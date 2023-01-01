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Циклы for..in в JavaScript: работа с key-value парами
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Циклы for..in в JavaScript: работа с key-value парами

#Основы JavaScript  #Циклы и итерации  #Объекты и прототипы  
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Быстрый ответ

Для немедленной демонстрации обратимся к простому коду, изображающему доступ к паре ключ-значение в объектах JavaScript при помощи цикла for...in и проверки на наличие свойства hasOwnProperty:

JS
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const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (const key in obj) {
  if (obj.hasOwnProperty(key)) {
    console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`);
  }
}

С помощью данного кода мы убеждаемся, что происходит перебор только собственных свойств объекта, при этом не затрагивая те, которые унаследованы от прототипа.

Пошаговый план для смены профессии

Разнообразные методы перебора и их применение

Существует несколько подходов к итерации, выбор которых зависит от конкретной поставленной задачи:

ES6: цикл for..of с применением Object.entries

Цикл for..of, используемый вместе с Object.entries – это современный способ для перебора объектов:

JS
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const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
    console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${value}`);
}

Ключ к методам работы с массивами: Object.keys

Если же вы хотите применять методы массивов к объекту, Object.keys предлагает решение для этого:

JS
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Object.keys(obj).forEach(key => {
  console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`);
});

Расширяем возможности: Object.values и Object.entries

Существует возможность расширить за счет использования Object.values и Object.entries:

JS
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const values = Object.values(obj); // выводятся только значения
const entries = Object.entries(obj); // ключи и значения как пара

Будьте бдительны, подводные камни: лучшие практики и часто встречающиеся ошибки

Каждый опытный разработчик знает о необходимости бдительности при работе с for...in. Об этом цикле следует знать некоторые тонкости и особенности:

HasOwnProperty: проверка происхождения

Важным шагом при применении for..in является исключение унаследованных свойств из перебора. По этой причине все свойства следует тщательно проверять:

JS
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for (const key in obj) {
  if (typeof obj[key] !== 'function' && obj.hasOwnProperty(key)) {
    console.log(`Ключ: ${key}, Значение: ${obj[key]}`);
  }
}

ES6 в роли вашего страховщика

С появлением Object.entries многие программисты предпочитают его использование вместо for...in, что помогает избежать проблем, связанных с прототипной цепочкой.

Визуализация

Предлагаем вам такую анналогию. Представьте «сундук с сокровищами» (🏴‍☠️). Каждое сокровище в сундуке желает рассказать свою уникальную историю о пирате, который его нашёл:

JS
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const pirateLoot = {
  'Черная Борода': 'Золотая Монета',
  'Капитан Кидд': 'Серебряный Кубок',
  'Калико Джек': 'Меч, усыпанный драгоценностями'
};

for (const pirate in pirateLoot) {
  console.log(`${pirate} нашёл ${pirateLoot[pirate]}`);
}

🏴‍☠️:

"Черная Борода" 🔑 -> "Золотая Монета" 💰
"Капитан Кидд" 🔑 -> "Серебряный Кубок" 🏆
"Калико Джек" 🔑 -> "Меч, усыпанный драгоценностями" 🗡

⚡ Можно сравнить каждый проход по циклу for..in с открытием клада пиратом.

Полезные материалы

  1. Цикл for...in – JavaScript | MDN — официальная документация по циклу for...in.
  2. Оператор for/in – JavaScript | W3Schools — изучите цикл for...in на примерах от W3Schools.
  3. Object.entries() – JavaScript | MDN — преобразуйте объекты в массивы пар ключ-значение с помощью Object.entries.
  4. Понимание объектов в JavaScript | DigitalOcean — углубите свои знания во всех аспектах объектов JavaScript.
  5. Обзор ES6 за 350 пунктов — полный обзор возможностей ES6, главными действующими лицами в котором являются for...of и for...in.
  6. Как перебрать свойства объекта JavaScript? – Stack Overflow — присоединяйтесь к обсуждению перебора свойств объектов.
  7. Object.keys, values, entries — освойте методы Object для работы с парами ключ-значение.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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