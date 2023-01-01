Выбор элемента select по тексту в jQuery: практическое руководство

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Быстрый ответ

Чтобы установить значение в выпадающем списке по тексту опции с использованием jQuery, можно применить комбинацию методов .filter() и .prop() :

JS Скопировать код $('#selectElement option').filter(function() { return $(this).text() === 'Текст Опции'; }).prop('selected', true);

В данном случае код выполняет поиск и выбор <option> в элементе #selectElement , текст которого полностью соответствует заданному.

Версии jQuery и предпочтительные методы

При использовании jQuery версии 1.6 и новее рекомендовано применять метод .prop() для работы с свойствами DOM-элементов, включая свойство selected . В более ранних версиях для этих целей можно использовать функцию val() :

JS Скопировать код // jQuery v1.6+: Используем .val() с вызовом события change. $('#selectElement').val($('#selectElement option').filter(function() { return $.trim($(this).text()) === 'Текст Опции'; }).val()).change(); // Для версий ниже v1.6: Проходимся по каждой опции и устанавливаем значение вручную. $('#selectElement option').each(function() { if ($.trim($(this).text()) == 'Текст Опции') { $(this).parent().val($(this).val()); return false; } });

Здесь функция $.trim() применяется для удаления пробелов, а также происходит вызов события change() для уведомления об изменении значения.

Борьба с пробелами, стремление к точному соответствию текста

Для обеспечения точного соответствия текста опции без учёта лишних пробелов следует использовать функцию $.trim() . После выбора нужной опции вызываем событие change() :

JS Скопировать код $('#selectElement option').filter(function() { return $.trim($(this).text()) === 'Текст Опции'; }).prop('selected', true).parent().change();

Триггер событий для динамического взаимодействия

Для оповещения всех обработчиков об изменении значения применяйте вызов события change() :

JS Скопировать код $('#selectElement').val('newValue').change();

Такой подход обеспечивает своевременное реагирование пользовательского интерфейса и обработчиков событий.

Визуализация

Рассмотрим аналогию с выбором шляпы персонажем, где текстовое описание шляпы соответствует значению для <option> :

Markdown Скопировать код // Нужная шляпа: "Ковбойская Шляпа" 1. 🤠 (Ковбойская Шляпа) 2. 👒 (Шляпа от Солнца) 3. 🎓 (Студенческий Кепи) 4. ⛑️ (Спасательная Шляпа)

Выбрать персонажа можно по тексту на его шляпе:

JS Скопировать код $('select#hats option').filter(function() { return $(this).text() == 'Ковбойская Шляпа'; }).prop('selected', true);

В итоге будет выбран персонаж с ковбойской шляпой.

Устранение потенциальных проблем

Опираясь на профессиональный опыт, можно предотвратить некоторые трудности:

Использование селектора :contains() для более широкого поиска

Если текстовое описание может содержать лишние символы, примените селектор :contains() :

JS Скопировать код $('#selectElement option:contains("Часть Текста")').prop('selected', true);

Но стоит учесть, что этот селектор может быть слишком широким, хотя иногда это бывает удобно.

Работа с похожими опциями

Если тексты опций похожи, требуется точное сопоставление:

JS Скопировать код $('#selectElement option').filter(function() { return $(this).text().match(/^Точный Текст$/); }).prop('selected', true);

Следите за версией jQuery

Применяйте методы, которые соответствуют вашей версии jQuery:

JS Скопировать код if (jQuery.fn.jquery >= "1.6") { // Используйте .prop(). } else { // Возможно, стоит обновиться до более новой версии или применять .attr(). }

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