Установка фокуса на поле ввода после рендеринга в React

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Быстрый ответ

Для установки фокуса на элемент ввода в React используйте хуки useEffect() и useRef() :

JS Скопировать код import React, { useEffect, useRef } from 'react'; function AutoFocusInput() { const inputRef = useRef(null); useEffect(() => { inputRef.current.focus(); }, []); return <input ref={inputRef} />; }

Данный код создаёт ссылку с помощью useRef и устанавливает курсор в поле ввода немедленно после рендера компонента при помощи useEffect .

Применение свойства

Для статических элементов возможно просто добавить атрибут autoFocus :

JS Скопировать код function InputWithAutoFocus() { return <input autoFocus />; }

Имейте в виду, что autoFocus активизируется при первой загрузке компонента. Используйте его внимательно, чтобы не нарушать пользовательскую навигацию.

Глубже в управлении фокусом

Овладение управлением фокуса с помощью мощных приёмов

Управление классовыми компонентами через refs

Для классовых компонентов используйте createRef для контроля фокуса:

JS Скопировать код import React, { Component, createRef } from 'react'; class ClassComponentWithFocus extends Component { constructor(props) { super(props); this.inputRef = createRef(); } componentDidMount() { this.inputRef.current.focus(); // Момент для установки фокуса! } render() { return <input ref={this.inputRef} />; } }

Убедитесь, что ссылка установлена на нужный элемент.

Прямой доступ к DOM через callback-refs

Для установки фокуса на элементе одной строкой воспользуйтесь callback-refs без useRef :

JS Скопировать код function DirectFocusInput() { return <input ref={input => input && input.focus()} />; }

Сочетание defaultValue и refs в управляемых компонентах

defaultValue и ссылки помогают устанавливать начальные значения без лишнего рендера:

JS Скопировать код function ControlledInputWithFocus() { const inputRef = useRef(null); useEffect(() => { inputRef.current.focus(); }, []); return <input ref={inputRef} defaultValue="Initial Value" />; }

Переходим к динамическому управлению фокусом и повторному использованию

Пользовательские хуки для оптимизации управления фокусом

Пользовательские хуки обеспечат соблюдение принципа DRY и оптимизируют управление фокусом:

JS Скопировать код import { useEffect, useRef } from 'react'; function useFocus() { const elementRef = useRef(null); const setFocus = () => { elementRef.current && elementRef.current.focus(); }; return [elementRef, setFocus]; }

Используйте созданный вами хук для переиспользования логики работы с фокусом в компонентах.

Управление фокусом в ответ на пользовательские события

Иногда фокус необходимо устанавливать в ответ на конкретные пользовательские события:

JS Скопировать код function InputWithEventFocus() { const inputRef = useRef(null); const setFocus = () => inputRef.current.focus(); return ( <div> <input ref={inputRef} /> <button onClick={setFocus}>Установить фокус на поле ввода</button> </div> ); }

Данный подход обеспечивает интерактивное управление фокусировкой.

Уход от findDOMNode() в пользу refs

Используйте DOM-узлы напрямую через ссылки, т.к. метод findDOMNode() уже устарел.

Визуализация

Представьте DOM как комнату, где объекты — это элементы. Ваша задача — включить компьютер.

Markdown Скопировать код 🚪 – Дверь: Вход в комнату 👤 – Вы: JavaScript 🛋️ – Диван: Div 🖼️ – Картина: Span 💡 – Лампа: Paragraph 🖥️ – Письменный стол: Поле ввода

Установка фокуса — это действие наподобие того, как вы направляетесь к компьютеру и включаете его.

Markdown Скопировать код До: 🚪👤 ... 🛋️🖼️💡🖥️💤 После: 🚪👤 ... 🛋️🖼️💡🖥️✨

Теперь ваш компьютер (поле ввода) готов к работе.

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