имеет значения mock_obj.assert_has_calls([ call.method('call2'), call.method('call1') ], any_order=True)

Изучение вызовов с помощью call

Для получения детальной информации о последовательности вызовов используйте свойство 'callargslist'. Это список аргументов каждого отдельного вызова, что позволяет сопоставить фактические аргументы с ожидаемыми:

Python Скопировать код expected_args = [('call1',), ('call2',)] actual_args = [c.args for c in mock_obj.method.call_args_list] assert expected_args == actual_args # Проверяем, что аргументы вызовов соответствуют ожидаемым

Подсчёт вызовов с call_count

Для проверки количество выполненных вызовов используйте 'call_count'. Это свойство отображает общее число вызовов метода-заглушки:

Python Скопировать код assert mock_obj.method.call_count == 2 # Ожидаемое количество вызовов – 2

Используя call_args_list и call_count вместе, вы можете полностью контролировать вызовы метода-заглушки.

Баланс между тестированием и дизайном кода

Использование строгих проверок в тестах может указывать на излишнюю сложность кода и тестов, которые сильно зависят от реализации. Важно тестировать поведение, а не реализацию, стараясь добиться баланса, чтобы тесты были понятными, поддерживаемыми и отражали реальное использование системы.

Визуализация

Можно рассматривать процесс как концерт, где вызовы методов-заглушек — это музыканты, играющие в определённом порядке, создающие гармоничную мелодию.

Markdown Скопировать код Дирижёр (🎩): "Готовы? Начнём..." Первая Скрипка (🎻) – "Исполнение A" 🎶 А – А – А 🎶 (первая нота) Вторая Скрипка (🎻) – "Исполнение B" 🎶 В – В – В 🎶 (вторая нота) Третья Скрипка (🎻) – "Исполнение C" 🎶 С – С – С 🎶 (третья нота)

Рассмотрим последовательность исполнения нот А, В, С как аналог последовательности правильных вызовов методов-заглушек.

Формирование стратегии тестирования

Выполняя работу с assert_has_calls , важно разработать эффективную стратегию тестирования:

Необходимо ли проверять каждый вызов детально, или достаточно проверки общей работы функционала?

Не перегружены ли тесты излишним числом проверок, делающих их сложными для поддержки?

Если тесты становятся сложными для поддержки, стоит пересмотреть подход к созданию методов-заглушек.

Нюансы тестирования с использованием заглушек

Существуют общие рекомендации по тестированию с использованием методов-заглушек:

Не следует сосредотачиваться на проверке большого количества конкретных вызовов. Сосредоточьтесь на важных моментах.

Если изменения в реализации не влияют на общую функциональность, они не должны вызывать ошибки в тестах.

Использование большого количества методов-заглушек может привести к некорректным результатам тестирования.

Рекомендации для эффективного тестирования

Для достижения наибольшей эффективности тестирования:

Код должен быть качественным с самого начала, что упростит работу с методами-заглушками.

Используйте return_value и side_effect для моделирования различных сценариев поведения объектов-заглушек.

и для моделирования различных сценариев поведения объектов-заглушек. Комбинируйте модульные тесты с интеграционными для проверки корректной работы всей системы в целом.

