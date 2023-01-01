TS1149 ошибка в TypeScript: решение проблемы с путями#Веб-разработка #TypeScript #npm и зависимости
Быстрый ответ
// Правильный способ импорта файла, с учетом регистра букв:
import CorrectCase from './FileExactCase'; // Точность сравнима с расписанием немецких железных дорог
// Общая ошибка:
import incorrectcase from './fileexactcase'; // Это может привести к проблемам с регистром!
// Совет: при импорте файлов всегда следует использовать корректный регистр букв в их названиях.
// Проблемы с регистром могут привести к ошибкам
// в таких регистро-чувствительных средах, как Linux, а также при использовании инструментов сборки вроде Webpack.
// Решение: обращайте внимание на это! Согласование регистра в директиве импорта
// с актуальными названиями файлов крайне важно.
Убедитесь, что регистр букв в директивах импорта соответствует реальным названиям файлов. Это особенно важно в системах, чувствительных к регистру.
Почему регистр имеет решающее значение
Зависимость от операционной системы
Windows может быть снисходительной к несоответствию регистра, но более требовательные ОС, такие как Linux, требуют точности.
SomeFile.ts и
someFile.ts воспринимаются как два различных файла.
Как TypeScript помогает
В
tsconfig.json активируйте параметр
forceConsistentCasingInFileNames.
{
"compilerOptions": {
"forceConsistentCasingInFileNames": true
}
}
Это заставит TypeScript генерировать ошибку при несоответствии регистра в названиях импортируемых файлов их реальным названиям.
Консистентность имен файлов
Выбор правила управления вашими файлами:
- Будьте последовательны: выберите стиль наименования, будь то camelCase или PascalCase, и придерживайтесь его во всех файлах.
- Обеспечение консистентности: путь и название файла в директиве импорта должны соответствовать реальным названиям файлов.
Как решить проблемы с переименованием и кэшированием
Если простое переименование файла не помогает:
- Переименуйте файл дважды:
SomeFile.ts→
somefile.ts→
SomeFile.ts.
- Или перезапустите TypeScript сервер в вашей среде разработки.
Предотвращаем проблемы кросс-платформенности
Для безопасной разработки:
- Регулярно тестировать код на различных ОС.
- Помнить, что инструменты сборки как Webpack могут по-разному обрабатывать регистр названий файлов.
Роль IDE в управлении файлами
IDE, например, Visual Studio Code, помогают вам:
- Обнаруживают несоответствие регистра.
- Позволяют переименовать файлы с учетом регистра.
Неигнорируемый параметр: forceConsistentCasingInFileNames
Хотя можно временно отключить
forceConsistentCasingInFileNames для быстрого решения проблемы, я не рекомендую это делать. Использование последовательного подхода к сохранению регистра помогает коду работать корректно в различных средах.
Визуализация
Представьте код JavaScript как библиотеку, где каждый файл — это книга с уникальным названием на корешке:
// Две книги с похожими названиями:
Книга А (📗): "utils.js"
Книга Б (📙): "Utils.js"
Каждая книга (файл) должна иметь уникальное название, и это правило применимо и к путям:
🗂️ Относительный путь: "./utils.js"
🚨 Ошибка: "Имя файла отличается от уже включённого имени файла только регистром букв"
Соответственно, каждое название файла должно быть уникальным и консистентным в использовании регистра:
🔍 Решение: Убедитесь, что каждое название файла уникально и согласовано по регистру.
Ольга Шадрина
React-разработчик