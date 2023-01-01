Переход из техподдержки в QA-тестировщики: план действий в 5 шагов

Решили сменить техподдержку на QA-тестирование? Отличный выбор — вы уже обладаете многими необходимыми навыками! Многие специалисты техподдержки успешно совершают этот карьерный переход, увеличивая свой доход на 30-50% и открывая новые профессиональные горизонты. В этой статье я расскажу о проверенном пятишаговом плане, который поможет вам превратить опыт работы с пользователями в востребованную QA-экспертизу. Никаких расплывчатых советов — только конкретные действия, которые приведут вас к цели. 🚀

Преимущества перехода из техподдержки в QA-тестирование

Переход из технической поддержки в QA-тестирование — это естественная карьерная траектория, предлагающая значительные преимущества. Рассмотрим ключевые выгоды, которые ждут вас на этом пути.

Алексей Сорокин, Lead QA Engineer Я работал в технической поддержке крупного провайдера четыре года, когда понял, что хочу большего. Каждый день я выявлял проблемы в работе сервисов, но не мог влиять на их устранение в корне. После перехода в QA я получил возможность предотвращать баги до их появления у пользователей. Мой доход вырос на 40% за первый год, а удовлетворение от работы — в несколько раз. Ключевым для меня оказалось то, что я уже понимал, как пользователи взаимодействуют с продуктом, и мог предвидеть проблемные сценарии лучше многих Junior QA, пришедших "с нуля".

Финансовое благополучие — один из очевидных стимулов смены карьеры. По данным исследования рынка труда IT, средняя зарплата специалиста техподдержки составляет около 60-70 тысяч рублей, в то время как QA-тестировщик с опытом 1-2 года может рассчитывать на 100-120 тысяч рублей. Разница говорит сама за себя. 💰

Карьерные перспективы в QA значительно шире. Тестировщик может развиваться в нескольких направлениях:

Автоматизация тестирования (высокооплачиваемая ниша)

Тест-менеджмент и координация QA-процессов

Специализация на определенных видах тестирования (производительность, безопасность)

Переход в смежные области: аналитик качества, DevOps-инженер

Развитие в сторону разработки через QA-автоматизацию

Важное преимущество — более глубокое понимание продукта. В отличие от поддержки, где вы решаете уже возникшие проблемы, в QA вы участвуете в создании продукта с ранних этапов, видите полную картину и становитесь экспертом во всех аспектах его функционирования.

Аспект Техподдержка QA-тестирование Фокус работы Реактивный (реагирование на проблемы) Проактивный (предотвращение проблем) Средняя зарплата (Junior/Middle) 60-90 тыс. руб. 90-150 тыс. руб. Карьерный потолок Team Lead техподдержки QA Lead, Test Architect, DevOps Востребованность на рынке Средняя Высокая Удаленная работа Часто ограничена Широко распространена

Еще один неочевидный бонус — улучшение баланса работы и личной жизни. Техподдержка часто предполагает сменный график, работу в выходные и праздники. QA-специалисты обычно работают в стандартном режиме разработки с более предсказуемым расписанием.

Анализ навыков: что у вас уже есть для работы в QA

Хорошая новость: опыт в технической поддержке уже дал вам значительную часть навыков, необходимых для успешной работы в QA. Важно правильно их идентифицировать и представить потенциальному работодателю.

Специалисты техподдержки обладают уникальным пониманием пользовательского опыта. Вы ежедневно сталкиваетесь с реальными проблемами пользователей и знаете, как они взаимодействуют с продуктом. Это бесценное преимущество при тестировании, особенно при проведении пользовательского тестирования (UAT).

Навыки диагностики и отладки — еще одно ваше сильное преимущество. В поддержке вы постоянно выявляете причины проблем, что напрямую соотносится с процессом поиска и локализации багов в QA.

Мария Петрова, QA Team Lead Когда я набирала команду для тестирования нового мобильного приложения, я целенаправленно искала людей с опытом в техподдержке. Специалист поддержки Сергей, которого я взяла в команду без опыта в QA, за первый месяц нашел критический юзабилити-баг, который все "классические" тестировщики пропустили. Он просто воспроизвел типичные сценарии пользователей, о которых знал из своего опыта в поддержке. Его понимание пользовательского мышления оказалось бесценным. Через шесть месяцев Сергей стал одним из ключевых тестировщиков в команде и получил повышение до Middle QA быстрее, чем его коллеги без опыта работы с реальными пользователями.

Проведите самооценку ваших существующих навыков с помощью этой таблицы:

Навык из техподдержки Применение в QA-тестировании Уровень владения (1-5) Коммуникация с пользователями Написание понятных баг-репортов, общение с разработчиками ? Воспроизведение ошибок Создание тест-кейсов, поиск багов ? Документирование проблем Создание тестовой документации ? Приоритизация задач Оценка критичности дефектов ? Базовые знания HTTP/API Тестирование веб-приложений и API ? Понимание пользовательского опыта UX-тестирование, проверка юзабилити ?

Заполните последний столбец по шкале от 1 до 5, чтобы понять свои сильные стороны и области для развития. 📊

Технические навыки, приобретенные в поддержке, также высоко ценятся в QA:

Знание основ сетевых протоколов (особенно HTTP)

Понимание логов и умение их анализировать

Работа с базами данных на уровне простых запросов

Опыт использования систем мониторинга

Знание операционных систем и их особенностей

Эти навыки помогут вам быстрее освоить технические аспекты тестирования и легче коммуницировать с разработчиками на одном языке.

Не менее важны и "мягкие" навыки — терпение и устойчивость к стрессу, развитые в техподдержке, будут неоценимы при монотонном тестировании или в ситуациях с горящими дедлайнами. Аналитическое мышление, внимание к деталям и педантичность — качества хорошего тестировщика, которые вы уже могли развить, решая сложные проблемы клиентов.

Необходимые знания и инструменты тестировщика

Чтобы успешно перейти в QA, необходимо дополнить имеющийся багаж знаний специфическими навыками тестировщика. Рассмотрим ключевые области, в которых вам нужно развиваться.

Теория тестирования — ваш фундамент. Изучите основные концепции и терминологию:

Методологии тестирования (waterfall, agile)

Виды тестирования (функциональное, регрессионное, дымовое)

Уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное)

Техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения)

Жизненный цикл дефекта

Для освоения теории рекомендую книги "Тестирование программного обеспечения" С. Куликова и "Тестирование черного ящика" Б. Бейзера, а также сертификационные материалы ISTQB Foundation Level.

Инструменты для работы QA-специалиста можно разделить на несколько категорий:

Категория Инструменты Приоритет изучения Системы управления тестированием TestRail, Zephyr, TestLink Высокий Баг-трекеры Jira, Redmine, Azure DevOps Высокий Инструменты для тестирования API Postman, SoapUI, Swagger Средний-высокий Системы контроля версий Git, SVN Средний Инструменты для тестирования производительности JMeter, Gatling Низкий (для начала) Средства автоматизации тестирования Selenium, Cypress, Playwright Низкий (для начала)

Начните с изучения систем управления задачами и дефектами. Jira — наиболее распространенный инструмент, знание которого требуется почти во всех компаниях. Освойте создание задач, работу с фильтрами и отчетами.

Для тестирования веб-приложений полезно знать:

DevTools браузера (инспектор элементов, консоль, сеть)

Основы HTML, CSS для понимания структуры страниц

HTTP-протокол и методы работы с API

Proxy-инструменты для перехвата и анализа трафика (Charles, Fiddler)

Для мобильного тестирования добавьте:

Специфику платформ Android и iOS

Инструменты Android Studio и Xcode для базовых операций

Утилиты для мониторинга мобильных приложений

Знание баз данных на уровне базовых SQL-запросов позволит вам проверять данные "под капотом" приложения. Изучите SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и базовые JOIN-операции для работы с данными.

Техническая сторона работы QA предполагает также понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC) и методологий управления проектами (Agile, Scrum, Kanban). Это поможет вам интегрироваться в команду разработки и говорить на одном языке со всеми участниками процесса.

В зависимости от выбранного направления, рассмотрите специализированные навыки:

Для автоматизации: базы программирования (Python, Java, JavaScript)

Для тестирования безопасности: основы информационной безопасности, OWASP

Для тестирования производительности: методы нагрузочного тестирования

Не пытайтесь изучить все сразу! Для начала сосредоточьтесь на ручном тестировании и основных инструментах. По мере накопления опыта расширяйте свой технический арсенал. 🛠️

Практика и создание портфолио для успешного старта

Теория без практики мало чего стоит, особенно в IT-сфере. Для успешного перехода в QA вам необходимо продемонстрировать практический опыт тестирования, даже если вы еще не работали в этой роли официально.

Начните с самостоятельной практики тестирования реальных продуктов:

Тестирование открытых бета-версий приложений и сервисов

Участие в программах Bug Bounty (с фокусом на функциональные, а не на security-баги)

Тестирование open-source проектов на GitHub

Исследование пользовательских интерфейсов популярных веб-сервисов

Создание и выполнение тест-кейсов для приложений, которыми вы пользуетесь ежедневно

Для каждого протестированного продукта создавайте документацию, как если бы вы делали это для реального проекта:

Тест-планы с описанием стратегии тестирования

Чек-листы для различных функциональностей

Тест-кейсы с детальными шагами и ожидаемыми результатами

Баг-репорты с полным описанием найденных дефектов

Эта документация станет основой вашего портфолио QA-специалиста. Разместите ее в GitHub или специальном разделе на вашем профессиональном сайте. Важно показать потенциальным работодателям, что вы понимаете процесс тестирования и умеете составлять качественную документацию.

Усильте свое портфолио участием в реальных проектах:

Предложите свои услуги по тестированию стартапам или небольшим компаниям (даже бесплатно для начала)

Найдите краудтестинговые платформы, где можно получить реальные задания (Testbirds, uTest)

Примите участие в хакатонах в роли QA-специалиста

Сотрудничайте с разработчиками из вашей текущей компании для проведения дополнительного тестирования их продуктов

Создайте публичное подтверждение ваших знаний:

Заведите технический блог с разбором кейсов тестирования

Публикуйте статьи на профессиональных платформах

Участвуйте в дискуссиях в QA-сообществах (Stack Overflow, профильные форумы)

Создавайте обучающие материалы по инструментам тестирования

Не забывайте о сертификациях. Хотя опыт важнее, базовые сертификаты могут дать вам преимущество:

ISTQB Foundation Level — международный стандарт для тестировщиков

Certified Agile Tester — для работы в Agile-средах

Сертификаты по конкретным инструментам (Jira, Postman, TestRail)

Если у вас есть возможность совмещать текущую работу в техподдержке с элементами QA, используйте ее:

Предложите руководству формализовать процесс тестирования обновлений перед их выпуском

Инициируйте создание базы знаний по типичным ошибкам и их воспроизведению

Разработайте чек-листы для проверки функциональности после обновлений

Такие инициативы не только дадут вам практический опыт, но и покажут вашу проактивность и стремление к улучшению процессов. 👨‍💻

Стратегия поиска первой работы в сфере тестирования

Поиск первой работы в QA — это стратегическая задача, требующая системного подхода. Даже имея отличные навыки и портфолио, вам придется преодолеть барьер входа в профессию.

Начните с позиционирования себя не как новичка в QA, а как специалиста с релевантным опытом в смежной области. Ваше резюме должно подчеркивать все навыки и опыт из техподдержки, которые применимы в тестировании:

Опыт выявления и воспроизведения проблем в программном обеспечении

Навыки документирования ошибок и коммуникации с разработчиками

Понимание пользовательского опыта и типичных сценариев использования

Технические знания о работе систем, которые вы поддерживали

Аналитические способности и внимание к деталям

Рассмотрите различные варианты входа в профессию:

Путь входа Преимущества Сложности Внутренний переход в текущей компании Знание продукта, доверие коллег, более плавный переход Не всегда есть вакансии, может сохраниться "шлейф" специалиста поддержки Junior QA в новой компании Чистый старт, возможность полностью сменить профиль Сильная конкуренция, часто требуют опыт в QA Гибридная роль (техподдержка + элементы QA) Постепенный переход, накопление опыта Риск "застрять" между двумя ролями Стажировка/практика в QA-отделе Получение реального опыта под руководством Временное снижение дохода, неопределенность трудоустройства Работа в стартапе с широким профилем обязанностей Быстрый набор разнообразного опыта Может быть хаотичной, отсутствие структурированного обучения

Внутренний переход в текущей компании часто является наиболее эффективным путем. Если в вашей организации есть отдел QA, изучите возможности:

Поговорите с руководителем QA-отдела о своем желании развиваться в этом направлении

Предложите свою помощь в тестировании при высокой загрузке команды

Запросите возможность присутствовать на демонстрациях новой функциональности

Узнайте о программах внутреннего обучения и ротации кадров

При поиске работы в новых компаниях используйте целевой подход:

Адаптируйте резюме под каждую конкретную вакансию, подчеркивая релевантные навыки

Сопроводительное письмо должно объяснять ваше стремление к QA и показывать понимание специфики роли

Сосредоточьтесь на вакансиях, где опыт в поддержке будет ценным (например, продукты с обширной пользовательской базой)

Ищите компании, которые открыто заявляют о готовности обучать сотрудников

Подготовьтесь к собеседованиям на позицию QA-тестировщика:

Изучите типичные вопросы на QA-собеседованиях (теория тестирования, кейсы)

Подготовьте примеры из вашего опыта в техподдержке, демонстрирующие QA-мышление

Будьте готовы к практическим заданиям по поиску багов или написанию тест-кейсов

Сделайте акцент на вашей способности быстро обучаться и адаптироваться

Не ограничивайтесь только job-сайтами. Используйте профессиональные сообщества и нетворкинг:

Посещайте митапы и конференции по QA

Участвуйте в профильных группах в социальных сетях и мессенджерах

Найдите менторов среди опытных QA-специалистов

Расскажите о своих карьерных планах коллегам и знакомым из IT-сферы

Будьте настойчивы, но реалистичны. Переход может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от вашей подготовки и ситуации на рынке труда. На начальном этапе будьте готовы к компромиссам по зарплате или условиям работы — инвестиция в новую карьеру окупится в будущем. 🌟