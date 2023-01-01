Сравнение содержимого объектов в JavaScript: методы и решения

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Быстрый ответ

Простое сравнение можно выполнить при помощи JSON.stringify :

JS Скопировать код const isEqual = JSON.stringify(obj1) === JSON.stringify(obj2);

Но для более тщательной проверки потребуется применить рекурсивное сравнение свойств:

JS Скопировать код function deepEqual(a, b) { if (a === b) return true; if (a === null || b === null || typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false; let keysA = Object.keys(a), keysB = Object.keys(b); if (keysA.length !== keysB.length) return false; for (let key of keysA) { if (!keysB.includes(key) || !deepEqual(a[key], b[key])) return false; } return true; }

JSON.stringify подойдет для базовых сценариев сравнения, deepEqual же — для всестороннего анализа объектов.

Путь к эффективности – lodash: многофункциональный инструмент разработчика

Функция _.isEqual из библиотеки lodash предлагает эффективное решение для глубинного сравнения объектов:

JS Скопировать код const isEqual = require('lodash').isEqual(obj1, obj2);

Она позволяет обеспечить детализированное сравнение объектов, аналогично разбору ДНК.

Независимая разработка: специализированное сравнение объектов

Изредка может возникнуть необходимость определять собственные правила сравнения. В данном случае стоит реализовать свой метод equals(other) :

JS Скопировать код class MyObject { constructor(data) { this.data = data; } equals(other) { return deepEqual(this.data, other.data); } }

Решение специфических задач: функции, регулярные выражения, даты, массивы

Некоторые типы объектов требуют особого подхода:

Объекты Date : решающим является их числовое представление, а не визуальное обозначение;

: решающим является их числовое представление, а не визуальное обозначение; Функции : из-за своих специфик, часто исключаются из процесса сравнения;

: из-за своих специфик, часто исключаются из процесса сравнения; Массивы: здесь важно учитывать порядок и значения элементов.

JS Скопировать код let equals; if (obj1 instanceof Date && obj2 instanceof Date) { equals = obj1.getTime() === obj2.getTime(); } equals = Array.isArray(obj1) && Array.isArray(obj2) && obj1.length === obj2.length && obj1.every((value, index) => deepEqual(value, obj2[index]));

Выжимаем максимум из ES6: всегда держите руку на пульсе

Современный JavaScript предлагает множество удобных опций для сокращения кода:

JS Скопировать код const deepEqual = (a, b) => { if (a === b) return true; if (!a || !b || typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false; let keysA = Object.keys(a), keysB = Object.keys(b); return keysA.every(key => keysB.includes(key) && deepEqual(a[key], b[key])); };

Эскадрилья спасения: lodash для сложных сравнений

В непростых случаях бесценна помощь от lodash. Он великолепно справится со сравнением вложенных объектов и другими сложными задачами:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const isEqual = _.isEqual(obj1, obj2);

Готовность к встрече с неожиданным: обрабатывайте особые случаи

Используйте подходящие методы для сравнения особых типов объектов:

Даты : Сопоставьте с использованием getTime() или valueOf() .

: Сопоставьте с использованием или . Массивы : Сравнивайте, аналогично обычным объектам, на основе значений и порядка элементов.

: Сравнивайте, аналогично обычным объектам, на основе значений и порядка элементов. Функции и регулярные выражения: Их сравнение может быть сложным, так что лучше избегать прямого сравнения.

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