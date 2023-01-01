Удаление и создание cookies в JavaScript: простой метод

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Быстрый ответ

Для удаления куки следует установить для него время истечения срока действия, который уже произошло:

JS Скопировать код document.cookie = "cookieName=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/";

Подобное действие делает куки устаревшим и приводит к его удалению.

Анализ процесса удаления куки

Процесс удаления куки заключается в том, чтобы ввести в заблуждение браузер относительно его срока действия. Вы можете установить атрибут expires на дату из прошлого, чтобы заставить браузер отказаться от его хранения:

JS Скопировать код function deleteCookie(name) { // Устанавливаем "просроченную" дату для куки, создавая своеобразный временной парадокс document.cookie = name + '=; Max-Age=-99999999;'; }

С помощью функции deleteCookie можно удалить определённое куки по его имени. Важно также учесть атрибуты Path и Domain , которые указывались при создании куки.

Особенности удаления куки для различных путей

Если при создании куки был задан определённый путь, то и при удалении следует задать этот же путь, иначе куки не удастся удалить:

JS Скопировать код function deleteCookie(name, path = '/') { document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=' + path; }

Используйте deleteCookie('userName', '/app') , чтобы удалить куки, находящееся в директории /app .

Визуализация

Для наглядного представления процесса удаления куки рассмотрим следующий пример:

Markdown Скопировать код // Чтобы удалить куки, нужно сделать его срок действия истекшим document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";

Визуализируем ситуацию с куки следующим образом:

Markdown Скопировать код До: [🍪, 🍪, **👀**, 🍪] // Куки под наблюдением, которое мы хотим удалить После: [🍪, 🍪, 🍪] // Теперь куки под наблюдением исчезло без следа!

Итоговый шаг: Куки было уничтожено, история браузера стала чистой.

Учёт параметра домена

Если куки было установлено для определённого домена, то и удалить его следует с учётом данного параметра:

JS Скопировать код function deleteCookie(name, path = '/', domain) { let cookieStr = name + "=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=" + path; if (domain) { cookieStr += "; domain=" + domain; } document.cookie = cookieStr; }

Для удаления куки, связанного с поддоменом, следует вызвать deleteCookie('userSession', '/', 'sub.example.com') .

Особенности взаимодействия с разными браузерами

Следует помнить, что Internet Explorer не поддерживает параметр Max-Age , поэтому для удаления куки в данном браузере используйте expires . При этом не забывайте синхронизировать атрибуты куки, такие как Secure или HttpOnly , для сохранения контекста безопасности.

Особенности работы с AngularJS

Разработчики, работающие с AngularJS, могут воспользоваться сервисом $cookies для удаления куки:

JS Скопировать код $cookies.remove('cookieName');

Для корректной работы данного метода в вашем приложении на AngularJS необходимо подключить модуль ngCookies .

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