Вставка строки в определенное место другой в JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для вставки строки в определённое место другой строки, в JavaScript используется метод
substring:
const swiftInsert = (original, index, insert) => original.substring(0, index) + insert + original.substring(index);
console.log(swiftInsert("Привет, Мир", 7, " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"
Функция
swiftInsert вставляет строку
insert в исходную строку
original в позицию
index.
Реализация пользовательского метода
Поскольку в JavaScript строки не имеют встроенного метода
splice, можно добавить его в прототип String:
String.prototype.splice = function(start, newSubStr) {
return this.slice(0, start) + newSubStr + this.slice(start);
};
console.log("Привет, Мир".splice(7, " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"
Таким образом, для строк становится доступен метод
splice, который вставляет подстроку
newSubStr в позицию, определенную параметром
start, аналогично работе с массивами.
Обработка отрицательных индексов
Замена метода
splice позволяет использовать отрицательные индексы для вставки:
String.prototype.splice = function(start, newSubStr) {
if (start < 0) {
start = this.length + start;
start = Math.max(start, 0); // Переход в область отрицательных значений не предусмотрен
}
return this.slice(0, start) + newSubStr + this.slice(start);
};
console.log("Привет, Мир".splice(-4, " великолепный"));
Таким образом, метод
splice теперь может обрабатывать отрицательные индексы, что обеспечивает корректное расположение при вставке в строку.
Шаблонные литералы для выполнения множественных вставок
Для выполнения нескольких вставок с целью поддержания чистоты и читаемости кода уместно использовать шаблонные литералы:
const multiInsert = (str, ...insertInstructions) => {
return insertInstructions.reduce((current, [position, insert]) => {
return current.splice(position, insert);
}, str);
};
console.log(multiInsert("Привет, Мир", [7, " великолепный"], [14, " место"])); // Вывод: "Привет, великолепный Мир, место"
Функция
multiInsert позволяет выполнять несколько вставок одновременно, при этом динамически корректируя индексы с учетом изменений в строке.
Проверка данных перед вставкой
Важно всегда проверять индекс и строки на корректность перед вставкой, чтобы избежать ошибок:
// Добавьте это внутри `splice` или другой функции вставки
index = Number(index);
if (!Number.isInteger(index) || index < 0 || index > str.length) {
throw new Error('Индекс должен быть целым числом в пределах длины строки, иначе возникнут проблемы.');
}
Это поможет избежать нежелательных последствий и позволит сохранить ваш код безопасным.
Визуализация символов строки
Для наглядности представьте строку как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ:
Исходная строка: 🚂🅰️🅱️🅲️🅳️🅴️
Ваша цель — вставить 'Х' на позицию 3:
Результат вставки: 🚂🅰️🅱️🆇🅲️🅳️🅴️
Пассажиры радуются новому удобству на своем пути.
Поиск и вставка
Функция
insertAfter() с помощью
indexOf() находит ключевое слово и вставляет строку непосредственно после него:
const insertAfter = (str, keyword, insert) => {
const index = str.indexOf(keyword);
if (index !== -1) {
return str.splice(index + keyword.length, insert);
}
return str; // Если ключевое слово не найдено, возвращается исходная строка
};
console.log(insertAfter("Привет, Мир", "Привет,", " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"
Стилизация вывода для большей наглядности
Стилизуйте вывод в консоль для большей наглядности, когда отлаживаете код или создаете учебные материалы:
console.log(`%c${swiftInsert("Привет, Мир", 7, " великолепный")}`, 'color: purple; font-weight: bold;');
Теперь ваш скромный
console.log выглядит как настоящий стильный показ моды, полный цвета и выразительности.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер