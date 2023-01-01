Удалить все cookies с домена JavaScript: безопасно и эффективно#Веб-разработка #Безопасность (XSS/CSRF) #Cookies
Быстрый ответ
Чтобы быстро и эффективно удалить все доступные cookies при помощи JavaScript, используйте следующий сниппет:
document.cookie.split(';').forEach(c => document.cookie = c.split('=')[0]+'=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT;path=/');
Данный код проходит через все видимые cookies и устанавливает их срок годности ("expire date") на некую дату в прошлом, чем обеспечивает их автоматическое удаление. Однако, учтите, что данный метод не воздействует на cookies, к которым применён атрибут
HttpOnly.
Понимание структуры cookies
Чтобы грамотно работать с cookies, важно понять их свойства, такие как
domain,
path,
secure и другие. Например, значение
path равное
"/" обеспечит удаление cookie на всём домене, а не просто в текущем пути.
Использование cookies на различных сайтах
Перебор сайтов и интеграция атрибута
SameSite ведёт к изменению поведения cookies. Этот момент является важным при формировании стратегии удаления cookies.
Управление cookies в разных браузерах
Кросс-браузерное тестирование является ключевой задачей в разработке, поскольку разные браузеры обрабатывают cookies по-своему. Всегда проверяйте функционирование метода очистки cookies в браузерах типа Chrome, Firefox или Safari.
Подробно: Аспекты и трудности удаления cookies
Вопросы связанные с атрибутами
HttpOnly и
Path
Cookies, к которым применён флаг
HttpOnly, защищены от доступа через JavaScript. Если некоторые cookies не удаляются, виновной может быть серверная настройка. Кроме того, cookies, ограниченные определённым
Path, могут требовать более детализированного подхода для их удаления.
Букмарклет для упрощения работы
Для облегчения процесса очистки cookies может быть использован следующий букмарклет:
javascript:(function(){document.cookie.split(";").forEach(function(c) {document.cookie = c.replace(/^ +/, "").split("=")[0]+"=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;path=/";});})();
Добавьте этот сниппет в закладки вашего браузера, чтобы очищать cookies одним нажатием.
Универсальный код для удаления cookies
Любителям сжатого и эффективного кода понравится следующий способ удаления cookies:
document.cookie.split(';').forEach(c => document.cookie = c.replace(/^ +/,'').split('=')[0]+'=;Max-Age=-99999999;');
Здесь применяется атрибут
Max-Age для мгновенного удаления cookie.
Альтернативные способы и предохранение от непредвиденных обстоятельств
Другие методы удаления cookies
Существуют и другие способы, такие как:
- Браузерные расширения: Встроенные средства разработки помогут управлять cookies.
- Серверные стратегии: Иногда работа с cookies
HttpOnlyвозможна только на уровне сервера.
- Современные библиотеки: Например, js-cookie значительно облегчает этот процесс.
Помните, что у удаления cookies существует множество подходов.
Визуализация
Ниже представлен наглядный пример процесса удаления cookies:
document.cookie.split(";").forEach(cookie => document.cookie = cookie.replace(/^ +/, "").replace(/=.*/, "=;expires=" + new Date().toUTCString() + ";path=/"));
Мы начинаем с "коробки", полной cookies:
🍪🍪🍪
Cookies повсюду!
Удаление каждого cookie с помощью
forEach:
🍪 => 🗑️
Пришло время распрощаться, cookies!
Установив
expires на дату в прошлом, мы делаем cookies недоступными:
🍪 => 🥠 => 🌬️💨
Они исчезают быстрее, чем новогодние обещания...
В итоге мы получаем пустую "коробку":
Статус коробки: [ ]
Таким образом, мы эффективно "уничтожаем" все cookies!
Частые подводные камни и как их избежать
Осторожно при управлении междоменными cookies
Работа с междоменными cookies может быть затруднительной из-за политики одного источника ("same-origin policy"). Могут быть ограничения на доступ к таким cookies или их удаление при помощи JavaScript.
Оптимизируйте процесс для увеличения скорости
Очистка большого числа cookies может замедлить работу браузера. Минимизируйте взаимодействие с DOM и оптимизируйте циклы для улучшения производительности.
Соблюдение правил конфиденциальности при управлении cookies
Помните о важности конфиденциальности и безопасности. Удаление cookies может повлиять на активные сессии пользователей или привести к потере пользовательских настроек.
Полезные материалы
- Document: cookie property – Web APIs | MDN — Подробнее о свойстве
document.cookieи применении его для управления cookies.
- JavaScript Cookies — Инструкция по созданию, чтению и управлению cookies от W3Schools.
- Cookies, document.cookie — Обстоятельное руководство по работе с cookies с доступными объяснениями и примерами кода.
- Parse document.cookie into object · GitHub — Функция JavaScript для очистки cookies, простая в использовании даже в сложных условиях.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер