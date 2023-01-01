Запуск JavaScript скриптов через Терминал: практический гайд

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Быстрый ответ

Для выполнения скриптов на JavaScript в терминале используйте среду исполнения Node.js. Проверьте её наличие, введя node -v . Затем запустите скрипт, набрав node имя_вашего_скрипта.js , находясь в той же директории, где лежит ваш скрипт. Процесс выглядит следующим образом:

Создайте файл my-awesomescript.js . Откройте консоль и перейдите в директорию, содержащую файл my-awesomescript.js . Наберите и выполние команду node my-awesomescript.js .

Всё готово! Node.js мгновенно выполнит ваши команды JavaScript.

Использование Node.js для выполнения скриптов через терминал

Установка Node.js

Node.js – это надёжное средство для запуска JavaScript. Если его нет в вашей системе, то его можно установить следующим образом:

На macOS выполните команду: brew install node .

выполните команду: . В случае использования Ubuntu , скачайте нужный пакет отсюда или пользововаться менеджером пакетов.

, скачайте нужный пакет отсюда или пользововаться менеджером пакетов. Для Windows перейдите на официальный сайт Node.js и скачайте установщик.

Гляните также на такие JavaScript движки, как Rhino, SpiderMonkey и QuickJS:

Rhino совместим с DOM, что создает иллюзию работы прямо в браузере.

совместим с DOM, что создает иллюзию работы прямо в браузере. QuickJS для macOS можно установить, введя brew install quickjs , и затем используйте qjs для доступа к интерактивной консоли.

для macOS можно установить, введя , и затем используйте для доступа к интерактивной консоли. SpiderMonkey можно установить на Ubuntu с помощью sudo apt-get install spidermonkey .

Альтернативы Node.js

Если Node.js недоступен:

На macOS используйте jsc .

используйте . На Windows попробуйте cscript или wscript .

Решение проблем

Можно столкнуться с различными ошибками, например, module not found или ошибки синтаксиса. В таких случаях проанализируйте код и убедитесь, что все зависимости установлены. После работы закройте Node.js командой .exit или нажатием сочетания клавиш Ctrl+C .

Визуализация

Так выглядит весь процесс в действии:

Markdown Скопировать код Вы (💬): "Левиоса! Node.js, исполни команды, пожалуйста!"

Инициируем процесс из командной строки:

Bash Скопировать код node myspell.js // 🧙‍♂️ Сконцентрируюсь, чтобы Node.js выполнил код...

Ответ Node.js:

Markdown Скопировать код Node.js (📜): "Команды выполнены. Вот результат, хозяин!"

Вкратце: терминал — это волшебный портал, который отправляет ваш код на JavaScript в Node.js для обработки.

Преимущества использования Node.js

Node.js это не просто инструмент, это:

Асинхронность и событийное управление : Node.js обеспечивает обработку потоков данных без задержек, как на средневековом турнире без очередей к туалету.

: Node.js обеспечивает обработку потоков данных без задержек, как на средневековом турнире без очередей к туалету. Базируется на движке Chrome V8 : выводит Node.js на уровень быстродействия с текстами JavaScript, превосходящий время реакции мага с медленно действующими зельями.

: выводит Node.js на уровень быстродействия с текстами JavaScript, превосходящий время реакции мага с медленно действующими зельями. Мультиплатформенность: позволяет использовать JavaScript на Windows, macOS, Linux, UNIX и даже в двухэтажных автобусах.

Node.js позволяет совмещать использование JavaScript с требованиями и стандартами веб-разработки.

Переход от браузера к терминалу

Теперь JavaScript не тесно связан только с браузером. С появлением Node.js и других сред выполнения этот язык 'построил мост' до серверов и терминалов, уверенно чувствуя себя в компании таких языков, как Python и C.

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