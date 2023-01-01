Значение и использование знака $ в JavaScript: подробный руководство#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #jQuery
Быстрый ответ
Традиционно знак
$ в JavaScript не обозначает какие-либо специфические для языка функции. В таких библиотеках как jQuery, он служит средством адресации к элементам связывая их через
$(селектор). В собственных скриптах вы можете использовать этот знак как вам будет угодно. В современном JavaScript знак
$ также играет ключевую роль в шаблонных строках, позволяя встраивать выражения с помощью
${выражение} для создания строк, включающих в себя переменные.
// В jQuery $ служит основным инструментом.
let $btn = $('.button');
// Шаблонная строка допускает использование переменных в тексте.
let count = 5;
let message = `Количество: ${count}`;
$ и идентификаторы в JavaScript
Использование знака доллара в фреймворках
В JavaScript знак
$ может предшествовать идентификаторам, например, именам переменных или функций. Этот знак наиболее распространён в фреймворках и автоматически генерируемом коде, где он указывает на библиотеки или специфические функции.
Примеры использования в фреймворках:
- Prototype & jQuery: применяют
$для сокращения вызовов, например, при выборке элементов.
- AngularJS: применяет
$для обозначения сервисов, которые предоставляет AngularJS, например,
$http, чтобы отграничить их от пользовательских переменных.
Шаблонные строки и современный JavaScript
С появлением ECMAScript 6 (ES6) знак
$ приобрёл особую роль в шаблонных строках, благодаря чему возможно внедрение выражений прямо в строчные значения. Он также используется в теггированных шаблонных строках, где функция может модифицировать строку.
Применение шаблонных строк:
- Обычное использование:
let summary = `Итого: ${total}`;
Теггированные шаблоны:
// Функция, предшествующая шаблонной строке. function highlight(strings, ...values) { // выполнение операций со строками и значениями } let highlightedString = highlight`Это ${adjective} предложение`;
Регулярные выражения: якоря в работе
В регулярных выражениях знак
$ используется в качестве якоря, указывающего на конец строки, это необходимо для точного поиска совпадений и проверок.
Примеры использования в регулярных выражениях:
- Поиск слова 'end' в конце строки:
/end$/
- Валидация формата денежной суммы в долларах:
/^$[0-9]+(.[0-9]{2})?$/
Визуализация
Знак
$ в JavaScript можно отобразить как универсальное средство 🛠️:
Знак доллара ($) в JavaScript: 🛠️
| Применение | Символ | Пример |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Библиотеки ($) | 📚 | $(селектор) |
| Шаблонные строки (``) | 📜 | `Привет, ${имя}!` |
| Приватные поля (#) | 🔒 | #privateField |
| Якорь регулярных выражений ($) | ⚓ | /end$/ |
Символы
$,
#,
., каждый в своих областях, обеспечивают уникальные функции, однако
$ особенно выделяется благодаря применению в библиотеках, шаблонных строках и как якорь в регулярных выражениях.
Сценарии и рекомендуемые практики использования $
Понятность в соглашениях именования
Использование
$ как префикса при именовании обеспечивает единообразие и помогает выделять переменные, например, связанные с jQuery, в вашем коде.
Разрешение конфликтов в jQuery
jQuery может иметь конфликты с знаком
$ из других библиотек. Для решения этой проблемы можно использовать функцию
noConflict(). Она передаёт право на символ
$ библиотеке, загруженной ранее.
Разрешение конфликтов с помощью
noConflict():
// вежливо отступая, jQuery говорит: 'После вас...'
let jQuery = $.noConflict();
// теперь jQuery обходит конфликт
let $btn = jQuery('.button');
Защита путём использования приватных полей
Несмотря на традиционное использование
$ для 'особенных' переменных, новый стандарт приватных полей в классах предпочитает синтаксическую защиту с использованием
#. Однако
$ всё ещё широко используется для обозначения 'специальных' переменных или переменных на уровне модуля.
Почему приватные поля используют
#?
- Обеспечивают синтаксическую защиту переменных.
- Избегают конфликтов имён в производных классах.
Полезные материалы
- Грамматика и типы в JavaScript | MDN – базовые сведения о переменных и идентификаторах в JavaScript, включая использование
$.
- Основы синтаксиса JavaScript – изучение основ синтаксиса JavaScript, включая роли и применения
$.
- API jQuery – официальная документация jQuery, где
$широко применяется.
- Спецификация языка ECMAScript 2015 (6-е издание) – подробности о лексике JavaScript, включая особенности
$.
- Шаблонные строки в JavaScript | MDN – информация о шаблонных строках в современном JavaScript, включая синтаксис
${}.
- Выразительный JavaScript – вводный курс в программирование на JavaScript и общие концепции, включая
$.
- Основы webpack – информация об особенностях сборки модулей и зависимости конфигурации от
$.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик