Сравнение массивов объектов в JavaScript: поиск различий

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Быстрый ответ

В поисках уникальных объектов в диапазоне двух массивов, мы сосредоточимся на ключевых свойствах, таких как id . Для достижения результата используем filter и some :

JS Скопировать код const diff = (a1, a2, key) => a1.filter(o1 => !a2.some(o2 => o1[key] === o2[key])); // Пример применения: const arr1 = [{ id: 1 }, { id: 2 }]; const arr2 = [{ id: 2 }, { id: 3 }]; console.log(diff(arr1, arr2, 'id')); // [{ id: 1 }] – Результат рядом.

Сложный метод глубокого сравнения

Если объекты отличаются сложностью, то есть имеют множество свойств, потребуется функция глубокого сравнения. Обратите внимание на пример:

JS Скопировать код function deepDiff(a1, a2, comparer) { return a1.filter(o1 => !a2.some(o2 => comparer(o1, o2))); } // Функция сравнения, точно определяющая равенство объектов по всем их свойствам const comparer = (obj1, obj2) => { return Object.keys(obj1).every(key => obj1[key] === obj2[key]); }; // Практический пример использования: const arr1 = [{ id: 1, value: 'Apple' }, { id: 2, value: 'Orange' }]; const arr2 = [{ id: 2, value: 'Orange' }, { id: 3, value: 'Peach' }]; console.log(deepDiff(arr1, arr2, comparer)); // [{ id: 1, value: 'Apple' }] – Цель достигнута!

Визуализация

Представьте две корзины с фруктами 🧺. Каждый фрукт — это сущность в виде объекта.

Markdown Скопировать код Корзина (🧺🍎): [🍏, 🍎, 🍊] Вторая корзина (🧺🍐): [🍎, 🍐, 🍊]

Задача — обнаружить уникальные фрукты (объекты) в каждой корзине.

Markdown Скопировать код Уникальные фрукты в первой корзине (🧺🍎 – 🧺🍐): [🍏] Уникальные фрукты во второй корзине (🧺🍐 – 🧺🍎): [🍐]

Схожим образом мы определяем разницу между двуми массивами объектов в JavaScript.

Расширьте свой набор инструментов – Альтернативные решения

Для работы с большим объёмом данных или в случае ограничения по времени, рекомендуется использовать более эффективные методы:

JS Скопировать код function efficientDiff(a1, a2, key) { const set = new Set(a2.map(item => item[key])); return a1.filter(item => !set.has(item[key])); }

Отыскание утраченных артефактов – Симметричная разность

Чтобы найти элементы, которые присутствуют только в одном из массивов, примените комбинацию diff(a1, a2, key) и diff(a2, a1, key) . Так можно вычислить симметричную разность.

JS Скопировать код const symDiff = (a1, a2, key) => [...diff(a1, a2, key), ...diff(a2, a1, key)];

Мощные помощники под рукой – Использование библиотек

Для решения более крупномасштабных и сложных задач придёт к стати библиотека lodash:

JS Скопировать код // Вступаем в работу с lodash const _ = require('lodash'); // Разрешаем задачу нахождения разницы (DIFF) const diff = _.differenceWith(arr1, arr2, _.isEqual); console.log(diff); // Волшебство lodash с функцией _.isEqual для объектов.

Глубины сложности – Работа с вложенными объектами

Развивая тему работы с сложными структурами и вложенными объектами, обратите внимание на функцию глубокого сравнения. Возможно придется модифицировать вашу функцию сравнения:

JS Скопировать код // Функция глубокого сравнения – инструмент для опытных const deepEqual = (obj1, obj2) => { // Отличается она рекурсивным алгоритмом сопоставления свойств объектов // Будьте внимательны: могущественный, но сложный инструмент. };

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