Альтернативы функции execfile() в Python 3: как запустить скрипт

Быстрый ответ

Если в Python 3 вам требуется выполнять файл, аналогично функции execfile() из Python 2, вы можете воспользоваться функциями open() и exec() :

Python Скопировать код with open("script.py") as f: exec(f.read())

Такой подход исполняет код из файла script.py в текущем пространстве имен, воспроизводя поведение execfile() .

Погружение в детали: методы выполнения скриптов

Давайте подробнее обсудим способы выполнения скриптов в Python 3, которые могут заменить отсутствующую функцию execfile() .

Сохраняем независимость скриптов: Изоляция

Чтобы обеспечить автономность вашего скрипта и избегать конфликтов в пространстве имен, используйте функцию runpy.run_path() :

Python Скопировать код import runpy script_globals = runpy.run_path("script.py")

Она вернёт словарь глобальных переменных, включающий все определённые в скрипте переменные.

Отладочный подход: использование compile

Для оптимизации процесса отладки можно использовать функцию compile() :

Python Скопировать код with open("script.py") as f: code = compile(f.read(), "script.py", 'exec') exec(code)

Такой код выполнит скрипт, а в трейсах будет указано корректное имя файла, что упрощает отслеживание ошибок.

Строгое соблюдение контекстных менеджеров

Убедитесь, что файл будет корректно закрыт после его прочтения:

Python Скопировать код with open("script.py", "rb") as f: exec(compile(f.read(), "script.py", 'exec'))

Открытие файла в режиме бинарного чтения ( "rb" ) гарантирует правильное прочтение содержимого, не применяя кодирование, что критично для корректного выполнения скрипта.

Будьте на стороне света: Защитите свой код

Использование exec() может быть рискованным:

Python Скопировать код exec(open("script.py").read())

Будьте предельно осторожны при выполнении кода, который мог быть изменён сторонними лицами, и не забывайте о мерах безопасности.

Управление пространством имен: Остановитесь на своём

Если вы хотите контролировать пространство имен при выполнении скрипта, можете задать собственные значения для глобальных и локальных переменных:

Python Скопировать код namespace = {} with open("script.py") as f: exec(f.read(), namespace)

Такое действие изолирует выполнение скрипта от прочего кода.

Визуализация

Вы можете сравнить execfile со старым кассетным плеером (📼), который уже не используют, в то время как в Python 3 выправелены аналогом современного медиаплеера (🎵):

Старый метод: execfile('script.py') // 📼❌ (Отсутствует в Python 3) Новый метод: exec(open('script.py').read()) // 🎵✅ (Альтернатива в Python 3)

Отсутствие одного пути не означает отсутствие пути вообще: пора принимать новшества и наслаждаться преимуществами современных подходов!

Скрипты в контексте реальности: Установка специальных переменных

При исполнении скриптов полезно задать специальные переменные, такие как __file__ и __name__ .

Python Скопировать код filename = "script.py" with open(filename) as f: exec(f.read(), {'__file__': filename, '__name__': '__main__'})

Этот подход позволяет скрипту вести себя так, как если бы он был запущен непосредственно, сохраняя его ожидаемое поведение.

Эмулировать, а не имитировать: Пользовательская функция

Лучше всего эмулировать execfile() , создав собственную функцию:

Python Скопировать код def custom_execfile(filepath, globals=None, locals=None): with open(filepath, 'rb') as file: exec(compile(file.read(), filepath, 'exec'), globals, locals) custom_execfile('script.py')

Это обеспечивает выполнение скрипта с возможностью передачи пользовательских значений для globals и locals .

Историческая справка: Изменения в Python 3

Удостоверьтесь, что вы ознакамлены с документом "Что нового в Python 3.0", где рассказывается об отличиях между Python 2 и Python 3.

