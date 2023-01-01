Замена всех ссылок на HTML-ссылки в тексте: регулярки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

JS Скопировать код // Добро пожаловать в мир надёжных старых регулярных выражений const linkify = (text) => text.replace(/\b(http:\/\/|https:\/\/\S+)/gi, '<a href="$&" target="_blank">$&</a>'); // Ознакомимся с этим приёмом на примере console.log(linkify('Посетите http://example.com')); // "Посетите <a href="http://example.com" target="_blank">http://example.com</a>"

В фокусе удивительный метод .replace() в сочетании с регулярным выражением, распознающим URL. Он обрабатывает 'http://' и 'https://' текстовые ссылки, преобразуя их в анкоры <a> быстрее, чем вы успеете произнести "JavaScript".

Визуализация

Приставим, каким будет визуальное преобразование простого URL в гиперссылку:

Markdown Скопировать код До: "Обратите внимание на сайт 🏜️ http://example.com 🏜️ Интересно, не так ли?"

Попросим наше регулярное выражение волшебным образом преобразовать ссылки, ведущие в пустыню 🏜️, в уютные оазисы гиперссылок 🌺:

JS Скопировать код // Применяем магию регулярных выражений и достигаем цели! const enrichText = (text) => text.replace(/(http\S+)/g, '<a href="$1">$1</a>');

Markdown Скопировать код После: "Обратите внимание на сайт 🌺 <a href="http://example.com">http://example.com</a> 🌺 Интересно, не так ли?"

Эх, вуаля! Простые URL преобразовались в интерактивные ссылки, добавляющие в наш текст нотки неподдельного оживления.

Борьба с URL: использование библиотек

Для обеспечения гарантированной надёжности рекомендуется использовать специализированные библиотеки для работы с URL. Именно они облегчают обработку редких и сложных ситуаций, например, с мультиязычными доменными именами, доменами верхнего уровня, различными знаками препинания и IPV6-адресами. Рассмотрим несколько действительно эффективных библиотек для данной задачи: linkify, AnchorMe, Autolinker.js.

linkify – не экспериментировать новичкам

Linkify безупречно преобразует URL и электронные адреса в кликабельные ссылки, при этом избегая дублирования.

JS Скопировать код var linkifiedText = linkify('Пишите на: contact@example.com. Посетите: http://example.com');

AnchorMe.js – учёба не предусмотрена

Более прогрессивный AnchorMe создаёт кликабельные ссылки из URL и электронных адресов, не настолько жестко контролируя процесс, как это делает linkify.

JS Скопировать код var anchoredText = anchorme('Загляните на https://portfolio.me и отправьте мне письмо');

Autolinker.js – новый герой из Marvel

Autolinker.js – это разносторонний инструмент, который связывает URL, электронные адреса, номера телефонов, хэштеги и упоминания. При этом он предоставляет обширные возможности для настройки.

JS Скопировать код var autoLinkedText = Autolinker.link('Заходите на http://homepage.com и не забывайте #ставитьлайки и #подписываться');

Эволюция ссылок: шаг вперёд

Не ограничивайтесь http и https

Стремитесь к переработке всех видов URL, будь то http , https , ftp , file или даже обычный префикс "www":

JS Скопировать код const linkifyAll = text => text.replace(/(?:https?|ftp):\/\/[

\S]+/g, '<a href="$&">$&</a>');

Предупреждайте двойное создание ссылок

Для предотвращения двойного создания ссылок, убедитесь, что URL ещё не включён в якорь:

JS Скопировать код const avoidDoubleLinking = text => text.replace(/(href=")?(https?:\/\/\S+)/gi, (match, capture) => capture ? match : `<a href="${match}">${match}</a>`);

Отношение к задаче — всерьёз

Мы подходим к процессу конвертации URL ответственно и учитываем требования по эффективности при обработке текста в реальном времени или с динамически генерируемым содержимым:

JS Скопировать код // Наш Регулярный ниндзя готов к бою! Будьте бдительны... const safeLinkify = text => { const urlRegex = /.../; // Ваше сложное и изящное регулярное выражение let matchArray; while ((matchArray = urlRegex.exec(text)) !== null) { let match = matchArray[0]; // Напоминает сцену из "Миссии невыполнима", действительно зрелищно } return text; // И текст со ссылками жили долго и счастливо! };

Полезные материалы