Циклы for..in в JavaScript: работа с key-value парами

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Быстрый ответ

Для немедленной демонстрации обратимся к простому коду, изображающему доступ к паре ключ-значение в объектах JavaScript при помощи цикла for...in и проверки на наличие свойства hasOwnProperty:

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; for (const key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`); } }

С помощью данного кода мы убеждаемся, что происходит перебор только собственных свойств объекта, при этом не затрагивая те, которые унаследованы от прототипа.

Разнообразные методы перебора и их применение

Существует несколько подходов к итерации, выбор которых зависит от конкретной поставленной задачи:

ES6: цикл for..of с применением Object.entries

Цикл for..of, используемый вместе с Object.entries – это современный способ для перебора объектов:

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; for (const [key, value] of Object.entries(obj)) { console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${value}`); }

Ключ к методам работы с массивами: Object.keys

Если же вы хотите применять методы массивов к объекту, Object.keys предлагает решение для этого:

JS Скопировать код Object.keys(obj).forEach(key => { console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`); });

Расширяем возможности: Object.values и Object.entries

Существует возможность расширить за счет использования Object.values и Object.entries:

JS Скопировать код const values = Object.values(obj); // выводятся только значения const entries = Object.entries(obj); // ключи и значения как пара

Будьте бдительны, подводные камни: лучшие практики и часто встречающиеся ошибки

Каждый опытный разработчик знает о необходимости бдительности при работе с for...in. Об этом цикле следует знать некоторые тонкости и особенности:

HasOwnProperty: проверка происхождения

Важным шагом при применении for..in является исключение унаследованных свойств из перебора. По этой причине все свойства следует тщательно проверять:

JS Скопировать код for (const key in obj) { if (typeof obj[key] !== 'function' && obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`); } }

ES6 в роли вашего страховщика

С появлением Object.entries многие программисты предпочитают его использование вместо for...in, что помогает избежать проблем, связанных с прототипной цепочкой.

Визуализация

Предлагаем вам такую анналогию. Представьте «сундук с сокровищами» (🏴‍☠️). Каждое сокровище в сундуке желает рассказать свою уникальную историю о пирате, который его нашёл:

JS Скопировать код const pirateLoot = { 'Черная Борода': 'Золотая Монета', 'Капитан Кидд': 'Серебряный Кубок', 'Калико Джек': 'Меч, усыпанный драгоценностями' }; for (const pirate in pirateLoot) { console.log(`${pirate} нашёл ${pirateLoot[pirate]}`); }

🏴‍☠️:

"Черная Борода" 🔑 -> "Золотая Монета" 💰 "Капитан Кидд" 🔑 -> "Серебряный Кубок" 🏆 "Калико Джек" 🔑 -> "Меч, усыпанный драгоценностями" 🗡

⚡ Можно сравнить каждый проход по циклу for..in с открытием клада пиратом.

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