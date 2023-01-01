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Запуск JavaScript скриптов через Терминал: практический гайд
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Запуск JavaScript скриптов через Терминал: практический гайд

#Основы JavaScript  #Node.js  #npm и зависимости  
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Быстрый ответ

Для выполнения скриптов на JavaScript в терминале используйте среду исполнения Node.js. Проверьте её наличие, введя node -v. Затем запустите скрипт, набрав node имя_вашего_скрипта.js, находясь в той же директории, где лежит ваш скрипт. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Создайте файл my-awesomescript.js.
  2. Откройте консоль и перейдите в директорию, содержащую файл my-awesomescript.js.
  3. Наберите и выполние команду node my-awesomescript.js.

Всё готово! Node.js мгновенно выполнит ваши команды JavaScript.

Пошаговый план для смены профессии

Использование Node.js для выполнения скриптов через терминал

Установка Node.js

Node.js – это надёжное средство для запуска JavaScript. Если его нет в вашей системе, то его можно установить следующим образом:

  • На macOS выполните команду: brew install node.
  • В случае использования Ubuntu, скачайте нужный пакет отсюда или пользововаться менеджером пакетов.
  • Для Windows перейдите на официальный сайт Node.js и скачайте установщик.

Гляните также на такие JavaScript движки, как Rhino, SpiderMonkey и QuickJS:

  • Rhino совместим с DOM, что создает иллюзию работы прямо в браузере.
  • QuickJS для macOS можно установить, введя brew install quickjs, и затем используйте qjs для доступа к интерактивной консоли.
  • SpiderMonkey можно установить на Ubuntu с помощью sudo apt-get install spidermonkey.

Альтернативы Node.js

Если Node.js недоступен:

  • На macOS используйте jsc.
  • На Windows попробуйте cscript или wscript.

Решение проблем

Можно столкнуться с различными ошибками, например, module not found или ошибки синтаксиса. В таких случаях проанализируйте код и убедитесь, что все зависимости установлены. После работы закройте Node.js командой .exit или нажатием сочетания клавиш Ctrl+C.

Визуализация

Так выглядит весь процесс в действии:

Markdown
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Вы (💬): "Левиоса! Node.js, исполни команды, пожалуйста!"

Инициируем процесс из командной строки:

Bash
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node myspell.js // 🧙‍♂️ Сконцентрируюсь, чтобы Node.js выполнил код...

Ответ Node.js:

Markdown
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Node.js (📜): "Команды выполнены. Вот результат, хозяин!"

Вкратце: терминал — это волшебный портал, который отправляет ваш код на JavaScript в Node.js для обработки.

Преимущества использования Node.js

Node.js это не просто инструмент, это:

  • Асинхронность и событийное управление: Node.js обеспечивает обработку потоков данных без задержек, как на средневековом турнире без очередей к туалету.
  • Базируется на движке Chrome V8: выводит Node.js на уровень быстродействия с текстами JavaScript, превосходящий время реакции мага с медленно действующими зельями.
  • Мультиплатформенность: позволяет использовать JavaScript на Windows, macOS, Linux, UNIX и даже в двухэтажных автобусах.

Node.js позволяет совмещать использование JavaScript с требованиями и стандартами веб-разработки.

Переход от браузера к терминалу

Теперь JavaScript не тесно связан только с браузером. С появлением Node.js и других сред выполнения этот язык 'построил мост' до серверов и терминалов, уверенно чувствуя себя в компании таких языков, как Python и C.

Полезные материалы

  1. Node.js — официальная среда исполнения JavaScript на основе движка V8.
  2. npm-run-script | npm Docs — руководство по запуску скриптов через npm.
  3. Node.js server without a framework – Learn web development | MDN — руководство MDN по созданию сервера на Node.js без фреймворков.
  4. Child process | Node.js v21.6.1 Documentation — документация по управлению дочерними процессами в Node.js.
  5. GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager — инструмент для управления разными версиями Node.js.
  6. File system | Node.js v21.6.1 Documentation — руководство по работе с файловой системой в Node.js.
  7. Overview of Puppeteer | Chrome for Developers — подробная инструкция по работе с Puppeteer для автоматизации действий в браузере Chrome при помощи JavaScript.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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