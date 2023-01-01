Переход из техподдержки в QA-тестировщики: план действий в 5 шагов#Смена профессии #Выбор профессии #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Специалисты техподдержки, желающие перейти в сферу QA-тестирования
- Люди, интересующиеся карьерными перспективами и увеличением дохода в IT
- Читатели, стремящиеся развить свои навыки и получить практическое руководство по переходу в QA
Решили сменить техподдержку на QA-тестирование? Отличный выбор — вы уже обладаете многими необходимыми навыками! Многие специалисты техподдержки успешно совершают этот карьерный переход, увеличивая свой доход на 30-50% и открывая новые профессиональные горизонты. В этой статье я расскажу о проверенном пятишаговом плане, который поможет вам превратить опыт работы с пользователями в востребованную QA-экспертизу. Никаких расплывчатых советов — только конкретные действия, которые приведут вас к цели. 🚀
Преимущества перехода из техподдержки в QA-тестирование
Переход из технической поддержки в QA-тестирование — это естественная карьерная траектория, предлагающая значительные преимущества. Рассмотрим ключевые выгоды, которые ждут вас на этом пути.
Алексей Сорокин, Lead QA Engineer
Я работал в технической поддержке крупного провайдера четыре года, когда понял, что хочу большего. Каждый день я выявлял проблемы в работе сервисов, но не мог влиять на их устранение в корне. После перехода в QA я получил возможность предотвращать баги до их появления у пользователей. Мой доход вырос на 40% за первый год, а удовлетворение от работы — в несколько раз. Ключевым для меня оказалось то, что я уже понимал, как пользователи взаимодействуют с продуктом, и мог предвидеть проблемные сценарии лучше многих Junior QA, пришедших "с нуля".
Финансовое благополучие — один из очевидных стимулов смены карьеры. По данным исследования рынка труда IT, средняя зарплата специалиста техподдержки составляет около 60-70 тысяч рублей, в то время как QA-тестировщик с опытом 1-2 года может рассчитывать на 100-120 тысяч рублей. Разница говорит сама за себя. 💰
Карьерные перспективы в QA значительно шире. Тестировщик может развиваться в нескольких направлениях:
- Автоматизация тестирования (высокооплачиваемая ниша)
- Тест-менеджмент и координация QA-процессов
- Специализация на определенных видах тестирования (производительность, безопасность)
- Переход в смежные области: аналитик качества, DevOps-инженер
- Развитие в сторону разработки через QA-автоматизацию
Важное преимущество — более глубокое понимание продукта. В отличие от поддержки, где вы решаете уже возникшие проблемы, в QA вы участвуете в создании продукта с ранних этапов, видите полную картину и становитесь экспертом во всех аспектах его функционирования.
|Аспект
|Техподдержка
|QA-тестирование
|Фокус работы
|Реактивный (реагирование на проблемы)
|Проактивный (предотвращение проблем)
|Средняя зарплата (Junior/Middle)
|60-90 тыс. руб.
|90-150 тыс. руб.
|Карьерный потолок
|Team Lead техподдержки
|QA Lead, Test Architect, DevOps
|Востребованность на рынке
|Средняя
|Высокая
|Удаленная работа
|Часто ограничена
|Широко распространена
Еще один неочевидный бонус — улучшение баланса работы и личной жизни. Техподдержка часто предполагает сменный график, работу в выходные и праздники. QA-специалисты обычно работают в стандартном режиме разработки с более предсказуемым расписанием.
Анализ навыков: что у вас уже есть для работы в QA
Хорошая новость: опыт в технической поддержке уже дал вам значительную часть навыков, необходимых для успешной работы в QA. Важно правильно их идентифицировать и представить потенциальному работодателю.
Специалисты техподдержки обладают уникальным пониманием пользовательского опыта. Вы ежедневно сталкиваетесь с реальными проблемами пользователей и знаете, как они взаимодействуют с продуктом. Это бесценное преимущество при тестировании, особенно при проведении пользовательского тестирования (UAT).
Навыки диагностики и отладки — еще одно ваше сильное преимущество. В поддержке вы постоянно выявляете причины проблем, что напрямую соотносится с процессом поиска и локализации багов в QA.
Мария Петрова, QA Team Lead
Когда я набирала команду для тестирования нового мобильного приложения, я целенаправленно искала людей с опытом в техподдержке. Специалист поддержки Сергей, которого я взяла в команду без опыта в QA, за первый месяц нашел критический юзабилити-баг, который все "классические" тестировщики пропустили. Он просто воспроизвел типичные сценарии пользователей, о которых знал из своего опыта в поддержке. Его понимание пользовательского мышления оказалось бесценным. Через шесть месяцев Сергей стал одним из ключевых тестировщиков в команде и получил повышение до Middle QA быстрее, чем его коллеги без опыта работы с реальными пользователями.
Проведите самооценку ваших существующих навыков с помощью этой таблицы:
|Навык из техподдержки
|Применение в QA-тестировании
|Уровень владения (1-5)
|Коммуникация с пользователями
|Написание понятных баг-репортов, общение с разработчиками
|?
|Воспроизведение ошибок
|Создание тест-кейсов, поиск багов
|?
|Документирование проблем
|Создание тестовой документации
|?
|Приоритизация задач
|Оценка критичности дефектов
|?
|Базовые знания HTTP/API
|Тестирование веб-приложений и API
|?
|Понимание пользовательского опыта
|UX-тестирование, проверка юзабилити
|?
Заполните последний столбец по шкале от 1 до 5, чтобы понять свои сильные стороны и области для развития. 📊
Технические навыки, приобретенные в поддержке, также высоко ценятся в QA:
- Знание основ сетевых протоколов (особенно HTTP)
- Понимание логов и умение их анализировать
- Работа с базами данных на уровне простых запросов
- Опыт использования систем мониторинга
- Знание операционных систем и их особенностей
Эти навыки помогут вам быстрее освоить технические аспекты тестирования и легче коммуницировать с разработчиками на одном языке.
Не менее важны и "мягкие" навыки — терпение и устойчивость к стрессу, развитые в техподдержке, будут неоценимы при монотонном тестировании или в ситуациях с горящими дедлайнами. Аналитическое мышление, внимание к деталям и педантичность — качества хорошего тестировщика, которые вы уже могли развить, решая сложные проблемы клиентов.
Необходимые знания и инструменты тестировщика
Чтобы успешно перейти в QA, необходимо дополнить имеющийся багаж знаний специфическими навыками тестировщика. Рассмотрим ключевые области, в которых вам нужно развиваться.
Теория тестирования — ваш фундамент. Изучите основные концепции и терминологию:
- Методологии тестирования (waterfall, agile)
- Виды тестирования (функциональное, регрессионное, дымовое)
- Уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное)
- Техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения)
- Жизненный цикл дефекта
Для освоения теории рекомендую книги "Тестирование программного обеспечения" С. Куликова и "Тестирование черного ящика" Б. Бейзера, а также сертификационные материалы ISTQB Foundation Level.
Инструменты для работы QA-специалиста можно разделить на несколько категорий:
|Категория
|Инструменты
|Приоритет изучения
|Системы управления тестированием
|TestRail, Zephyr, TestLink
|Высокий
|Баг-трекеры
|Jira, Redmine, Azure DevOps
|Высокий
|Инструменты для тестирования API
|Postman, SoapUI, Swagger
|Средний-высокий
|Системы контроля версий
|Git, SVN
|Средний
|Инструменты для тестирования производительности
|JMeter, Gatling
|Низкий (для начала)
|Средства автоматизации тестирования
|Selenium, Cypress, Playwright
|Низкий (для начала)
Начните с изучения систем управления задачами и дефектами. Jira — наиболее распространенный инструмент, знание которого требуется почти во всех компаниях. Освойте создание задач, работу с фильтрами и отчетами.
Для тестирования веб-приложений полезно знать:
- DevTools браузера (инспектор элементов, консоль, сеть)
- Основы HTML, CSS для понимания структуры страниц
- HTTP-протокол и методы работы с API
- Proxy-инструменты для перехвата и анализа трафика (Charles, Fiddler)
Для мобильного тестирования добавьте:
- Специфику платформ Android и iOS
- Инструменты Android Studio и Xcode для базовых операций
- Утилиты для мониторинга мобильных приложений
Знание баз данных на уровне базовых SQL-запросов позволит вам проверять данные "под капотом" приложения. Изучите SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и базовые JOIN-операции для работы с данными.
Техническая сторона работы QA предполагает также понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC) и методологий управления проектами (Agile, Scrum, Kanban). Это поможет вам интегрироваться в команду разработки и говорить на одном языке со всеми участниками процесса.
В зависимости от выбранного направления, рассмотрите специализированные навыки:
- Для автоматизации: базы программирования (Python, Java, JavaScript)
- Для тестирования безопасности: основы информационной безопасности, OWASP
- Для тестирования производительности: методы нагрузочного тестирования
Не пытайтесь изучить все сразу! Для начала сосредоточьтесь на ручном тестировании и основных инструментах. По мере накопления опыта расширяйте свой технический арсенал. 🛠️
Практика и создание портфолио для успешного старта
Теория без практики мало чего стоит, особенно в IT-сфере. Для успешного перехода в QA вам необходимо продемонстрировать практический опыт тестирования, даже если вы еще не работали в этой роли официально.
Начните с самостоятельной практики тестирования реальных продуктов:
- Тестирование открытых бета-версий приложений и сервисов
- Участие в программах Bug Bounty (с фокусом на функциональные, а не на security-баги)
- Тестирование open-source проектов на GitHub
- Исследование пользовательских интерфейсов популярных веб-сервисов
- Создание и выполнение тест-кейсов для приложений, которыми вы пользуетесь ежедневно
Для каждого протестированного продукта создавайте документацию, как если бы вы делали это для реального проекта:
- Тест-планы с описанием стратегии тестирования
- Чек-листы для различных функциональностей
- Тест-кейсы с детальными шагами и ожидаемыми результатами
- Баг-репорты с полным описанием найденных дефектов
Эта документация станет основой вашего портфолио QA-специалиста. Разместите ее в GitHub или специальном разделе на вашем профессиональном сайте. Важно показать потенциальным работодателям, что вы понимаете процесс тестирования и умеете составлять качественную документацию.
Усильте свое портфолио участием в реальных проектах:
- Предложите свои услуги по тестированию стартапам или небольшим компаниям (даже бесплатно для начала)
- Найдите краудтестинговые платформы, где можно получить реальные задания (Testbirds, uTest)
- Примите участие в хакатонах в роли QA-специалиста
- Сотрудничайте с разработчиками из вашей текущей компании для проведения дополнительного тестирования их продуктов
Создайте публичное подтверждение ваших знаний:
- Заведите технический блог с разбором кейсов тестирования
- Публикуйте статьи на профессиональных платформах
- Участвуйте в дискуссиях в QA-сообществах (Stack Overflow, профильные форумы)
- Создавайте обучающие материалы по инструментам тестирования
Не забывайте о сертификациях. Хотя опыт важнее, базовые сертификаты могут дать вам преимущество:
- ISTQB Foundation Level — международный стандарт для тестировщиков
- Certified Agile Tester — для работы в Agile-средах
- Сертификаты по конкретным инструментам (Jira, Postman, TestRail)
Если у вас есть возможность совмещать текущую работу в техподдержке с элементами QA, используйте ее:
- Предложите руководству формализовать процесс тестирования обновлений перед их выпуском
- Инициируйте создание базы знаний по типичным ошибкам и их воспроизведению
- Разработайте чек-листы для проверки функциональности после обновлений
Такие инициативы не только дадут вам практический опыт, но и покажут вашу проактивность и стремление к улучшению процессов. 👨💻
Стратегия поиска первой работы в сфере тестирования
Поиск первой работы в QA — это стратегическая задача, требующая системного подхода. Даже имея отличные навыки и портфолио, вам придется преодолеть барьер входа в профессию.
Начните с позиционирования себя не как новичка в QA, а как специалиста с релевантным опытом в смежной области. Ваше резюме должно подчеркивать все навыки и опыт из техподдержки, которые применимы в тестировании:
- Опыт выявления и воспроизведения проблем в программном обеспечении
- Навыки документирования ошибок и коммуникации с разработчиками
- Понимание пользовательского опыта и типичных сценариев использования
- Технические знания о работе систем, которые вы поддерживали
- Аналитические способности и внимание к деталям
Рассмотрите различные варианты входа в профессию:
|Путь входа
|Преимущества
|Сложности
|Внутренний переход в текущей компании
|Знание продукта, доверие коллег, более плавный переход
|Не всегда есть вакансии, может сохраниться "шлейф" специалиста поддержки
|Junior QA в новой компании
|Чистый старт, возможность полностью сменить профиль
|Сильная конкуренция, часто требуют опыт в QA
|Гибридная роль (техподдержка + элементы QA)
|Постепенный переход, накопление опыта
|Риск "застрять" между двумя ролями
|Стажировка/практика в QA-отделе
|Получение реального опыта под руководством
|Временное снижение дохода, неопределенность трудоустройства
|Работа в стартапе с широким профилем обязанностей
|Быстрый набор разнообразного опыта
|Может быть хаотичной, отсутствие структурированного обучения
Внутренний переход в текущей компании часто является наиболее эффективным путем. Если в вашей организации есть отдел QA, изучите возможности:
- Поговорите с руководителем QA-отдела о своем желании развиваться в этом направлении
- Предложите свою помощь в тестировании при высокой загрузке команды
- Запросите возможность присутствовать на демонстрациях новой функциональности
- Узнайте о программах внутреннего обучения и ротации кадров
При поиске работы в новых компаниях используйте целевой подход:
- Адаптируйте резюме под каждую конкретную вакансию, подчеркивая релевантные навыки
- Сопроводительное письмо должно объяснять ваше стремление к QA и показывать понимание специфики роли
- Сосредоточьтесь на вакансиях, где опыт в поддержке будет ценным (например, продукты с обширной пользовательской базой)
- Ищите компании, которые открыто заявляют о готовности обучать сотрудников
Подготовьтесь к собеседованиям на позицию QA-тестировщика:
- Изучите типичные вопросы на QA-собеседованиях (теория тестирования, кейсы)
- Подготовьте примеры из вашего опыта в техподдержке, демонстрирующие QA-мышление
- Будьте готовы к практическим заданиям по поиску багов или написанию тест-кейсов
- Сделайте акцент на вашей способности быстро обучаться и адаптироваться
Не ограничивайтесь только job-сайтами. Используйте профессиональные сообщества и нетворкинг:
- Посещайте митапы и конференции по QA
- Участвуйте в профильных группах в социальных сетях и мессенджерах
- Найдите менторов среди опытных QA-специалистов
- Расскажите о своих карьерных планах коллегам и знакомым из IT-сферы
Будьте настойчивы, но реалистичны. Переход может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от вашей подготовки и ситуации на рынке труда. На начальном этапе будьте готовы к компромиссам по зарплате или условиям работы — инвестиция в новую карьеру окупится в будущем. 🌟
Переход из технической поддержки в QA-тестирование — это не просто смена должности, а стратегический карьерный шаг. Вы уже обладаете значительной частью необходимых навыков и понимаете продукт с точки зрения пользователя. Дополните этот опыт техническими знаниями, создайте убедительное портфолио и примените системный подход к поиску работы. Не рассматривайте отсутствие формального опыта как преграду — подчеркивайте свои сильные стороны и готовность развиваться. Ваш путь в QA начинается сегодня, с первого шага пятиступенчатого плана.
Виктор Семёнов
карьерный консультант