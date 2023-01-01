Выполнение JavaScript кода, хранящегося в строке: методы#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы выполнить JavaScript-код, записанный в виде строки, можно воспользоваться функцией
eval():
eval("alert('Выполнено!');"); // как заклинание!
В результате появится всплывающее окно с текстом "Выполнено!". Но будьте осторожны: функция
eval() может выполнить любой скрипт, который ей будет предоставлен.
Понимание рисков безопасности при использовании
Функция
eval() обладает определенными рисками для безопасности. Важно убедиться в том, что JavaScript-строка правильно обработана перед ее использованием в
eval(), так как инъекции кода могут иметь серьезные последствия.
Альтернативы для запуска строк JavaScript
Хорошие друзья – всегда рядом, а альтернативы для
eval() еще ближе.
Использование функции конструктора
Function
Представьте, что вы создаете робота. Тут на помощь приходит функция-конструктор
Function:
let func = new Function("return 'Привет, мир!';");
func(); // Привет, мир!
Как хороший частный детектив, этот метод умеет обходить внешний контекст.
Модуль
vm в Node.js
В Node.js существует модуль
vm, который предоставляет отдельный контекст для выполнения JavaScript-строк.
const vm = require('vm');
const script = new vm.Script("console.log('Привет из VM');");
script.runInThisContext(); // Привет из VM
Безопасное выполнение с помощью
Также безопасно, как если бы вы обращались с ножницами, обернутыми в шар пены безопасности,
vm2 предоставляет ограниченное окружение для запуска ненадежного кода.
const { VM } = require('vm2');
const vm = new VM();
vm.run("console.log('Выполнение в песочнице');"); // Выполнение в песочнице
Не забудьте следить за обновлениями в части безопасности и обратите внимание на устаревшие API в
vm2, чтобы избежать нежелательной славы.
Запуск скриптов с помощью jQuery
Ни одна замена не сможет заменить добрые старые теги
<script>, которые можно использовать для запуска JavaScript-строк с помощью jQuery.
let code = "$('body').append('<p>Привет от jQuery!</p>');";
$('<script>').attr('type', 'text/javascript').text(code).appendTo('body'); // Привет от jQuery!
Визуализация
Представьте JavaScript-код как скрипичный ключ (📜) в кармане учёного.
📜: "alert('Привет, мир!');"
Использование
eval() напоминает извлечение координат из этого ключа:
eval("alert('Привет, мир!');");
Бах! И вот у нас уже есть найденное место и возникающее уведомление!
До: [📜] После: [💬 'Привет, мир!']
Детальное руководство по альтернативам
Здесь вы найдете детальный обзор более безопасных и эффективных методов, которыми можно заменить
eval():
Все о конструкторе
Function
Этот конструктор не просто создает функции:
- Он динамически формирует функции и защищает локальный контекст, как если бы это был экспонат за стеклом.
Безопасное выполнение с помощью Node.js
vm
Модуль
vm в Node.js предлагает запустить код в контролируемой среде, похоже на многофункциональный инструмент для безопасности.
Использование jQuery для запуска скриптов
jQuery действует как ваш личный помощник:
- Создает элемент скрипта.
- Заполняет элемент JavaScript-кодом.
- Добавляет элемент скрипта в DOM для его выполнения.
Полезные материалы
- eval() – JavaScript | MDN — MDN Web Docs, авторитетный источник информации о
eval().
- JavaScript eval() Method — W3Schools, обучающий материал по использованию функции
eval().
- Как безопасно преобразовать строку JSON в объект – Stack Overflow — Stack Overflow, подробная база данных о альтернативах
eval().
- Node.js :: Элегантный JavaScript — описание модулей Node.js в книге "Элегантный JavaScript".
- VM (запуск кода на JavaScript) | Документация Node.js v21.6.1 — Node.js VM Module, советы по безопасному запуску строк JavaScript.
- ECMA-262 – Ecma International — основной документ, который необходимо знать для понимания JavaScript.
- javascript – Отличаются ли функции eval() и new Function()? – Stack Overflow — Stack Overflow, анализ различий между
eval()и
new Function().
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы