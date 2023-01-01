Вставка строки в определенное место другой в JavaScript

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Быстрый ответ

Для вставки строки в определённое место другой строки, в JavaScript используется метод substring :

JS Скопировать код const swiftInsert = (original, index, insert) => original.substring(0, index) + insert + original.substring(index); console.log(swiftInsert("Привет, Мир", 7, " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"

Функция swiftInsert вставляет строку insert в исходную строку original в позицию index .

Реализация пользовательского метода

Поскольку в JavaScript строки не имеют встроенного метода splice , можно добавить его в прототип String:

JS Скопировать код String.prototype.splice = function(start, newSubStr) { return this.slice(0, start) + newSubStr + this.slice(start); }; console.log("Привет, Мир".splice(7, " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"

Таким образом, для строк становится доступен метод splice , который вставляет подстроку newSubStr в позицию, определенную параметром start , аналогично работе с массивами.

Обработка отрицательных индексов

Замена метода splice позволяет использовать отрицательные индексы для вставки:

JS Скопировать код String.prototype.splice = function(start, newSubStr) { if (start < 0) { start = this.length + start; start = Math.max(start, 0); // Переход в область отрицательных значений не предусмотрен } return this.slice(0, start) + newSubStr + this.slice(start); }; console.log("Привет, Мир".splice(-4, " великолепный"));

Таким образом, метод splice теперь может обрабатывать отрицательные индексы, что обеспечивает корректное расположение при вставке в строку.

Шаблонные литералы для выполнения множественных вставок

Для выполнения нескольких вставок с целью поддержания чистоты и читаемости кода уместно использовать шаблонные литералы:

JS Скопировать код const multiInsert = (str, ...insertInstructions) => { return insertInstructions.reduce((current, [position, insert]) => { return current.splice(position, insert); }, str); }; console.log(multiInsert("Привет, Мир", [7, " великолепный"], [14, " место"])); // Вывод: "Привет, великолепный Мир, место"

Функция multiInsert позволяет выполнять несколько вставок одновременно, при этом динамически корректируя индексы с учетом изменений в строке.

Проверка данных перед вставкой

Важно всегда проверять индекс и строки на корректность перед вставкой, чтобы избежать ошибок:

JS Скопировать код // Добавьте это внутри `splice` или другой функции вставки index = Number(index); if (!Number.isInteger(index) || index < 0 || index > str.length) { throw new Error('Индекс должен быть целым числом в пределах длины строки, иначе возникнут проблемы.'); }

Это поможет избежать нежелательных последствий и позволит сохранить ваш код безопасным.

Визуализация символов строки

Для наглядности представьте строку как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ:

Markdown Скопировать код Исходная строка: 🚂🅰️🅱️🅲️🅳️🅴️

Ваша цель — вставить 'Х' на позицию 3:

Markdown Скопировать код Результат вставки: 🚂🅰️🅱️🆇🅲️🅳️🅴️

Пассажиры радуются новому удобству на своем пути.

Поиск и вставка

Функция insertAfter() с помощью indexOf() находит ключевое слово и вставляет строку непосредственно после него:

JS Скопировать код const insertAfter = (str, keyword, insert) => { const index = str.indexOf(keyword); if (index !== -1) { return str.splice(index + keyword.length, insert); } return str; // Если ключевое слово не найдено, возвращается исходная строка }; console.log(insertAfter("Привет, Мир", "Привет,", " великолепный")); // Вывод: "Привет, великолепный Мир"

Стилизация вывода для большей наглядности

Стилизуйте вывод в консоль для большей наглядности, когда отлаживаете код или создаете учебные материалы:

JS Скопировать код console.log(`%c${swiftInsert("Привет, Мир", 7, " великолепный")}`, 'color: purple; font-weight: bold;');

Теперь ваш скромный console.log выглядит как настоящий стильный показ моды, полный цвета и выразительности.

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