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Значение и использование знака $ в JavaScript: подробный руководство
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Значение и использование знака $ в JavaScript: подробный руководство

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #jQuery  
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Быстрый ответ

Традиционно знак $ в JavaScript не обозначает какие-либо специфические для языка функции. В таких библиотеках как jQuery, он служит средством адресации к элементам связывая их через $(селектор). В собственных скриптах вы можете использовать этот знак как вам будет угодно. В современном JavaScript знак $ также играет ключевую роль в шаблонных строках, позволяя встраивать выражения с помощью ${выражение} для создания строк, включающих в себя переменные.

JS
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// В jQuery $ служит основным инструментом.
let $btn = $('.button');

// Шаблонная строка допускает использование переменных в тексте.
let count = 5;
let message = `Количество: ${count}`;
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$ и идентификаторы в JavaScript

Использование знака доллара в фреймворках

В JavaScript знак $ может предшествовать идентификаторам, например, именам переменных или функций. Этот знак наиболее распространён в фреймворках и автоматически генерируемом коде, где он указывает на библиотеки или специфические функции.

Примеры использования в фреймворках:

  • Prototype & jQuery: применяют $ для сокращения вызовов, например, при выборке элементов.
  • AngularJS: применяет $ для обозначения сервисов, которые предоставляет AngularJS, например, $http, чтобы отграничить их от пользовательских переменных.

Шаблонные строки и современный JavaScript

С появлением ECMAScript 6 (ES6) знак $ приобрёл особую роль в шаблонных строках, благодаря чему возможно внедрение выражений прямо в строчные значения. Он также используется в теггированных шаблонных строках, где функция может модифицировать строку.

Применение шаблонных строк:

  • Обычное использование: let summary = `Итого: ${total}`;

  • Теггированные шаблоны:

    JS
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    // Функция, предшествующая шаблонной строке.
function highlight(strings, ...values) {
  // выполнение операций со строками и значениями
}
let highlightedString = highlight`Это ${adjective} предложение`;

Регулярные выражения: якоря в работе

В регулярных выражениях знак $ используется в качестве якоря, указывающего на конец строки, это необходимо для точного поиска совпадений и проверок.

Примеры использования в регулярных выражениях:

  • Поиск слова 'end' в конце строки: /end$/
  • Валидация формата денежной суммы в долларах: /^$[0-9]+(.[0-9]{2})?$/

Визуализация

Знак $ в JavaScript можно отобразить как универсальное средство 🛠️:

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Знак доллара ($) в JavaScript: 🛠️

| Применение               | Символ | Пример              |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Библиотеки ($)           | 📚     | $(селектор)         |
| Шаблонные строки (``)    | 📜     | `Привет, ${имя}!`   |
| Приватные поля (#)       | 🔒     | #privateField       |
| Якорь регулярных выражений ($) | ⚓     | /end$/              |

Символы $, #, ., каждый в своих областях, обеспечивают уникальные функции, однако $ особенно выделяется благодаря применению в библиотеках, шаблонных строках и как якорь в регулярных выражениях.

Сценарии и рекомендуемые практики использования $

Понятность в соглашениях именования

Использование $ как префикса при именовании обеспечивает единообразие и помогает выделять переменные, например, связанные с jQuery, в вашем коде.

Разрешение конфликтов в jQuery

jQuery может иметь конфликты с знаком $ из других библиотек. Для решения этой проблемы можно использовать функцию noConflict(). Она передаёт право на символ $ библиотеке, загруженной ранее.

Разрешение конфликтов с помощью noConflict():

JS
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// вежливо отступая, jQuery говорит: 'После вас...'
let jQuery = $.noConflict();
// теперь jQuery обходит конфликт
let $btn = jQuery('.button');

Защита путём использования приватных полей

Несмотря на традиционное использование $ для 'особенных' переменных, новый стандарт приватных полей в классах предпочитает синтаксическую защиту с использованием #. Однако $ всё ещё широко используется для обозначения 'специальных' переменных или переменных на уровне модуля.

Почему приватные поля используют #?

  • Обеспечивают синтаксическую защиту переменных.
  • Избегают конфликтов имён в производных классах.

Полезные материалы

  1. Грамматика и типы в JavaScript | MDN – базовые сведения о переменных и идентификаторах в JavaScript, включая использование $.
  2. Основы синтаксиса JavaScript – изучение основ синтаксиса JavaScript, включая роли и применения $.
  3. API jQuery – официальная документация jQuery, где $ широко применяется.
  4. Спецификация языка ECMAScript 2015 (6-е издание) – подробности о лексике JavaScript, включая особенности $.
  5. Шаблонные строки в JavaScript | MDN – информация о шаблонных строках в современном JavaScript, включая синтаксис ${}.
  6. Выразительный JavaScript – вводный курс в программирование на JavaScript и общие концепции, включая $.
  7. Основы webpack – информация об особенностях сборки модулей и зависимости конфигурации от $.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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