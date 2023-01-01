Способы пропуска итераций в цикле с jQuery.each()

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Быстрый ответ

Для перехода к следующей итерации в jQuery.each() , используйте конструкцию return true; . Это аналог использования continue в стандартных циклах JavaScript.

JS Скопировать код $.each(array, function(index, value) { if (skipCondition) return true; // Пропускаем текущую итерацию и продолжаем цикл! // Остальная часть кода функции });

Обратите внимание: функция return true; в $.each() выполняет роль прерывания текущей итерации.

'return true' или 'return false'

Важно отличать return true; и return false; применительно к jQuery.each() . Конструкция return true; заставит цикл пропустить текущую итерацию и продолжить работу, тогда как return false; полностью прервет цикл.

JS Скопировать код $.each(array, function(index, value) { if (shouldStopLoop) return false; // Прерывание всего цикла. if (skipCondition) return true; // Пропуск текущей итерации и переход к следующей. });

Восприятие "истины" в JavaScript

Понимание, что интерпретируется как "истина" в JavaScript, помогает управлять поведением циклов в jQuery.each() . Любое значение, отличное от false , инициирует переход к следующей итерации. То есть конструкции вида return 1; , return 'non-false'; или return {}; действуют эквивалентно упомянутому выше return true; .

JS Скопировать код $.each(array, function(index, value) { if (myUniqueCondition) return 'non-false'; // Тоже сработает, переходим к следующему шагу. // Остальной код... });

Предупреждение о типичных ошибках

Будьте осторожны с .each() : здесь не работает оператор break . Попытка его использования вызовет ошибки. Также внимательно проверяйте условные выражения, чтобы избежать пропуска нужной итерации.

Визуализация

Посмотрим на практический пример пропуска итерации в jQuery.each() :

JS Скопировать код $.each(array, function(index, value) { if (value === "skip me") { return true; // Возможно, вы можете представить это как кнопку "Пропустить рекламу" на YouTube. } // Обработка значения... });

jQuery.each() можно воспринимать как плейлист:

Markdown Скопировать код Плейлист: [🎵, 🎵, "skip me", 🎵] Play ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Пропуск трека (серединная реклама не играет!) ➡️ Наслаждаемся 🎵

Распространенные подводные камни и рекомендации по написанию кода

Для обеспечения стабильной работы вашего кода, учтите следующие моменты:

Упрощайте условные выражения : Избыточное количество условий снижает скорость выполнения кода и усложняет его понимание.

: Избыточное количество условий снижает скорость выполнения кода и усложняет его понимание. Не изменяйте коллекцию в процессе итерации : Внесение изменений в элементы коллекции в процессе ее перебора может привести к непредвиденным результатам.

: Внесение изменений в элементы коллекции в процессе ее перебора может привести к непредвиденным результатам. Больше простоты – лучше код: Блоки кода в .each() должны быть как можно проще. Помните, что именно простота – залог успеха.

Продвинутые приемы для более гибкого контроля

Если вам нужно более тонкое управление процессом перебора элементов:

Примените $.grep() перед использованием .each() для предварительного отбора необходимых элементов.

перед использованием для предварительного отбора необходимых элементов. Сохраняйте результаты выполнения функций в отдельном массиве, чтобы затем обработать и их.

в отдельном массиве, чтобы затем обработать и их. Если вам не требуется пропускать итерации, рассмотрите возможность применения .map() для преобразования коллекции данных. Вариативность подходов – это хорошо!

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