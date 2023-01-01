Удаление всех нечисловых символов из строки в JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для удаления из строки всех символов, не являющихся цифрами, можно использовать следующий код:
// У меня 99 проблем, но цифра — не одна из них
const onlyNums = str.replace(/\D/g, '');
Здесь JavaScript получает команду найти (
\D) и удалить все нечисловые символы в строке (
g). В результате в переменной
onlyNums останутся только цифры.
Работа с десятичными и отрицательными числами
Если вам требуется оставить в числах десятичные точки и минусы, можно адаптировать регулярное выражение таким образом:
// Десятичные точки и минусы не будут затронуты...
const numsWithDecimal = str.replace(/[^\d.-]/g, '');
Теперь
[^0-9.-] оставляет нетронутыми цифры, точки и минусы, сохраняя таким образом десятичные и отрицательные знчения.
Исследование альтернативного варианта регулярного выражения
Для достижения аналогичного результата можно применить и другой подход:
// Просим цифры под номерами от 0 до 9 встать!
const numericOnly = str.replace(/[^0-9]/g, '');
Здесь регулярное выражение
[^0-9] устанавливает диапазон числовых значений для точного отбора в строке.
Владение регулярными выражениями
Регулярные выражения в JavaScript это мощный инструмент, особенно полезный для решения разнообразных задач обработки текстов.
Визуализация
Устраним нечисловые символы из строки, словно фокусники:
До фокуса: "Абра23кадабра"
Волшебное действо преобразования строки оставит в ней только цифры:
Осталось: "23"
Буквы исчезли словно по волшебству:
Исчезло: "Абракадабра"
В итоге видим только цифры, которые были в строке:
После фокуса: "23"
Погружение в мир регулярных выражений
Расшифровка регулярных выражений
Таинство
\D кроется в удалении нечисловых символов, что по смыслу эквивалентно работе выражения
[^0-9].
Оптимизация производительности
При обработке больших массивов текстовых данных или при частом использовании регулярных выражений может возникнуть нагрузка на системные ресурсы. В таких случаях рекомендуется обратиться к заранее скомпилированным регулярным выражениям или другим методам работы со строками для оптимизации производительности.
Учет локализации
Очень важно принимать во внимание, что валютные знаки и разделители тысяч (например, запятые) также могут быть удалены. Локальные форматы чисел вносят дополнительные сложности в процесс.
Полноценное извлечение чисел из строки
Поддержка Unicode
Регулярное выражение
\D удаляет из текста эмодзи, буквы любых алфавитов и цифры из нелатинских алфавитов. При необходимости обозначить цифровые символы в Unicode, рекомендуется более продуманный подход к созданию регулярных выражений с учетом локальных особенностей.
Избежание поломок
Будьте внимательны с "жадным" поведением глобального флага (
g). Его использование может привести к непредвиденному искажению данных, например, при обработке дат (из
12/34/5678 останется только
12345678).
Углубленное взаимодействие с регулярными выражениями
Использование позитивных и негативных позиционных утверждений
Более сложные структуры, как то позитивное позиционное утверждение (
(?=...)) и негативное позиционное утверждение (
(?<!...)), помогут контролировать контекст сопоставления. Именно они позволяют производить избирательное удаление элементов, без затрагивания нужных символов в составных данных.
Полезные материалы
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — глубокое руководство по принципам и приемам работы с регулярными выражениями в JavaScript.
- Удаление всех нечисловых символов из строки в JavaScript – Stack Overflow — подрбное обсуждение различных методов исключения нечисловых элементов из строк.
- Метод String.replace() в JavaScript — учебник, детально объясняющий использование и значение метода
String.replace()как инструмента модификации строк.
- regex101: создание, тестирование и отладка регулярных выражений — инструмент в интернете для создания и тестирования регулярных выражений на разных языках программирования, включая JavaScript.
- Шаблоны и флаги — основы использования регулярных выражений в JavaScript, включая описание шаблонов и флагов.
- Онлайн-тестер и отладчик регулярных выражений – Javascript, PCRE, PHP — практический инструмент для проверки и отладки регулярных выражений на JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер