Альтернативы функции execfile() в Python 3: как запустить скрипт
Быстрый ответ
Если в Python 3 вам требуется выполнять файл, аналогично функции
execfile() из Python 2, вы можете воспользоваться функциями
open() и
exec():
with open("script.py") as f:
exec(f.read())
Такой подход исполняет код из файла
script.py в текущем пространстве имен, воспроизводя поведение
execfile().
Погружение в детали: методы выполнения скриптов
Давайте подробнее обсудим способы выполнения скриптов в Python 3, которые могут заменить отсутствующую функцию
execfile().
Сохраняем независимость скриптов: Изоляция
Чтобы обеспечить автономность вашего скрипта и избегать конфликтов в пространстве имен, используйте функцию
runpy.run_path():
import runpy
script_globals = runpy.run_path("script.py")
Она вернёт словарь глобальных переменных, включающий все определённые в скрипте переменные.
Отладочный подход: использование compile
Для оптимизации процесса отладки можно использовать функцию
compile():
with open("script.py") as f:
code = compile(f.read(), "script.py", 'exec')
exec(code)
Такой код выполнит скрипт, а в трейсах будет указано корректное имя файла, что упрощает отслеживание ошибок.
Строгое соблюдение контекстных менеджеров
Убедитесь, что файл будет корректно закрыт после его прочтения:
with open("script.py", "rb") as f:
exec(compile(f.read(), "script.py", 'exec'))
Открытие файла в режиме бинарного чтения (
"rb") гарантирует правильное прочтение содержимого, не применяя кодирование, что критично для корректного выполнения скрипта.
Будьте на стороне света: Защитите свой код
Использование
exec() может быть рискованным:
exec(open("script.py").read())
Будьте предельно осторожны при выполнении кода, который мог быть изменён сторонними лицами, и не забывайте о мерах безопасности.
Управление пространством имен: Остановитесь на своём
Если вы хотите контролировать пространство имен при выполнении скрипта, можете задать собственные значения для глобальных и локальных переменных:
namespace = {}
with open("script.py") as f:
exec(f.read(), namespace)
Такое действие изолирует выполнение скрипта от прочего кода.
Визуализация
Вы можете сравнить
execfile со старым кассетным плеером (📼), который уже не используют, в то время как в Python 3 выправелены аналогом современного медиаплеера (🎵):
Старый метод: execfile('script.py') // 📼❌ (Отсутствует в Python 3)
Новый метод: exec(open('script.py').read()) // 🎵✅ (Альтернатива в Python 3)
Отсутствие одного пути не означает отсутствие пути вообще: пора принимать новшества и наслаждаться преимуществами современных подходов!
Скрипты в контексте реальности: Установка специальных переменных
При исполнении скриптов полезно задать специальные переменные, такие как
__file__ и
__name__.
filename = "script.py"
with open(filename) as f:
exec(f.read(), {'__file__': filename, '__name__': '__main__'})
Этот подход позволяет скрипту вести себя так, как если бы он был запущен непосредственно, сохраняя его ожидаемое поведение.
Эмулировать, а не имитировать: Пользовательская функция
Лучше всего эмулировать
execfile(), создав собственную функцию:
def custom_execfile(filepath, globals=None, locals=None):
with open(filepath, 'rb') as file:
exec(compile(file.read(), filepath, 'exec'), globals, locals)
custom_execfile('script.py')
Это обеспечивает выполнение скрипта с возможностью передачи пользовательских значений для
globals и
locals.
Историческая справка: Изменения в Python 3
Удостоверьтесь, что вы ознакамлены с документом "Что нового в Python 3.0", где рассказывается об отличиях между Python 2 и Python 3.
Антон Крылов
Python-разработчик