Удаление всех переносов строки в JavaScript: .replace и regex

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Быстрый ответ

Для того чтобы убрать из текста все переводы строки в JavaScript, применяйте .replace(/\s+/g, ' ') для замены на пробелы или .replace(/\r?

|\r/g, '') для полного изъятия:

JS Скопировать код let cleanString = yourString.replace(/\r?

|\r/g, '');

Заменяйте yourString на произвольную строку и вот вы на пути к идеально однострочной строке.

Разгадывание тайн регулярных выражений

Операционные системы используют разные символы для перевода строки: \r

(Windows),

(Unix/Linux) и \r (старые версии Mac). Регулярное выражение /\r?

|\r/g эффективно удаляет переводы строки во всех вышеперечисленных случаях.

Для удаления лишних пробелов в начале и в конце строки используйте метод .trim() :

JS Скопировать код let cleanString = yourString.replace(/\r?

|\r/g, '').trim();

Наконец-то ваша строка абсолютно чиста.

Преимущества работы с текстовыми полями

При работе с <textarea> в веб-формах, вы можете получить текст через .value , а затем применить наш регулярный шаблон:

JS Скопировать код const textareaContent = document.querySelector('textarea').value; const tidyText = textareaContent.replace(/\r?

|\r/g, '');

Таким образом, наводить порядок в содержимом текстовых полей довольно просто!

Комбинации и подбор шаблонов

Применение нашего шаблона всегда успешно, но в соответствии с задачей вы можете рассмотреть вариации:

Для удаления комбинаций перевода строки и возврата каретки подойдёт /(\r

|\r)/g .

. Используйте .replace(/\s+/g, ' ') , для замены переводов строки и других последовательностей пробельных символов одним пробелом.

Вы также можете использовать цепочку функций:

JS Скопировать код let processedText = yourString .replace(/\r?

|\r/g, ' ') // Устраняем раздражающие переводы строк .trim(); // Затем избавляемся от лишних пробелов в начале и в конце

Визуализация

Представьте ваш текст как состав поезда 🚂, где каждый вагон 🚃 разделён переводами строк.

Markdown Скопировать код До: 🚂—🚃

—🚃

—🚃

Теперь давайте с этим расправимся:

JS Скопировать код trainsWithoutPains = text.replace(/\r?

|\r/g, "");

Markdown Скопировать код После: 🚂—🚃🚃🚃 Как приятно мы теперь движемся, не так ли?

За рамками стандартов — особые случаи и тонкая настройка

CSV и HTML

В CSV рекомендуется оставлять переводы строки между записями, но удалять их внутри полей. В HTML множественные пробелы приводят к слиянию, так что вместо них используйте .

Особенности предварительной обработки

Переводы строк не влияют на кодировку, однако, если в этом вопросе есть необходимость, проведите соответствующую предварительную обработку. К слову, JavaScript обрабатывает строки в кодировке UTF-16.

Важность читаемости

Код должен быть не только функциональным, но и понятным. Сплошная запутанность? Создайте функцию, например, stripLineBreaks(yourString) . Это легче воспринимается, и коллеги будут довольны.

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