TS1149 ошибка в TypeScript: решение проблемы с путями

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Правильный способ импорта файла, с учетом регистра букв: import CorrectCase from './FileExactCase'; // Точность сравнима с расписанием немецких железных дорог // Общая ошибка: import incorrectcase from './fileexactcase'; // Это может привести к проблемам с регистром! // Совет: при импорте файлов всегда следует использовать корректный регистр букв в их названиях. // Проблемы с регистром могут привести к ошибкам // в таких регистро-чувствительных средах, как Linux, а также при использовании инструментов сборки вроде Webpack. // Решение: обращайте внимание на это! Согласование регистра в директиве импорта // с актуальными названиями файлов крайне важно.

Убедитесь, что регистр букв в директивах импорта соответствует реальным названиям файлов. Это особенно важно в системах, чувствительных к регистру.

Почему регистр имеет решающее значение

Зависимость от операционной системы

Windows может быть снисходительной к несоответствию регистра, но более требовательные ОС, такие как Linux, требуют точности. SomeFile.ts и someFile.ts воспринимаются как два различных файла.

Как TypeScript помогает

В tsconfig.json активируйте параметр forceConsistentCasingInFileNames .

json Скопировать код { "compilerOptions": { "forceConsistentCasingInFileNames": true } }

Это заставит TypeScript генерировать ошибку при несоответствии регистра в названиях импортируемых файлов их реальным названиям.

Консистентность имен файлов

Выбор правила управления вашими файлами:

Будьте последовательны: выберите стиль наименования, будь то camelCase или PascalCase, и придерживайтесь его во всех файлах.

Обеспечение консистентности: путь и название файла в директиве импорта должны соответствовать реальным названиям файлов.

Как решить проблемы с переименованием и кэшированием

Если простое переименование файла не помогает:

Переименуйте файл дважды: SomeFile.ts → somefile.ts → SomeFile.ts .

→ → . Или перезапустите TypeScript сервер в вашей среде разработки.

Предотвращаем проблемы кросс-платформенности

Для безопасной разработки:

Регулярно тестировать код на различных ОС.

Помнить, что инструменты сборки как Webpack могут по-разному обрабатывать регистр названий файлов.

Роль IDE в управлении файлами

IDE, например, Visual Studio Code, помогают вам:

Обнаруживают несоответствие регистра.

Позволяют переименовать файлы с учетом регистра.

Неигнорируемый параметр: forceConsistentCasingInFileNames

Хотя можно временно отключить forceConsistentCasingInFileNames для быстрого решения проблемы, я не рекомендую это делать. Использование последовательного подхода к сохранению регистра помогает коду работать корректно в различных средах.

Визуализация

Представьте код JavaScript как библиотеку, где каждый файл — это книга с уникальным названием на корешке:

Markdown Скопировать код // Две книги с похожими названиями: Книга А (📗): "utils.js" Книга Б (📙): "Utils.js"

Каждая книга (файл) должна иметь уникальное название, и это правило применимо и к путям:

Markdown Скопировать код 🗂️ Относительный путь: "./utils.js" 🚨 Ошибка: "Имя файла отличается от уже включённого имени файла только регистром букв"

Соответственно, каждое название файла должно быть уникальным и консистентным в использовании регистра: