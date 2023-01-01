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Удаление всех нечисловых символов из строки в JavaScript
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Удаление всех нечисловых символов из строки в JavaScript

#Основы JavaScript  #Строки и шаблонные литералы  #Регулярные выражения  
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Быстрый ответ

Для удаления из строки всех символов, не являющихся цифрами, можно использовать следующий код:

JS
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// У меня 99 проблем, но цифра — не одна из них
const onlyNums = str.replace(/\D/g, '');

Здесь JavaScript получает команду найти (\D) и удалить все нечисловые символы в строке (g). В результате в переменной onlyNums останутся только цифры.

Пошаговый план для смены профессии

Работа с десятичными и отрицательными числами

Если вам требуется оставить в числах десятичные точки и минусы, можно адаптировать регулярное выражение таким образом:

JS
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// Десятичные точки и минусы не будут затронуты...
const numsWithDecimal = str.replace(/[^\d.-]/g, '');

Теперь [^0-9.-] оставляет нетронутыми цифры, точки и минусы, сохраняя таким образом десятичные и отрицательные знчения.

Исследование альтернативного варианта регулярного выражения

Для достижения аналогичного результата можно применить и другой подход:

JS
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// Просим цифры под номерами от 0 до 9 встать!
const numericOnly = str.replace(/[^0-9]/g, '');

Здесь регулярное выражение [^0-9] устанавливает диапазон числовых значений для точного отбора в строке.

Владение регулярными выражениями

Регулярные выражения в JavaScript это мощный инструмент, особенно полезный для решения разнообразных задач обработки текстов.

Визуализация

Устраним нечисловые символы из строки, словно фокусники:

До фокуса: "Абра23кадабра"

Волшебное действо преобразования строки оставит в ней только цифры:

plaintext
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Осталось: "23"

Буквы исчезли словно по волшебству:

plaintext
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Исчезло: "Абракадабра"

В итоге видим только цифры, которые были в строке:

После фокуса: "23"

Погружение в мир регулярных выражений

Расшифровка регулярных выражений

Таинство \D кроется в удалении нечисловых символов, что по смыслу эквивалентно работе выражения [^0-9].

Оптимизация производительности

При обработке больших массивов текстовых данных или при частом использовании регулярных выражений может возникнуть нагрузка на системные ресурсы. В таких случаях рекомендуется обратиться к заранее скомпилированным регулярным выражениям или другим методам работы со строками для оптимизации производительности.

Учет локализации

Очень важно принимать во внимание, что валютные знаки и разделители тысяч (например, запятые) также могут быть удалены. Локальные форматы чисел вносят дополнительные сложности в процесс.

Полноценное извлечение чисел из строки

Поддержка Unicode

Регулярное выражение \D удаляет из текста эмодзи, буквы любых алфавитов и цифры из нелатинских алфавитов. При необходимости обозначить цифровые символы в Unicode, рекомендуется более продуманный подход к созданию регулярных выражений с учетом локальных особенностей.

Избежание поломок

Будьте внимательны с "жадным" поведением глобального флага (g). Его использование может привести к непредвиденному искажению данных, например, при обработке дат (из 12/34/5678 останется только 12345678).

Углубленное взаимодействие с регулярными выражениями

Использование позитивных и негативных позиционных утверждений

Более сложные структуры, как то позитивное позиционное утверждение ((?=...)) и негативное позиционное утверждение ((?<!...)), помогут контролировать контекст сопоставления. Именно они позволяют производить избирательное удаление элементов, без затрагивания нужных символов в составных данных.

Полезные материалы

  1. Регулярные выражения – JavaScript | MDN — глубокое руководство по принципам и приемам работы с регулярными выражениями в JavaScript.
  2. Удаление всех нечисловых символов из строки в JavaScript – Stack Overflowподрбное обсуждение различных методов исключения нечисловых элементов из строк.
  3. Метод String.replace() в JavaScriptучебник, детально объясняющий использование и значение метода String.replace() как инструмента модификации строк.
  4. regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выраженийинструмент в интернете для создания и тестирования регулярных выражений на разных языках программирования, включая JavaScript.
  5. Шаблоны и флаги — основы использования регулярных выражений в JavaScript, включая описание шаблонов и флагов.
  6. Онлайн-тестер и отладчик регулярных выражений – Javascript, PCRE, PHPпрактический инструмент для проверки и отладки регулярных выражений на JavaScript.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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