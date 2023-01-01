Тестирование производительности JavaScript: CPU, память, время

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Быстрый ответ

Если вас интересует производительность кода на JavaScript, прекрасным решением будет использование функции performance.now() . Зафиксируйте время перед началом выполнения кода и сразу после его завершения – таким образом, вы узнаете, сколько времени потребовалось для его работы:

JS Скопировать код const start = performance.now(); // Вставьте здесь ваши строки кода const end = performance.now(); console.log(`Время выполнения: ${end – start} мс.`);

Для более детального анализа рекомендуется обратиться к Benchmark.js. Эта библиотека учитывает статистические отклонения и особенности оптимизации браузера, предоставляя точные данные для циклических тестов и сравнения различных участков кода.

Глубокий профайлинг производительности

Анализ времени выполнения для выявления скрытых деталей

Углубитесь в тестирование производительности с помощью профилирования. Инструменты, такие как Профайлер Chrome DevTools, позволяют визуализировать время выполнения кода и использование памяти, что позволяет проанализировать скрытые аспекты вашего сценария JavaScript.

Иллюзия скорости

Скорость вашего приложения определяется не только числом миллисекунд. Важно, как быстро пользователь воспринимает ваш код. Техники, такие как дебаунсинг, троттлинг и асинхронные операции, могут создать ощущение быстроты, даже если первоначальные показатели не столь впечатляющи.

Оптимизация производительности: максимально эффективное использование вашего кода

Избавление от проблем с рендерингом

Стремитесь минимизировать перекомпановку стилей и повторную отрисовку. Группируйте обновления DOM и используйте такие свойства CSS, как transform и opacity, для обеспечения плавности анимаций.

Волшебство с Web Workers

При решении сложных вычислительных задач на помощь приходят Web Workers. Они перемещают нагрузку с основного UI-потока, что позволяет интерфейсу оставаться отзывчивым.

Разумная загрузка ресурсов

Используйте продуманные подходы к загрузке ресурсов, такие как ленивая загрузка изображений и динамические импорты модулей JavaScript. Сначала загружайте важный контент – остальное может подождать.

Визуализация: Сравнение производительности разных частей кода

Рассмотрим производительность разных участков кода:

Фрагмент кода Производительность Цикл for 1.2с Метод forEach 1.5с Цикл while 1.3с Метод map 2.0с

Самым быстрым оказался цикл for. Однако помните, что главное – добиться идеального баланса между скоростью и читаемостью кода.

Дополнительные инструменты для анализа производительности JavaScript

Подробный анализ с Chrome Canary

Хотите получить более подробные данные? Профилирование на уровне строк кода в Chrome Canary позволит вам это сделать. Таким образом, вы получите время выполнения каждой строки, что позволит оптимизировать ваш код.

Адаптация к различным платформам

Тонкая настройка производительности Node.js

Помните и о серверной части JavaScript. Node.js предоставляет хуки производительности ( perf_hooks ), позволяющие оценить производительность кода, включая асинхронные операции иHTTP-запросы.

Приоритет мобильных платформам

Улучшите пользовательский опыт на мобильных устройствах с помощью таких инструментов, как Lighthouse и PageSpeed Insights.

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