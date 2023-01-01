Удаление и создание cookies в JavaScript: простой метод#Веб-разработка #Основы JavaScript #Cookies
Быстрый ответ
Для удаления куки следует установить для него время истечения срока действия, который уже произошло:
document.cookie = "cookieName=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/";
Подобное действие делает куки устаревшим и приводит к его удалению.
Анализ процесса удаления куки
Процесс удаления куки заключается в том, чтобы ввести в заблуждение браузер относительно его срока действия. Вы можете установить атрибут
expires на дату из прошлого, чтобы заставить браузер отказаться от его хранения:
function deleteCookie(name) {
// Устанавливаем "просроченную" дату для куки, создавая своеобразный временной парадокс
document.cookie = name + '=; Max-Age=-99999999;';
}
С помощью функции
deleteCookie можно удалить определённое куки по его имени. Важно также учесть атрибуты
Path и
Domain, которые указывались при создании куки.
Особенности удаления куки для различных путей
Если при создании куки был задан определённый путь, то и при удалении следует задать этот же путь, иначе куки не удастся удалить:
function deleteCookie(name, path = '/') {
document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=' + path;
}
Используйте
deleteCookie('userName', '/app'), чтобы удалить куки, находящееся в директории
/app.
Визуализация
Для наглядного представления процесса удаления куки рассмотрим следующий пример:
// Чтобы удалить куки, нужно сделать его срок действия истекшим
document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";
Визуализируем ситуацию с куки следующим образом:
До: [🍪, 🍪, **👀**, 🍪] // Куки под наблюдением, которое мы хотим удалить
После: [🍪, 🍪, 🍪] // Теперь куки под наблюдением исчезло без следа!
Итоговый шаг: Куки было уничтожено, история браузера стала чистой.
Учёт параметра домена
Если куки было установлено для определённого домена, то и удалить его следует с учётом данного параметра:
function deleteCookie(name, path = '/', domain) {
let cookieStr = name + "=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=" + path;
if (domain) {
cookieStr += "; domain=" + domain;
}
document.cookie = cookieStr;
}
Для удаления куки, связанного с поддоменом, следует вызвать
deleteCookie('userSession', '/', 'sub.example.com').
Особенности взаимодействия с разными браузерами
Следует помнить, что Internet Explorer не поддерживает параметр
Max-Age, поэтому для удаления куки в данном браузере используйте
expires. При этом не забывайте синхронизировать атрибуты куки, такие как
Secure или
HttpOnly, для сохранения контекста безопасности.
Особенности работы с AngularJS
Разработчики, работающие с AngularJS, могут воспользоваться сервисом
$cookies для удаления куки:
$cookies.remove('cookieName');
Для корректной работы данного метода в вашем приложении на AngularJS необходимо подключить модуль
ngCookies.
Полезные материалы
- Свойство document.cookie – Web API | MDN — официальное руководство по работе с куки через API
Document.cookie.
- JavaScript и куки — доступное руководство по работе с куки в JavaScript.
- Вопросы и ответы — форум для обсуждения методов удаления куки.
- Куки, document.cookie — подробное руководство, раскрывающее особенности работы с куки,
document.cookieи их безопасности.
- "document.cookie" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. — таблица сведений о совместимости
document.cookieс различными браузерами.
- Урок по работе с куки на YouTube — визуальный урок по работе с куки на JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик