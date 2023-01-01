Запуск JavaScript скриптов через Терминал: практический гайд#Основы JavaScript #Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Для выполнения скриптов на JavaScript в терминале используйте среду исполнения Node.js. Проверьте её наличие, введя
node -v. Затем запустите скрипт, набрав
node имя_вашего_скрипта.js, находясь в той же директории, где лежит ваш скрипт. Процесс выглядит следующим образом:
- Создайте файл
my-awesomescript.js.
- Откройте консоль и перейдите в директорию, содержащую файл
my-awesomescript.js.
- Наберите и выполние команду
node my-awesomescript.js.
Всё готово! Node.js мгновенно выполнит ваши команды JavaScript.
Использование Node.js для выполнения скриптов через терминал
Установка Node.js
Node.js – это надёжное средство для запуска JavaScript. Если его нет в вашей системе, то его можно установить следующим образом:
- На macOS выполните команду:
brew install node.
- В случае использования Ubuntu, скачайте нужный пакет отсюда или пользововаться менеджером пакетов.
- Для Windows перейдите на официальный сайт Node.js и скачайте установщик.
Гляните также на такие JavaScript движки, как Rhino, SpiderMonkey и QuickJS:
- Rhino совместим с DOM, что создает иллюзию работы прямо в браузере.
- QuickJS для macOS можно установить, введя
brew install quickjs, и затем используйте
qjsдля доступа к интерактивной консоли.
- SpiderMonkey можно установить на Ubuntu с помощью
sudo apt-get install spidermonkey.
Альтернативы Node.js
Если Node.js недоступен:
- На macOS используйте
jsc.
- На Windows попробуйте
cscriptили
wscript.
Решение проблем
Можно столкнуться с различными ошибками, например, module not found или ошибки синтаксиса. В таких случаях проанализируйте код и убедитесь, что все зависимости установлены. После работы закройте Node.js командой
.exit или нажатием сочетания клавиш
Ctrl+C.
Визуализация
Так выглядит весь процесс в действии:
Вы (💬): "Левиоса! Node.js, исполни команды, пожалуйста!"
Инициируем процесс из командной строки:
node myspell.js // 🧙♂️ Сконцентрируюсь, чтобы Node.js выполнил код...
Ответ Node.js:
Node.js (📜): "Команды выполнены. Вот результат, хозяин!"
Вкратце: терминал — это волшебный портал, который отправляет ваш код на JavaScript в Node.js для обработки.
Преимущества использования Node.js
Node.js это не просто инструмент, это:
- Асинхронность и событийное управление: Node.js обеспечивает обработку потоков данных без задержек, как на средневековом турнире без очередей к туалету.
- Базируется на движке Chrome V8: выводит Node.js на уровень быстродействия с текстами JavaScript, превосходящий время реакции мага с медленно действующими зельями.
- Мультиплатформенность: позволяет использовать JavaScript на Windows, macOS, Linux, UNIX и даже в двухэтажных автобусах.
Node.js позволяет совмещать использование JavaScript с требованиями и стандартами веб-разработки.
Переход от браузера к терминалу
Теперь JavaScript не тесно связан только с браузером. С появлением Node.js и других сред выполнения этот язык 'построил мост' до серверов и терминалов, уверенно чувствуя себя в компании таких языков, как Python и C.
Полезные материалы
- Node.js — официальная среда исполнения JavaScript на основе движка V8.
- npm-run-script | npm Docs — руководство по запуску скриптов через npm.
- Node.js server without a framework – Learn web development | MDN — руководство MDN по созданию сервера на Node.js без фреймворков.
- Child process | Node.js v21.6.1 Documentation — документация по управлению дочерними процессами в Node.js.
- GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager — инструмент для управления разными версиями Node.js.
- File system | Node.js v21.6.1 Documentation — руководство по работе с файловой системой в Node.js.
- Overview of Puppeteer | Chrome for Developers — подробная инструкция по работе с Puppeteer для автоматизации действий в браузере Chrome при помощи JavaScript.
Никита Титов
разработчик Node.js