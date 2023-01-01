Сравнение содержимого объектов в JavaScript: методы и решения#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Алгоритмы
Быстрый ответ
Простое сравнение можно выполнить при помощи
JSON.stringify:
const isEqual = JSON.stringify(obj1) === JSON.stringify(obj2);
Но для более тщательной проверки потребуется применить рекурсивное сравнение свойств:
function deepEqual(a, b) {
if (a === b) return true;
if (a === null || b === null || typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false;
let keysA = Object.keys(a), keysB = Object.keys(b);
if (keysA.length !== keysB.length) return false;
for (let key of keysA) {
if (!keysB.includes(key) || !deepEqual(a[key], b[key])) return false;
}
return true;
}
JSON.stringify подойдет для базовых сценариев сравнения,
deepEqual же — для всестороннего анализа объектов.
Путь к эффективности – lodash: многофункциональный инструмент разработчика
Функция
_.isEqual из библиотеки lodash предлагает эффективное решение для глубинного сравнения объектов:
const isEqual = require('lodash').isEqual(obj1, obj2);
Она позволяет обеспечить детализированное сравнение объектов, аналогично разбору ДНК.
Независимая разработка: специализированное сравнение объектов
Изредка может возникнуть необходимость определять собственные правила сравнения. В данном случае стоит реализовать свой метод
equals(other):
class MyObject {
constructor(data) {
this.data = data;
}
equals(other) {
return deepEqual(this.data, other.data);
}
}
Решение специфических задач: функции, регулярные выражения, даты, массивы
Некоторые типы объектов требуют особого подхода:
- Объекты Date: решающим является их числовое представление, а не визуальное обозначение;
- Функции: из-за своих специфик, часто исключаются из процесса сравнения;
- Массивы: здесь важно учитывать порядок и значения элементов.
let equals;
if (obj1 instanceof Date && obj2 instanceof Date) {
equals = obj1.getTime() === obj2.getTime();
}
equals = Array.isArray(obj1) && Array.isArray(obj2) &&
obj1.length === obj2.length &&
obj1.every((value, index) => deepEqual(value, obj2[index]));
Выжимаем максимум из ES6: всегда держите руку на пульсе
Современный JavaScript предлагает множество удобных опций для сокращения кода:
const deepEqual = (a, b) => {
if (a === b) return true;
if (!a || !b || typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false;
let keysA = Object.keys(a), keysB = Object.keys(b);
return keysA.every(key => keysB.includes(key) && deepEqual(a[key], b[key]));
};
Эскадрилья спасения: lodash для сложных сравнений
В непростых случаях бесценна помощь от lodash. Он великолепно справится со сравнением вложенных объектов и другими сложными задачами:
const _ = require('lodash');
const isEqual = _.isEqual(obj1, obj2);
Готовность к встрече с неожиданным: обрабатывайте особые случаи
Используйте подходящие методы для сравнения особых типов объектов:
- Даты: Сопоставьте с использованием
getTime()или
valueOf().
- Массивы: Сравнивайте, аналогично обычным объектам, на основе значений и порядка элементов.
- Функции и регулярные выражения: Их сравнение может быть сложным, так что лучше избегать прямого сравнения.
Полезные материалы
- Object.is() – JavaScript | MDN — подробное руководство по использованию
Object.is()для сравнения.
- Сравнение объектов в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение разнообразных вариантов сравнения.
- Документация Lodash для _.isEqual() — документация по глубинному сравнению объектов с помощью
_.isEqual()из Lodash.
- Explaining Value vs. Reference in Javascript | by Arnav Aggarwal | codeburst — объяснение разницы между ссылочными и примитивными типами данных в JavaScript.
- GitHub – epoberezkin/fast-deep-equal: Самый быстрый способ проверить глубокое равенство — библиотека для быстрой и точной проверки глубокого равенства.
- JSON.stringify() – JavaScript | MDN — подробности использования
JSON.stringify()и особенности сравнения объектов.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер