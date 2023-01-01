Установка фокуса на поле ввода после рендеринга в React#Веб-разработка #React #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для установки фокуса на элемент ввода в React используйте хуки
useEffect() и
useRef():
import React, { useEffect, useRef } from 'react';
function AutoFocusInput() {
const inputRef = useRef(null);
useEffect(() => {
inputRef.current.focus();
}, []);
return <input ref={inputRef} />;
}
Данный код создаёт ссылку с помощью
useRef и устанавливает курсор в поле ввода немедленно после рендера компонента при помощи
useEffect.
Применение свойства
Для статических элементов возможно просто добавить атрибут
autoFocus:
function InputWithAutoFocus() {
return <input autoFocus />;
}
Имейте в виду, что
autoFocus активизируется при первой загрузке компонента. Используйте его внимательно, чтобы не нарушать пользовательскую навигацию.
Глубже в управлении фокусом
Овладение управлением фокуса с помощью мощных приёмов
Управление классовыми компонентами через refs
Для классовых компонентов используйте
createRef для контроля фокуса:
import React, { Component, createRef } from 'react';
class ClassComponentWithFocus extends Component {
constructor(props) {
super(props);
this.inputRef = createRef();
}
componentDidMount() {
this.inputRef.current.focus(); // Момент для установки фокуса!
}
render() {
return <input ref={this.inputRef} />;
}
}
Убедитесь, что ссылка установлена на нужный элемент.
Прямой доступ к DOM через callback-refs
Для установки фокуса на элементе одной строкой воспользуйтесь callback-refs без
useRef:
function DirectFocusInput() {
return <input ref={input => input && input.focus()} />;
}
Сочетание
defaultValue и refs в управляемых компонентах
defaultValue и ссылки помогают устанавливать начальные значения без лишнего рендера:
function ControlledInputWithFocus() {
const inputRef = useRef(null);
useEffect(() => {
inputRef.current.focus();
}, []);
return <input ref={inputRef} defaultValue="Initial Value" />;
}
Переходим к динамическому управлению фокусом и повторному использованию
Пользовательские хуки для оптимизации управления фокусом
Пользовательские хуки обеспечат соблюдение принципа DRY и оптимизируют управление фокусом:
import { useEffect, useRef } from 'react';
function useFocus() {
const elementRef = useRef(null);
const setFocus = () => { elementRef.current && elementRef.current.focus(); };
return [elementRef, setFocus];
}
Используйте созданный вами хук для переиспользования логики работы с фокусом в компонентах.
Управление фокусом в ответ на пользовательские события
Иногда фокус необходимо устанавливать в ответ на конкретные пользовательские события:
function InputWithEventFocus() {
const inputRef = useRef(null);
const setFocus = () => inputRef.current.focus();
return (
<div>
<input ref={inputRef} />
<button onClick={setFocus}>Установить фокус на поле ввода</button>
</div>
);
}
Данный подход обеспечивает интерактивное управление фокусировкой.
Уход от
findDOMNode() в пользу refs
Используйте DOM-узлы напрямую через ссылки, т.к. метод
findDOMNode() уже устарел.
Визуализация
Представьте DOM как комнату, где объекты — это элементы. Ваша задача — включить компьютер.
🚪 – Дверь: Вход в комнату
👤 – Вы: JavaScript
🛋️ – Диван: Div
🖼️ – Картина: Span
💡 – Лампа: Paragraph
🖥️ – Письменный стол: Поле ввода
Установка фокуса — это действие наподобие того, как вы направляетесь к компьютеру и включаете его.
До: 🚪👤 ... 🛋️🖼️💡🖥️💤
После: 🚪👤 ... 🛋️🖼️💡🖥️✨
Теперь ваш компьютер (поле ввода) готов к работе.
Полезные материалы
- HTMLElement: focus() method – Web APIs | MDN – Спецификация метода
focus()в JavaScript.
- $.focus() not working – Stack Overflow – Решение проблем, связанных с
focus().
- Refs and the DOM – React – Лучшие практики работы с фокусом в React.
- How To Trigger Button Click on Enter – Основы применения клавиатуры для запуска действий.
- Фокусировка: focus/blur – Подробное изложение о событиях фокусировки и потери фокуса в JavaScript.
- Reactivity in Depth | Vue.js – Как реактивность в Vue работает при обновлении DOM.
- Компонент текстового поля React – Material UI – Примеры работы с фокусом в текстовых полях Material-UI.
- ViewChild – Angular – Основы работы Angular с DOM элементами и управление фокусом.
Ольга Шадрина
React-разработчик