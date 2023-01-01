Загрузка файла по URL в Node.js без сторонних библиотек

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Быстрый ответ

Чтобы скачать файл в Node.js, не привлекая к этому сторонних библиотек, можно воспользоваться встроенными модулями http или https , выбор между которыми зависит от протокола URL-адреса. Скачивание файлов осуществляется через функции http.get() или https.get() , а полученный результат перенаправляется в поток, созданный с помощью fs.createWriteStream . Вот пример кода для скачивания файла по протоколу HTTPS:

JS Скопировать код const https = require('https'); const fs = require('fs'); const url = "https://example.com/file.ext"; const filePath = "local_file.ext"; https.get(url, response => { const fileStream = fs.createWriteStream(filePath); response.pipe(fileStream); fileStream.on('finish', () => { fileStream.close(); // Не забывайте закрывать ледник! 😄 console.log('Файл успешно загружен!'); }); });

Разъяснение кода и лучшие практики

Выбор встроенного модуля Node.js зависит от протокола URL-адреса: для http:// используется модуль http , а для https:// применяется https .

Методы http.get или https.get служат для отправки GET-запроса, результатом которого является поток. Этот поток можно перенаправить в записываемый поток файловой системы с помощью fs.createWriteStream , который эффективно выполняет запись получаемых данных.

JS Скопировать код const http = require('http'); const fs = require('fs'); const url = "http://example.com/file.txt"; const savePath = "./local_dir/local_file.txt"; const file = fs.createWriteStream(savePath); const request = http.get(url, response => { response.pipe(file); file.on('finish', () => { file.close(() => console.log('Файл успешно загружен. Можете начинать чтение.')); }); });

Контроль состояния запроса и обработка исключений являются обязательными процедурами. Всегда проверяйте, что запрос выполнен успешно (код 200), и настраивайте обработку ошибок для запроса и файлового потока, чтобы контролировать состояние связи и возможные проблемы файловой системы.

JS Скопировать код request.on('response', (response) => { if (response.statusCode !== 200) { console.error(`Произошла ошибка: сервер отдал статус ${response.statusCode}.`); request.abort(); } }); file.on('error', (err) => { fs.unlink(savePath, () => {}); throw err; });

Рекомендации для бесперебойной работы

Чтобы обеспечить надёжность загрузки файла, следует предусмотреть обработку следующих сценариев:

Сетевые ошибки , связанные с проблемами соединения;

, связанные с проблемами соединения; Проблемы с правами доступа к файловой системе — ошибка записи может говорить о нехватке прав доступа;

— ошибка записи может говорить о нехватке прав доступа; Реакция сервера — при получении ответа с любым статус-кодом, отличающимся от 200, загрузку следует прекратить;

— при получении ответа с любым статус-кодом, отличающимся от 200, загрузку следует прекратить; Частичная загрузка — удалите недозагруженные части файла, чтобы не допустить порчи данных;

— удалите недозагруженные части файла, чтобы не допустить порчи данных; Состояние гонки — следите за тем, чтобы другие процессы не создавали конфликтов при обращении к файлу.

Загрузка файлов по пользовательскому вводу

Чтобы обеспечить ввод данных через командную строку или интеграцию процесса загрузки файла в приложение, целесообразно инкапсулировать логику загрузки в отдельную функцию и вызывать её при необходимости.

JS Скопировать код const http = require('http'); const fs = require('fs'); const process = require('process'); function downloadFile(url, outputLocationPath) { const file = fs.createWriteStream(outputLocationPath); http.get(url, (response) => { if (response.statusCode !== 200) { console.error(`Произошла ошибка: сервер отдал статус ${response.statusCode}`); return; } response.pipe(file); }); file.on('finish', () => file.close(() => console.log(`Файл сохранён по адресу: ${outputLocationPath}`))); file.on('error', (err) => { fs.unlink(outputLocationPath); console.error(err.message); }); } const url = process.argv[2]; const outputPath = process.argv[3]; downloadFile(url, outputPath);

Визуализация

Представим, что Node.js — это почтальон, который доставляет файлы прямиком вам на руки:

Markdown Скопировать код Node.js (📮): "У вас посылка!" Ваш код:

JS Скопировать код const http = require('http'); const fs = require('fs'); const file = fs.createWriteStream("file.txt"); http.get("http://example.com/file.txt", response => { response.pipe(file); });

Markdown Скопировать код Вы: "Здравствуйте, посылка получена! 📦💌🚚" Файл: "file.txt" Посылка была доставлена напрямую, без посредников и сторонних библиотек!

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