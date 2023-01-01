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Способы пропуска итераций в цикле с jQuery.each()
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Способы пропуска итераций в цикле с jQuery.each()

#Основы JavaScript  #Циклы и итерации  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для перехода к следующей итерации в jQuery.each(), используйте конструкцию return true;. Это аналог использования continue в стандартных циклах JavaScript.

JS
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$.each(array, function(index, value) {
  if (skipCondition) return true; // Пропускаем текущую итерацию и продолжаем цикл!
  // Остальная часть кода функции
});

Обратите внимание: функция return true; в $.each() выполняет роль прерывания текущей итерации.

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'return true' или 'return false'

Важно отличать return true; и return false; применительно к jQuery.each(). Конструкция return true; заставит цикл пропустить текущую итерацию и продолжить работу, тогда как return false; полностью прервет цикл.

JS
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$.each(array, function(index, value) {
  if (shouldStopLoop) return false; // Прерывание всего цикла.
  if (skipCondition) return true; // Пропуск текущей итерации и переход к следующей.
});

Восприятие "истины" в JavaScript

Понимание, что интерпретируется как "истина" в JavaScript, помогает управлять поведением циклов в jQuery.each(). Любое значение, отличное от false, инициирует переход к следующей итерации. То есть конструкции вида return 1;, return 'non-false'; или return {}; действуют эквивалентно упомянутому выше return true;.

JS
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$.each(array, function(index, value) {
  if (myUniqueCondition) return 'non-false'; // Тоже сработает, переходим к следующему шагу.
  // Остальной код...
});

Предупреждение о типичных ошибках

Будьте осторожны с .each(): здесь не работает оператор break. Попытка его использования вызовет ошибки. Также внимательно проверяйте условные выражения, чтобы избежать пропуска нужной итерации.

Визуализация

Посмотрим на практический пример пропуска итерации в jQuery.each():

JS
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$.each(array, function(index, value) {
  if (value === "skip me") {
    return true; // Возможно, вы можете представить это как кнопку "Пропустить рекламу" на YouTube.
  }
  // Обработка значения...
});

jQuery.each() можно воспринимать как плейлист:

Markdown
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Плейлист: [🎵, 🎵, "skip me", 🎵]
Play ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Пропуск трека (серединная реклама не играет!) ➡️ Наслаждаемся 🎵

Распространенные подводные камни и рекомендации по написанию кода

Для обеспечения стабильной работы вашего кода, учтите следующие моменты:

  • Упрощайте условные выражения: Избыточное количество условий снижает скорость выполнения кода и усложняет его понимание.
  • Не изменяйте коллекцию в процессе итерации: Внесение изменений в элементы коллекции в процессе ее перебора может привести к непредвиденным результатам.
  • Больше простоты – лучше код: Блоки кода в .each() должны быть как можно проще. Помните, что именно простота – залог успеха.

Продвинутые приемы для более гибкого контроля

Если вам нужно более тонкое управление процессом перебора элементов:

  • Примените $.grep() перед использованием .each() для предварительного отбора необходимых элементов.
  • Сохраняйте результаты выполнения функций в отдельном массиве, чтобы затем обработать и их.
  • Если вам не требуется пропускать итерации, рассмотрите возможность применения .map() для преобразования коллекции данных. Вариативность подходов – это хорошо!

Полезные материалы

  1. jQuery.each() | Документация по jQuery API — Официальная документация по использованию метода .each() в библиотеке jQuery.
  2. Как вносить идеальные корректировки в работу линз с PTLens даже при работе с некачественными линзами | Envato Tuts+ — Здесь подчеркивается важность точности в корректировках.
  3. 5 примеров использования метода jQuery.each() — SitePoint — Примеры использования метода .each() в jQuery.
  4. Оптимизация выражений jQuery | Учебный центр jQuery — Подсказки по оптимальному организации кода в jQuery для перебора коллекций.
  5. Типичные опасности при работе с jQuery, влияющие на производительность – Пол Ириш — Рекомендации по предотвращению распространенных ошибок при использовании jQuery, которые могут снизить производительность.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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