Значение и использование знака $ в JavaScript: подробный руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Традиционно знак $ в JavaScript не обозначает какие-либо специфические для языка функции. В таких библиотеках как jQuery, он служит средством адресации к элементам связывая их через $(селектор) . В собственных скриптах вы можете использовать этот знак как вам будет угодно. В современном JavaScript знак $ также играет ключевую роль в шаблонных строках, позволяя встраивать выражения с помощью ${выражение} для создания строк, включающих в себя переменные.

JS Скопировать код // В jQuery $ служит основным инструментом. let $btn = $('.button'); // Шаблонная строка допускает использование переменных в тексте. let count = 5; let message = `Количество: ${count}`;

$ и идентификаторы в JavaScript

Использование знака доллара в фреймворках

В JavaScript знак $ может предшествовать идентификаторам, например, именам переменных или функций. Этот знак наиболее распространён в фреймворках и автоматически генерируемом коде, где он указывает на библиотеки или специфические функции.

Примеры использования в фреймворках:

Prototype & jQuery : применяют $ для сокращения вызовов, например, при выборке элементов.

: применяют для сокращения вызовов, например, при выборке элементов. AngularJS: применяет $ для обозначения сервисов, которые предоставляет AngularJS, например, $http , чтобы отграничить их от пользовательских переменных.

Шаблонные строки и современный JavaScript

С появлением ECMAScript 6 (ES6) знак $ приобрёл особую роль в шаблонных строках, благодаря чему возможно внедрение выражений прямо в строчные значения. Он также используется в теггированных шаблонных строках, где функция может модифицировать строку.

Применение шаблонных строк:

Обычное использование: let summary = `Итого: ${total}`;

Теггированные шаблоны: JS Скопировать код // Функция, предшествующая шаблонной строке. function highlight(strings, ...values) { // выполнение операций со строками и значениями } let highlightedString = highlight`Это ${adjective} предложение`;

Регулярные выражения: якоря в работе

В регулярных выражениях знак $ используется в качестве якоря, указывающего на конец строки, это необходимо для точного поиска совпадений и проверок.

Примеры использования в регулярных выражениях:

Поиск слова 'end' в конце строки: /end$/

Валидация формата денежной суммы в долларах: /^$[0-9]+(.[0-9]{2})?$/

Визуализация

Знак $ в JavaScript можно отобразить как универсальное средство 🛠️:

Markdown Скопировать код Знак доллара ($) в JavaScript: 🛠️ | Применение | Символ | Пример | |--------------------------|--------|---------------------| | Библиотеки ($) | 📚 | $(селектор) | | Шаблонные строки (``) | 📜 | `Привет, ${имя}!` | | Приватные поля (#) | 🔒 | #privateField | | Якорь регулярных выражений ($) | ⚓ | /end$/ |

Символы $ , # , . , каждый в своих областях, обеспечивают уникальные функции, однако $ особенно выделяется благодаря применению в библиотеках, шаблонных строках и как якорь в регулярных выражениях.

Сценарии и рекомендуемые практики использования $

Понятность в соглашениях именования

Использование $ как префикса при именовании обеспечивает единообразие и помогает выделять переменные, например, связанные с jQuery, в вашем коде.

Разрешение конфликтов в jQuery

jQuery может иметь конфликты с знаком $ из других библиотек. Для решения этой проблемы можно использовать функцию noConflict() . Она передаёт право на символ $ библиотеке, загруженной ранее.

Разрешение конфликтов с помощью noConflict() :

JS Скопировать код // вежливо отступая, jQuery говорит: 'После вас...' let jQuery = $.noConflict(); // теперь jQuery обходит конфликт let $btn = jQuery('.button');

Защита путём использования приватных полей

Несмотря на традиционное использование $ для 'особенных' переменных, новый стандарт приватных полей в классах предпочитает синтаксическую защиту с использованием # . Однако $ всё ещё широко используется для обозначения 'специальных' переменных или переменных на уровне модуля.

Почему приватные поля используют # ?

Обеспечивают синтаксическую защиту переменных.

Избегают конфликтов имён в производных классах.

Полезные материалы