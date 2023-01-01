Удаление дубликатов из массива объектов в JavaScript

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Быстрый ответ

Для удаления повторений в массиве объектов можно применить сочетание методов filter() и findIndex() . Следующий пример поможет сохранить лишь первое появление объекта в массиве основываясь на уникальном ключе. В данном коде мы фильтруем объекты по их id :

JS Скопировать код const items = [{ id: 1 }, { id: 2 }, { id: 1 }]; // Применяем магию JavaScript 🧙‍♂️ const unique = items.filter((obj, idx, arr) => idx === arr.findIndex((t) => t.id === obj.id)); console.log(unique); // Вывод: [{ id: 1 }, { id: 2 }] // Клонирование побеждено 👯‍♂️

Глубокое сравнение объектов

Рассмотрим более сложный вариант. Для глубокого сравнения объектов может быть полезно использовать JSON.stringify() . Но стоит помнить, что этот подход может быть весьма затратным для больших объемов данных:

JS Скопировать код const unique = items.filter((obj, idx, arr) => arr.findIndex(t => JSON.stringify(t) === JSON.stringify(obj)) === idx);

Обратите внимание: при использовании JSON.stringify() критически важно сохранение порядка свойств объектов. Если порядок изменяется, рассмотрите возможность использования более продвинутых способов сравнения.

Создание полезных утилит

Для удобства поиска дубликатов можно создать функцию isPropValuesEqual , которая будет проверять равенство заданных свойств объектов:

JS Скопировать код function isPropValuesEqual(obj1, obj2, props) { // Подготавливаемся к проверке 🔥 return props.every(prop => obj1[prop] === obj2[prop]); } const unique = items.filter((obj, idx, arr) => idx === arr.findIndex(t => isPropValuesEqual(t, obj, ['name', 'place']))); // Теперь вы с лёгкостью найдёте дубликат 👀

Также будет полезна функция getUniqueItemsByProperties , которая динамически помогает избавиться от дубликатов, основываясь на выбранных свойствах:

JS Скопировать код function getUniqueItemsByProperties(items, props) { return items.filter((item, index, self) => index === self.findIndex(t => isPropValuesEqual(t, item, props))); } // Ваша команда будет в восторге 🍾🥂

Использование возможностей ES6+ и Map

С появлением ES6 был введён Map , который идеально подходит для создания коллекций с уникальными ключами:

JS Скопировать код // Начинаем процесс 🦄 const uniqueItems = [...new Map(items.map(item => [JSON.stringify(item), item])).values()];

Создав новую карту с уникальными ключами-строками, а затем превращая итератор .values() в массив, мы элегантно избавляемся от повторов.

Визуализация

Визуализируем процесс удаления повторений в массиве объектов:

Исходный массив 📦 Уникальный массив 🏆 Объект A, Объект B, Объект A, Объект C, Объект B, Объект C

Процесс фильтрации (🔍):

Шаг Действие Обнаружение повторов (🔍) Определяем Объекты A, B и C как повторы Удаление повторов (🗑️) Оставляем одну копию каждого из объектов A, B и C Сбор уникальных элементов (🏆) В уникальном массиве по одному экземпляру из каждого объекта A, B, C

Продолжайте борьбу с дубликатами, пока в вашем распоряжении не окажутся только уникальные элементы.

Составные ключи и высокая производительность

Если столкнулись со сложностью в обеспечении уникальных идентификаторов, можно использовать составные ключи, которые можно создать с помощью функции objToId :

JS Скопировать код function objToId(obj, props) { // Формируем составные ключи 👷‍♀️ return props.map(prop => obj[prop]).join('_'); } const unique = [...new Map(items.map(item => [objToId(item, ['name', 'place']), item])).values()]; // Вы — мастер создания ключей 🔐

Если ценно сохранить исходный порядок элементов, остерегайтесь методов, основанных на Map . Старайтесь избегать JSON.stringify() для работы с большими массивами данных из-за отрицательных эффектов на производительность. При работе со сложными структурами данных расмотрите использование внешних библиотек для облегчения процесса.

Бонус: Современные методы для обеспечения уникальности

Не забывайте про Set , впрочем он не идеален для работы с уникальными объектами. Тут может пригодиться комбинация Set и метода map() :

JS Скопировать код // Проявляем изобретательность с помощью `Set` и `map()` 🕵️‍♀️ const unique = Array.from(new Set(items.map(item => JSON.stringify(item)))).map(item => JSON.parse(item));

Оставайтесь в курсе любых технологических новинок. Чтобы сохранить последний экземпляр повторяющихся элементов, используйте метод findLastIndex вместо findIndex .

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