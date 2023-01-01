Ассерт нескольких вызовов mock-методов в Python#Основы Python #Тестирование (pytest)
Быстрый ответ
Для проверки последовательности и правильности вызовов метода-заглушки с определёнными аргументами используйте метод
mock.assert_has_calls. Ниже приведен пример его использования:
from unittest.mock import Mock, call
mock_obj = Mock()
# Использование метода-заглушки
mock_obj.method('call1')
mock_obj.method('call2')
# Проверка порядка вызовов: 'call1' должен быть перед 'call2'
mock_obj.assert_has_calls([call.method('call1'), call.method('call2')])
Данный код подтверждает, что вызовы метода-заглушки были произведены сначала с аргументом
'call1', затем —
'call2'. Если последовательность вызовов неверная, будет выброшено исключение AssertionError.
Разбор метода assert
assert_has_calls из библиотеки 'unittest.mock' используется для надёжной проверки последовательности вызовов метода-заглушки. Этот метод принимает в качестве аргумента список вызовов (
call), где каждый элемент содержит информацию о вызове метода и его аргументах.
Особенности использования
assert_has_calls таковы:
- Порядок вызовов важен по умолчанию.
- Для игнорирования порядка вызовов используйте параметр
any_order=True.
- Повторяющиеся вызовы также учитываются.
assert_any_callпозволяет проверить наличие хотя бы одного вызова без учёта порядка.
Обработка вызовов в неопределённом порядке
Если порядок вызовов не важен, используйте параметр
any_order=True:
# Порядок вызовов не имеет значения
mock_obj.assert_has_calls([
call.method('call2'),
call.method('call1')
], any_order=True)
Изучение вызовов с помощью call
Для получения детальной информации о последовательности вызовов используйте свойство 'callargslist'. Это список аргументов каждого отдельного вызова, что позволяет сопоставить фактические аргументы с ожидаемыми:
expected_args = [('call1',), ('call2',)]
actual_args = [c.args for c in mock_obj.method.call_args_list]
assert expected_args == actual_args # Проверяем, что аргументы вызовов соответствуют ожидаемым
Подсчёт вызовов с call_count
Для проверки количество выполненных вызовов используйте 'call_count'. Это свойство отображает общее число вызовов метода-заглушки:
assert mock_obj.method.call_count == 2 # Ожидаемое количество вызовов – 2
Используя
call_args_list и
call_count вместе, вы можете полностью контролировать вызовы метода-заглушки.
Баланс между тестированием и дизайном кода
Использование строгих проверок в тестах может указывать на излишнюю сложность кода и тестов, которые сильно зависят от реализации. Важно тестировать поведение, а не реализацию, стараясь добиться баланса, чтобы тесты были понятными, поддерживаемыми и отражали реальное использование системы.
Визуализация
Можно рассматривать процесс как концерт, где вызовы методов-заглушек — это музыканты, играющие в определённом порядке, создающие гармоничную мелодию.
Дирижёр (🎩): "Готовы? Начнём..."
Первая Скрипка (🎻) – "Исполнение A"
🎶 А – А – А 🎶 (первая нота)
Вторая Скрипка (🎻) – "Исполнение B"
🎶 В – В – В 🎶 (вторая нота)
Третья Скрипка (🎻) – "Исполнение C"
🎶 С – С – С 🎶 (третья нота)
Рассмотрим последовательность исполнения нот А, В, С как аналог последовательности правильных вызовов методов-заглушек.
Формирование стратегии тестирования
Выполняя работу с
assert_has_calls, важно разработать эффективную стратегию тестирования:
- Необходимо ли проверять каждый вызов детально, или достаточно проверки общей работы функционала?
- Не перегружены ли тесты излишним числом проверок, делающих их сложными для поддержки?
- Если тесты становятся сложными для поддержки, стоит пересмотреть подход к созданию методов-заглушек.
Нюансы тестирования с использованием заглушек
Существуют общие рекомендации по тестированию с использованием методов-заглушек:
- Не следует сосредотачиваться на проверке большого количества конкретных вызовов. Сосредоточьтесь на важных моментах.
- Если изменения в реализации не влияют на общую функциональность, они не должны вызывать ошибки в тестах.
- Использование большого количества методов-заглушек может привести к некорректным результатам тестирования.
Рекомендации для эффективного тестирования
Для достижения наибольшей эффективности тестирования:
- Код должен быть качественным с самого начала, что упростит работу с методами-заглушками.
- Используйте
return_valueи
side_effectдля моделирования различных сценариев поведения объектов-заглушек.
- Комбинируйте модульные тесты с интеграционными для проверки корректной работы всей системы в целом.
Антон Крылов
Python-разработчик