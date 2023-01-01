Удаление конкретного cookie по имени через JavaScript

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Быстрый ответ

Для эффективного удаления cookie используйте следующую строку кода:

JS Скопировать код document.cookie = 'cookieName=; Max-Age=-1;';

Замените 'cookieName' на имя удаляемой вам нужной cookie. Присвоение значения Max-Age равного -1 сообщает браузеру о неободимости незамедлительного удаления cookie.

Указание пути и домена при удалении cookie

При удалении cookie важно не забыть указать путь и домен, заданные при ее создании. В противном случае, удаление может оказаться неэффективным:

JS Скопировать код document.cookie = 'cookieName=; Path=/; Domain=example.com; Max-Age=-1;';

Рекомендуется всегда устанавливать корневой путь ( / ), если при создании cookie было определено иное значение. Для cookie, распространяющихся на поддомены (например, .example.com ), стоит указывать исходный домен.

Борьба с HttpOnly и secure cookies

Некоторые cookies ограничены атрибутом HttpOnly и не подлежат удалению через JavaScript. Это превентивная мера против XSS-атак. Secure cookie можно удалить исключительно через HTTPS.

Для удаления HttpOnly или Secure cookie на серверном уровне в Node.js Express возпользуйтесь методом clearCookie :

JS Скопировать код // Иногда требуется удалить cookie на сервере. res.clearCookie('cookieName', { path: '/', domain: 'example.com' });

Создайте собственную функцию для удаления

Функция удаления cookie поможет облегчить вашу работу и поддерживать порядок в коде:

JS Скопировать код // Обращайтесь с cookie уважительно! function deleteCookie(name, path, domain) { if (getCookie(name)) { document.cookie = name + "=; Path=" + path + "; Domain=" + domain + "; Max-Age=-1;"; } }

С помощью deleteCookie('cookieName', '/', 'example.com'); вы легко избавитесь от ненужной cookie, указав правильные путь и домен.

Выявление cookie с помощью инструментов браузера

Современные инструменты разработчика позволяют удобно просматривать и удалять cookie на подобие вкладок Application или Storage в Chrome или Storage Inspector в Firefox.

Дополнительные аспекты

Secure cookie передают данные только через HTTPS .

cookie передают данные только через . При установке и удалении cookie все ее атрибуты, включая Domain , Path и флаги вроде Secure , должны совпадать.

, и флаги вроде , должны совпадать. При удалении сессионных или аутентификационных cookies также оновите логику на сервере для обеспечение максимальной безопасности.

Визуализация

Удаление cookie можно аналогично описать как разминирование опасного устройства на панели, полной ловушек:

Markdown Скопировать код Панель Cookie: [💣=session, 💣=user, 💣=theme, 💣=cart]

Одним неотъемлемым действием вы 'разминировываете` cookie:

JS Скопировать код document.cookie = "user=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;";

И вуаля — cookie 'user' удалено:

Markdown Скопировать код После разминирования: [💣=session, 🕳️=user (удалено), 💣=theme, 💣=cart]

Ваша задача — аккуратно и безопасно обезвредить все cookie.

Стратегии для поэффективного управления cookies

Воспользуйтесь браузерными плагинами или инструментами разработчика для наглядного просмотра и управления cookies.

или инструментами разработчика для наглядного просмотра и управления cookies. Для кросс-доменных cookies применяйте серверные скрипты .

. Через заголовок Set-Cookie в ответах сервера отправляйте истекшие даты и правильные атрибуты для удаления cookie.

в ответах сервера отправляйте истекшие даты и правильные атрибуты для удаления cookie. Если cookie защищено флагом HttpOnly , используйте запросы XMLHttpRequest или Fetch API для обращения к серверному эндпойнту и удаления cookie.

Полезные материалы