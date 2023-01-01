Введение в Three.js: создаем 3D графику в браузере с нуля

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики, желающие освоить 3D-графику для своих проектов

Студенты и начинающие программисты, интересующиеся JavaScript и 3D-технологиями

Профессионалы из сферы электронной коммерции и дизайна, стремящиеся улучшить пользовательский опыт через интерактивные элементы

Представьте: ваш веб-сайт внезапно выходит в третье измерение, позволяя посетителям вращать продукты, исследовать виртуальные пространства или взаимодействовать с интерактивными 3D-моделями — всё это прямо в браузере, без плагинов. 🚀 Интригует? Тогда Three.js станет вашим проводником в мир веб-3D. В отличие от традиционных сложных 3D-инструментов, требующих месяцы освоения, Three.js демократизирует трехмерную графику, делая её доступной для любого веб-разработчика со знанием JavaScript. Давайте вместе сделаем первые шаги в этой увлекательной технологии и создадим впечатляющую 3D-сцену буквально с нуля.

Что такое Three.js и почему он нужен веб-разработчикам

Three.js — это JavaScript-библиотека, которая абстрагирует сложности работы с WebGL, предоставляя разработчикам более интуитивно понятный и простой API для создания 3D-графики в браузере. Разработанная Рикардо Кабелло (известным как Mr.doob) в 2010 году, эта библиотека превратилась в стандарт де-факто для 3D-визуализации в вебе.

Михаил Соколов, технический директор Мой первый опыт с Three.js был весьма показательным. Клиент, производитель премиальной мебели, хотел обычный онлайн-каталог, но я предложил нечто большее — конфигуратор, где посетители могли бы видеть изделия в 3D, менять материалы и расцветки. «Это же потребует месяцы разработки и серьезный бюджет», — возразил клиент. За выходные я собрал прототип на Three.js, где можно было вращать диван и менять обивку в реальном времени. Когда в понедельник я продемонстрировал результат, в переговорной повисла тишина, а затем последовало: «Сколько нужно времени на полноценную реализацию?» Конверсия на сайте после внедрения выросла на 34%, а средний чек — на 18%. Клиенты стали проводить на сайте в среднем на 4 минуты больше, взаимодействуя с 3D-моделями.

Почему же веб-разработчики должны обратить внимание на Three.js? Давайте рассмотрим ключевые преимущества:

Доступность для веб-платформы — работает в любом современном браузере без установки дополнительных плагинов

— работает в любом современном браузере без установки дополнительных плагинов Низкий порог входа — если вы знаете JavaScript, вы уже можете начать работу с Three.js

— если вы знаете JavaScript, вы уже можете начать работу с Three.js Высокая производительность — оптимизирован для эффективного использования ресурсов браузера

— оптимизирован для эффективного использования ресурсов браузера Обширная экосистема — множество готовых компонентов, расширений и примеров кода

— множество готовых компонентов, расширений и примеров кода Активное сообщество — постоянные обновления и поддержка

Сфера применения Примеры использования Three.js Преимущества Электронная коммерция 3D-модели товаров, конфигураторы продуктов Увеличение конверсии на 15-30% Образование Интерактивные 3D-модели для обучения Улучшение усвоения материала до 60% Игровая индустрия Браузерные 3D-игры Доступность на любых устройствах Архитектура Визуализации зданий, виртуальные туры Наглядность и интерактивность проектов

Three.js выступает абстракцией над WebGL — низкоуровневым API для рендеринга 3D-графики в браузере. Работать напрямую с WebGL может быть сложно из-за необходимости написания шейдеров и понимания графического конвейера. Three.js берет на себя большую часть этой сложности, позволяя сосредоточиться на творческой составляющей.

Установка и настройка первого Three.js проекта

Начать работу с Three.js проще, чем может показаться. Для установки у вас есть несколько вариантов — от быстрого подключения через CDN до полноценной интеграции через npm для более сложных проектов. 📦

Вот наиболее распространенные способы установки:

Через CDN (самый быстрый способ для экспериментов):

HTML Скопировать код <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.132.2/build/three.min.js"></script>

Через npm (для проектов с использованием сборщиков):

Bash Скопировать код npm install three

Затем импортируйте библиотеку в ваш проект:

JS Скопировать код import * as THREE from 'three';

Теперь давайте создадим базовый шаблон проекта. Для начала работы с Three.js вам понадобится HTML-документ со следующей структурой:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>My First Three.js Scene</title> <style> body { margin: 0; overflow: hidden; } canvas { display: block; } </style> </head> <body> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.132.2/build/three.min.js"></script> <script> // Здесь будет ваш код Three.js </script> </body> </html>

Давайте напишем самый простой сценарий для отображения вращающегося куба — классический "Hello World" в мире 3D-графики:

JS Скопировать код // Создаем сцену const scene = new THREE.Scene(); // Создаем камеру const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000); camera.position.z = 5; // Создаем рендерер const renderer = new THREE.WebGLRenderer(); renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight); document.body.appendChild(renderer.domElement); // Создаем геометрию куба const geometry = new THREE.BoxGeometry(); const material = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0x00ff00, wireframe: true }); const cube = new THREE.Mesh(geometry, material); scene.add(cube); // Анимация function animate() { requestAnimationFrame(animate); // Вращение куба cube.rotation.x += 0.01; cube.rotation.y += 0.01; renderer.render(scene, camera); } animate();

Проблема при установке Возможная причина Решение Пустой экран Неверный путь к библиотеке Проверьте консоль браузера и URL в теге script Ошибки в консоли Несовместимая версия браузера Используйте современный браузер с поддержкой WebGL Низкая производительность Слишком сложная сцена Оптимизируйте геометрию или используйте LOD Искажения при ресайзе окна Не обновляются параметры камеры и рендерера Добавьте обработчик события window.resize

После запуска этого кода вы должны увидеть зеленый вращающийся каркасный куб на черном фоне. Поздравляем — вы только что создали свою первую 3D-сцену с помощью Three.js! 🎉

Основные элементы Three.js: сцена, камера и рендеринг

Чтобы эффективно работать с Three.js, необходимо понимать три фундаментальных компонента, образующих основу любого 3D-проекта: сцену, камеру и рендерер. Эти элементы формируют классическую трехмерную "сцену" — метафору, знакомую всем, кто хотя бы немного интересовался кинематографом или театром. 🎬

Сцена (Scene)

Сцена в Three.js — это контейнер, который содержит все объекты вашего 3D-мира: модели, источники света, камеры и другие элементы. Её можно представить как съемочную площадку, где расставлены все необходимые для создания визуального эффекта элементы.

JS Скопировать код const scene = new THREE.Scene(); // Опционально можно задать фон сцены scene.background = new THREE.Color(0x87CEEB); // Или использовать изображение в качестве фона // const textureLoader = new THREE.TextureLoader(); // scene.background = textureLoader.load('sky.jpg');

Камера (Camera)

Камера определяет, что именно увидит пользователь. В Three.js доступно несколько типов камер, но наиболее часто используются две:

PerspectiveCamera — эмулирует зрение человека с эффектом перспективы (объекты вдали выглядят меньше)

— эмулирует зрение человека с эффектом перспективы (объекты вдали выглядят меньше) OrthographicCamera — обеспечивает вид без перспективного искажения, полезна для изометрических или технических изображений

JS Скопировать код // Перспективная камера (угол обзора, соотношение сторон, ближняя плоскость отсечения, дальняя плоскость) const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000); camera.position.set(0, 0, 5); // Расположение камеры по осям X, Y, Z camera.lookAt(0, 0, 0); // Куда смотрит камера

Рендерер (Renderer)

Рендерер — это компонент, который фактически визуализирует вашу сцену с выбранной камеры на HTML-элементе canvas. В большинстве случаев используется WebGLRenderer, так как он обеспечивает наилучшую производительность и поддерживается всеми современными браузерами.

JS Скопировать код const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true }); renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight); renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio); // Для четкости на Retina-дисплеях document.body.appendChild(renderer.domElement); // Включаем тени (если необходимо) renderer.shadowMap.enabled = true; renderer.shadowMap.type = THREE.PCFSoftShadowMap; // Мягкие тени

Важно понимать взаимосвязь этих компонентов: сцена содержит все объекты, камера определяет, какую часть сцены мы видим, а рендерер преобразует это трёхмерное представление в двумерное изображение на экране пользователя.

Алексей Дмитриев, фронтенд-разработчик Когда я только начинал работать с Three.js, меня постигла классическая проблема новичков — "чёрный экран отчаяния". Потратил почти два дня, проверяя каждую строчку кода, но сцена оставалась пустой. Всё изменил один момент: в отладчике я заметил, что объекты на самом деле создаются, но камера смотрит не в ту сторону! Оказывается, я разместил модель в точке (0,0,0), а камеру тоже поставил туда же, направив её вдоль оси Z. Естественно, камера "смотрела сквозь" объект. Как только я сдвинул камеру назад по оси Z — волшебным образом появилась моя модель. С тех пор я всегда использую вспомогательные объекты (helpers) для отладки камеры и осей, что сэкономило мне бесчисленные часы на поиск ошибок. Если ваша сцена пуста — первым делом проверьте, туда ли смотрит ваша камера!

Для завершения основной настройки необходимо создать функцию анимации, которая будет вызывать рендеринг сцены:

JS Скопировать код function animate() { requestAnimationFrame(animate); // Запрашиваем следующий кадр анимации // Здесь можно обновлять положение/состояние объектов renderer.render(scene, camera); // Отрисовываем сцену } animate(); // Запускаем цикл анимации

Адаптация сцены к изменению размеров окна — важный аспект для создания отзывчивого 3D-опыта:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { // Обновляем размеры camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight; camera.updateProjectionMatrix(); renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight); });

Создание и манипуляция 3D объектами в Three.js

После настройки базовой сцены самое время населить её объектами. В Three.js объекты состоят из двух основных компонентов: геометрии (форма) и материала (визуальные свойства). Объединение геометрии и материала создаёт Mesh — визуальный 3D-объект, который можно добавить в сцену. 🧩

Разберем процесс создания различных объектов шаг за шагом:

Геометрии

Three.js предоставляет множество встроенных геометрий — от простых примитивов до сложных параметрических форм:

JS Скопировать код // Базовые примитивы const boxGeometry = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1); // куб const sphereGeometry = new THREE.SphereGeometry(0.5, 32, 32); // сфера const cylinderGeometry = new THREE.CylinderGeometry(0.5, 0.5, 1, 32); // цилиндр const torusGeometry = new THREE.TorusGeometry(0.5, 0.2, 16, 100); // тор (бублик) const planeGeometry = new THREE.PlaneGeometry(10, 10); // плоскость

Материалы

Материалы определяют, как объект выглядит — его цвет, текстуру, прозрачность, блеск и другие свойства:

JS Скопировать код // Основные типы материалов const basicMaterial = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0xff0000, // красный цвет wireframe: true // отображать только каркас }); const phongMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial({ color: 0x049ef4, // синий цвет shininess: 100, // блеск specular: 0xffffff // цвет блика }); // Создание материала с текстурой const textureLoader = new THREE.TextureLoader(); const texture = textureLoader.load('texture.jpg'); const texturedMaterial = new THREE.MeshStandardMaterial({ map: texture, roughness: 0.4, metalness: 0.7 });

Создание и добавление объектов в сцену

Объединяем геометрию и материал в mesh-объект и добавляем его в сцену:

JS Скопировать код // Создание объекта-меша const cube = new THREE.Mesh(boxGeometry, phongMaterial); cube.position.set(0, 0, 0); // Позиция объекта cube.rotation.set(0, Math.PI / 4, 0); // Поворот объекта (в радианах) cube.scale.set(1.5, 1, 1); // Масштаб объекта // Добавление объекта в сцену scene.add(cube);

Для более сложных сцен полезно группировать объекты:

JS Скопировать код // Создание группы объектов const group = new THREE.Group(); // Добавление объектов в группу const sphere1 = new THREE.Mesh(sphereGeometry, phongMaterial.clone()); sphere1.position.x = -2; group.add(sphere1); const sphere2 = new THREE.Mesh(sphereGeometry, phongMaterial.clone()); sphere2.position.x = 2; group.add(sphere2); // Добавление всей группы в сцену scene.add(group); // Теперь можно манипулировать всей группой group.rotation.y = Math.PI / 4;

Манипуляция объектами

После создания объектов вы можете динамически изменять их положение, вращение и масштаб:

JS Скопировать код function animate() { requestAnimationFrame(animate); // Вращение куба cube.rotation.x += 0.01; cube.rotation.y += 0.01; // Изменение положения по синусоиде sphere1.position.y = Math.sin(Date.now() * 0.001) * 0.5; renderer.render(scene, camera); }

Более сложные трансформации можно реализовать с помощью матрицы:

JS Скопировать код // Установка позиции, вращения и масштаба через матрицу const matrix = new THREE.Matrix4(); matrix.compose( new THREE.Vector3(1, 0, 0), // позиция new THREE.Quaternion().setFromEuler( // вращение new THREE.Euler(0, Math.PI/2, 0) ), new THREE.Vector3(2, 2, 2) // масштаб ); cube.matrix = matrix; cube.matrixAutoUpdate = false; // Отключаем автообновление матрицы

Понимание системы координат Three.js критически важно для правильного размещения объектов:

X — ось, направленная вправо

Y — ось, направленная вверх

Z — ось, направленная из экрана к зрителю

Для создания более реалистичных сцен необходимо добавить освещение:

JS Скопировать код // Добавление направленного света (как солнце) const directionalLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1); directionalLight.position.set(5, 10, 7); scene.add(directionalLight); // Добавление окружающего света (рассеянный свет) const ambientLight = new THREE.AmbientLight(0x404040); scene.add(ambientLight);

Интерактивность и анимация в Three.js: оживляем сцену

Интерактивность и анимация превращают статичную 3D-модель в захватывающий опыт для пользователя. Three.js предлагает множество инструментов для создания динамичных сцен, реагирующих на действия пользователя. 🕹️

Базовая анимация

Самый простой способ создать анимацию — изменять свойства объектов в цикле рендеринга:

JS Скопировать код function animate() { requestAnimationFrame(animate); // Анимация вращения cube.rotation.x += 0.01; cube.rotation.y += 0.01; // Пульсация размера const scale = Math.sin(Date.now() * 0.001) * 0.5 + 1; sphere.scale.set(scale, scale, scale); renderer.render(scene, camera); } animate();

Контроль времени анимации

Для более предсказуемой анимации, не зависящей от частоты кадров, используйте Clock:

JS Скопировать код const clock = new THREE.Clock(); function animate() { requestAnimationFrame(animate); const delta = clock.getDelta(); // время в секундах с последнего кадра const elapsedTime = clock.getElapsedTime(); // общее прошедшее время // Постоянная скорость вращения независимо от FPS cube.rotation.x += 1 * delta; // 1 радиан в секунду // Анимация с использованием общего времени sphere.position.y = Math.sin(elapsedTime) * 2; renderer.render(scene, camera); }

Взаимодействие с пользователем

Добавление обработчиков событий позволяет создавать интерактивные сцены:

JS Скопировать код // Отслеживание движения мыши document.addEventListener('mousemove', (event) => { // Преобразование координат мыши в нормализованные (-1 до 1) const mouseX = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 – 1; const mouseY = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1; // Использование координат для управления камерой или объектами camera.position.x = mouseX * 3; camera.position.y = mouseY * 3; camera.lookAt(scene.position); }); // Отслеживание кликов document.addEventListener('click', (event) => { // Вычисляем позицию мыши в нормализованных координатах const mouse = new THREE.Vector2(); mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 – 1; mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1; // Raycaster для определения пересечений луча с объектами const raycaster = new THREE.Raycaster(); raycaster.setFromCamera(mouse, camera); // Находим пересечения const intersects = raycaster.intersectObjects(scene.children); if (intersects.length > 0) { // Действие при клике на объект const clickedObject = intersects[0].object; clickedObject.material.color.set(0xff0000); // меняем цвет на красный } });

Органы управления камерой

Three.js предлагает готовые контроллеры для управления камерой. OrbitControls — один из самых популярных:

JS Скопировать код // Необходимо импортировать OrbitControls import { OrbitControls } from 'three/examples/jsm/controls/OrbitControls.js'; // Создаем контроллер const controls = new OrbitControls(camera, renderer.domElement); controls.enableDamping = true; // плавное движение controls.dampingFactor = 0.05; controls.minDistance = 3; // минимальное расстояние приближения controls.maxDistance = 10; // максимальное расстояние удаления // В цикле анимации обновляем контроллер function animate() { requestAnimationFrame(animate); controls.update(); // Обновление контроллера renderer.render(scene, camera); }

Продвинутая анимация с GSAP

Для более сложных анимаций можно использовать библиотеку GSAP (GreenSock Animation Platform):

JS Скопировать код // Импортируем GSAP import gsap from 'gsap'; // Анимация с использованием timeline const timeline = gsap.timeline({ repeat: -1, yoyo: true }); timeline.to(cube.position, { x: 2, duration: 1, ease: "power2.inOut" }).to(cube.rotation, { y: Math.PI * 2, duration: 2, ease: "elastic.out(1, 0.3)" }, "-=0.5").to(cube.scale, { x: 2, y: 0.5, z: 2, duration: 1, ease: "back.inOut(1.7)" });

Тип анимации Сложность реализации Производительность Применение Ручная анимация в requestAnimationFrame Низкая Высокая Простые, повторяющиеся движения Анимация через GSAP Средняя Высокая Сложные последовательности с точным таймингом Скелетная анимация Высокая Средняя Персонажи, сложные объекты Физическая анимация (Cannon.js, Ammo.js) Высокая Низкая-средняя Реалистичное движение, симуляции

Для более оптимальной производительности при анимации сложных сцен, рассмотрите эти советы:

Используйте InstancedMesh для анимации множества одинаковых объектов

для анимации множества одинаковых объектов Применяйте LOD (Level of Detail) для снижения детализации удаленных объектов

для снижения детализации удаленных объектов Избегайте пересоздания геометрий и материалов в цикле анимации

в цикле анимации Используйте Object3D.traverse() для эффективного обхода иерархии объектов

для эффективного обхода иерархии объектов Отключайте ненужные обновления с помощью object.matrixAutoUpdate = false для статичных объектов