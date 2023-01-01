Удаление всех переносов строки в JavaScript: .replace и regex#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для того чтобы убрать из текста все переводы строки в JavaScript, применяйте
.replace(/\s+/g, ' ') для замены на пробелы или
.replace(/\r?\n|\r/g, '') для полного изъятия:
let cleanString = yourString.replace(/\r?\n|\r/g, '');
Заменяйте
yourString на произвольную строку и вот вы на пути к идеально однострочной строке.
Разгадывание тайн регулярных выражений
Операционные системы используют разные символы для перевода строки:
\r\n (Windows),
\n (Unix/Linux) и
\r (старые версии Mac). Регулярное выражение
/\r?\n|\r/g эффективно удаляет переводы строки во всех вышеперечисленных случаях.
Для удаления лишних пробелов в начале и в конце строки используйте метод
.trim():
let cleanString = yourString.replace(/\r?\n|\r/g, '').trim();
Наконец-то ваша строка абсолютно чиста.
Преимущества работы с текстовыми полями
При работе с
<textarea> в веб-формах, вы можете получить текст через
.value, а затем применить наш регулярный шаблон:
const textareaContent = document.querySelector('textarea').value;
const tidyText = textareaContent.replace(/\r?\n|\r/g, '');
Таким образом, наводить порядок в содержимом текстовых полей довольно просто!
Комбинации и подбор шаблонов
Применение нашего шаблона всегда успешно, но в соответствии с задачей вы можете рассмотреть вариации:
- Для удаления комбинаций перевода строки и возврата каретки подойдёт
/(\r\n|\r)/g.
- Используйте
.replace(/\s+/g, ' '), для замены переводов строки и других последовательностей пробельных символов одним пробелом.
Вы также можете использовать цепочку функций:
let processedText = yourString
.replace(/\r?\n|\r/g, ' ') // Устраняем раздражающие переводы строк
.trim(); // Затем избавляемся от лишних пробелов в начале и в конце
Визуализация
Представьте ваш текст как состав поезда 🚂, где каждый вагон 🚃 разделён переводами строк.
До: 🚂—🚃\n—🚃\n—🚃
Теперь давайте с этим расправимся:
trainsWithoutPains = text.replace(/\r?\n|\r/g, "");
После: 🚂—🚃🚃🚃
Как приятно мы теперь движемся, не так ли?
За рамками стандартов — особые случаи и тонкая настройка
CSV и HTML
В CSV рекомендуется оставлять переводы строки между записями, но удалять их внутри полей. В HTML множественные пробелы приводят к слиянию, так что вместо них используйте
.
Особенности предварительной обработки
Переводы строк не влияют на кодировку, однако, если в этом вопросе есть необходимость, проведите соответствующую предварительную обработку. К слову, JavaScript обрабатывает строки в кодировке UTF-16.
Важность читаемости
Код должен быть не только функциональным, но и понятным. Сплошная запутанность? Создайте функцию, например,
stripLineBreaks(yourString). Это легче воспринимается, и коллеги будут довольны.
Полезные материалы
- String.prototype.replace() – JavaScript | MDN — Mozilla описывает все нюансы метода
replace.
- javascript – How to remove all line breaks from a string – Stack Overflow — Обсуждение наиболее эффективных способов удалить переводы строк.
- regex101: build, test, and debug regex — Полигон для тестирования ваших регулярных выражений.
- Strings – JavaScript.info — Подробное объяснение работы со строками в JavaScript.
- JSHint, a JavaScript Code Quality Tool — Инструмент для отслеживания ошибок в коде JavaScript.
- ECMA-262 – Ecma International — Официальная спецификация языка ECMAScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер