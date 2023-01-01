Выполнение JavaScript кода, хранящегося в строке: методы

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Быстрый ответ

Для того чтобы выполнить JavaScript-код, записанный в виде строки, можно воспользоваться функцией eval() :

JS Скопировать код eval("alert('Выполнено!');"); // как заклинание!

В результате появится всплывающее окно с текстом "Выполнено!". Но будьте осторожны: функция eval() может выполнить любой скрипт, который ей будет предоставлен.

Понимание рисков безопасности при использовании

Функция eval() обладает определенными рисками для безопасности. Важно убедиться в том, что JavaScript-строка правильно обработана перед ее использованием в eval() , так как инъекции кода могут иметь серьезные последствия.

Альтернативы для запуска строк JavaScript

Хорошие друзья – всегда рядом, а альтернативы для eval() еще ближе.

Использование функции конструктора Function

Представьте, что вы создаете робота. Тут на помощь приходит функция-конструктор Function :

JS Скопировать код let func = new Function("return 'Привет, мир!';"); func(); // Привет, мир!

Как хороший частный детектив, этот метод умеет обходить внешний контекст.

Модуль vm в Node.js

В Node.js существует модуль vm , который предоставляет отдельный контекст для выполнения JavaScript-строк.

JS Скопировать код const vm = require('vm'); const script = new vm.Script("console.log('Привет из VM');"); script.runInThisContext(); // Привет из VM

Безопасное выполнение с помощью

Также безопасно, как если бы вы обращались с ножницами, обернутыми в шар пены безопасности, vm2 предоставляет ограниченное окружение для запуска ненадежного кода.

JS Скопировать код const { VM } = require('vm2'); const vm = new VM(); vm.run("console.log('Выполнение в песочнице');"); // Выполнение в песочнице

Не забудьте следить за обновлениями в части безопасности и обратите внимание на устаревшие API в vm2 , чтобы избежать нежелательной славы.

Запуск скриптов с помощью jQuery

Ни одна замена не сможет заменить добрые старые теги <script> , которые можно использовать для запуска JavaScript-строк с помощью jQuery.

JS Скопировать код let code = "$('body').append('<p>Привет от jQuery!</p>');"; $('<script>').attr('type', 'text/javascript').text(code).appendTo('body'); // Привет от jQuery!

Визуализация

Представьте JavaScript-код как скрипичный ключ (📜) в кармане учёного.

📜: "alert('Привет, мир!');"

Использование eval() напоминает извлечение координат из этого ключа:

JS Скопировать код eval("alert('Привет, мир!');");

Бах! И вот у нас уже есть найденное место и возникающее уведомление!

До: [📜] После: [💬 'Привет, мир!']

Детальное руководство по альтернативам

Здесь вы найдете детальный обзор более безопасных и эффективных методов, которыми можно заменить eval() :

Все о конструкторе Function

Этот конструктор не просто создает функции:

Он динамически формирует функции и защищает локальный контекст, как если бы это был экспонат за стеклом.

Безопасное выполнение с помощью Node.js vm

Модуль vm в Node.js предлагает запустить код в контролируемой среде, похоже на многофункциональный инструмент для безопасности.

Использование jQuery для запуска скриптов

jQuery действует как ваш личный помощник:

Создает элемент скрипта.

Заполняет элемент JavaScript-кодом.

Добавляет элемент скрипта в DOM для его выполнения.

Полезные материалы