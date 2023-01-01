Встроенная функция debounce в Angular 2+: поиск решения

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Быстрый ответ

Для повышения эффективности приложений Angular, можно воспользоваться оператором RxJS debounceTime . Он позволяет ограничить частоту событий ввода в FormControl с помощью valueChanges :

JS Скопировать код import { FormControl } from '@angular/forms'; import { debounceTime, distinctUntilChanged } from 'rxjs/operators'; // Создание элемента управления const inputControl = new FormControl(); // Применение debounce inputControl.valueChanges .pipe(debounceTime(300), distinctUntilChanged()) .subscribe(debouncedValue => { // Результат: ввод данных с задержкой console.log(debouncedValue); });

Параметр debounceTime(300) задаёт задержку в 300 мс, после истечения которой возвращается последнее введённое значение.

Углубляемся в основы

Работа с API-запросами или данными пользователя бывает сложной: поток событий может замедлить работу приложения и увеличить нагрузку на систему. В этом случае на помощь придёт debounce, который задерживает обработку действия до истечения определенного периода бездействия. Особенно ценно это для фреймворка Angular и работы с формами.

Управление событиями вне Angular

Хотите повысить производительность? Пригодится ngZone.runOutsideAngular() — это позволит выполнять действия, минуя систему отслеживания изменений Angular, что ускорит работу вашего приложения. Вот как это можно сделать:

typescript Скопировать код import { NgZone } from '@angular/core'; import { fromEvent } from 'rxjs'; import { debounceTime } from 'rxjs/operators'; constructor(private zone: NgZone, private elRef: ElementRef) {} ngAfterViewInit() { this.zone.runOutsideAngular(() => { fromEvent(this.elRef.nativeElement, 'input') .pipe(debounceTime(300)) .subscribe(event => { this.zone.run(() => { // Обработка событий начинается здесь... }); }); }); }

Ручное обнаружение изменений

Иногда возникает необходимость запускать обнаружение изменений в Angular вручную для экономии ресурсов. В таком случае удобно использовать ChangeDetectorRef с его методом detectChanges() :

typescript Скопировать код import { ChangeDetectorRef } from '@angular/core'; constructor(private cdr: ChangeDetectorRef) {} // В какой-то части вашего компонента... this.cdr.detectChanges(); // Указываем Angular проверить изменения

Если требуется запустить обнаружение изменений для всего приложения, используйте ApplicationRef.tick() . Однако, следует быть осторожным: чрезмерное использование может негативно сказаться на производительности.

Оборачиваем debounce в готовое решение

Чтобы обеспечить переиспользование, стоит подумать о создании директивы или сервиса, которые бы инкапсулировали логику работы debounce. Директива подойдёт для шаблонных форм или для прямого применения к HTML-элементам:

typescript Скопировать код import { Directive, ElementRef, OnInit, OnDestroy, Output, EventEmitter } from '@angular/core'; import { fromEvent } from 'rxjs'; import { debounceTime } from 'rxjs/operators'; @Directive({ selector: '[appDebounceClick]' }) export class DebounceClickDirective implements OnInit, OnDestroy { @Output() debounceClick = new EventEmitter(); private clickObservable$; constructor(private elementRef: ElementRef) {} ngOnInit() { this.clickObservable$ = fromEvent(this.elementRef.nativeElement, 'click') .pipe(debounceTime(300)) .subscribe(e => this.debounceClick.emit(e)); } ngOnDestroy() { this.clickObservable$.unsubscribe(); } }

Применив директиву [appDebounceClick] к элементу, вы реализуете debounce без написания дополнительного кода в компонентах.

Не забывайте отписываться от observable после уничтожения вашего компонента, чтобы избежать утечек памяти.

Визуализация

Вообразите переполненный вокзал (🚉), где поезда (🚆) — это функциональные вызовы, следующие один за другим. Нам нужен именно тот поезд, который прибудет после периода бездействия, а не первый попавшийся:

Markdown Скопировать код | Ситуация | Визуализация | |----------------------|---------------------| | Постоянные вызовы | 🚆🚆🚆🚆🚆🚆🚆 | | Применение Debounce | 🚆🚆🚆🕒...🚆 |

Debounce в Angular — это своего рода табло расписания (📅), которое сигнализирует (⏰) только о последнем прибывшем поезде после паузы:

typescript Скопировать код // В Angular это выглядит так: searchInput.valueChanges.pipe( debounceTime(300) // Подождем 300 мс ).subscribe(value => { // Обрабатываем только 'поезд', который прибыл после паузы });

Ключевые моменты:

debounceTime(300) позволяет провести действие только после прошедших 300 мс молчания.

позволяет провести действие только после прошедших 300 мс молчания. Это подобно диспетчеру на вокзале, контролирующему поток поездов, чтобы избегать чрезмерной нагрузки.

Дополнения и задачи

Использование debounce может быть полезным, но требует обдуманного применения. Если нужно гарантировать выполнение действия с определенной периодичностью, сочетайте debounce с throttling:

typescript Скопировать код import { throttleTime } from 'rxjs/operators'; // Пример использования троттлинга inputControl.valueChanges .pipe(throttleTime(300)) .subscribe(throttledValue => { // Здесть появляется троттлированное событие });

Если вы столкнулись с множеством последовательных одинаковых значений, используйте distinctUntilChanged . Этот оператор не пропускает подряд идущие одинаковые значения и хорошо сочетается с debounce:

typescript Скопировать код inputControl.valueChanges .pipe(debounceTime(300), distinctUntilChanged()) .subscribe(value => { // Работаем только с уникальными и отложенными значениями });

Владение механизмами контроля за изменениями, умение повышать производительность через ngZone и знание различных операторов RxJS превратят вас в настоящего мастера обработки данных в Angular.

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