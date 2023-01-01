Способы пропуска итераций в цикле с jQuery.each()#Основы JavaScript #Циклы и итерации #jQuery
Быстрый ответ
Для перехода к следующей итерации в
jQuery.each(), используйте конструкцию
return true;. Это аналог использования
continue в стандартных циклах JavaScript.
$.each(array, function(index, value) {
if (skipCondition) return true; // Пропускаем текущую итерацию и продолжаем цикл!
// Остальная часть кода функции
});
Обратите внимание: функция
return true; в
$.each() выполняет роль прерывания текущей итерации.
'return true' или 'return false'
Важно отличать
return true; и
return false; применительно к
jQuery.each(). Конструкция
return true; заставит цикл пропустить текущую итерацию и продолжить работу, тогда как
return false; полностью прервет цикл.
$.each(array, function(index, value) {
if (shouldStopLoop) return false; // Прерывание всего цикла.
if (skipCondition) return true; // Пропуск текущей итерации и переход к следующей.
});
Восприятие "истины" в JavaScript
Понимание, что интерпретируется как "истина" в JavaScript, помогает управлять поведением циклов в
jQuery.each(). Любое значение, отличное от
false, инициирует переход к следующей итерации. То есть конструкции вида
return 1;,
return 'non-false'; или
return {}; действуют эквивалентно упомянутому выше
return true;.
$.each(array, function(index, value) {
if (myUniqueCondition) return 'non-false'; // Тоже сработает, переходим к следующему шагу.
// Остальной код...
});
Предупреждение о типичных ошибках
Будьте осторожны с
.each(): здесь не работает оператор
break. Попытка его использования вызовет ошибки. Также внимательно проверяйте условные выражения, чтобы избежать пропуска нужной итерации.
Визуализация
Посмотрим на практический пример пропуска итерации в
jQuery.each():
$.each(array, function(index, value) {
if (value === "skip me") {
return true; // Возможно, вы можете представить это как кнопку "Пропустить рекламу" на YouTube.
}
// Обработка значения...
});
jQuery.each() можно воспринимать как плейлист:
Плейлист: [🎵, 🎵, "skip me", 🎵]
Play ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Наслаждаемся 🎵 ➡️ Пропуск трека (серединная реклама не играет!) ➡️ Наслаждаемся 🎵
Распространенные подводные камни и рекомендации по написанию кода
Для обеспечения стабильной работы вашего кода, учтите следующие моменты:
- Упрощайте условные выражения: Избыточное количество условий снижает скорость выполнения кода и усложняет его понимание.
- Не изменяйте коллекцию в процессе итерации: Внесение изменений в элементы коллекции в процессе ее перебора может привести к непредвиденным результатам.
- Больше простоты – лучше код: Блоки кода в
.each()должны быть как можно проще. Помните, что именно простота – залог успеха.
Продвинутые приемы для более гибкого контроля
Если вам нужно более тонкое управление процессом перебора элементов:
- Примените
$.grep()перед использованием
.each()для предварительного отбора необходимых элементов.
- Сохраняйте результаты выполнения функций в отдельном массиве, чтобы затем обработать и их.
- Если вам не требуется пропускать итерации, рассмотрите возможность применения
.map()для преобразования коллекции данных. Вариативность подходов – это хорошо!
Полезные материалы
- jQuery.each() | Документация по jQuery API — Официальная документация по использованию метода
.each()в библиотеке jQuery.
- Как вносить идеальные корректировки в работу линз с PTLens даже при работе с некачественными линзами | Envato Tuts+ — Здесь подчеркивается важность точности в корректировках.
- 5 примеров использования метода jQuery.each() — SitePoint — Примеры использования метода
.each()в jQuery.
- Оптимизация выражений jQuery | Учебный центр jQuery — Подсказки по оптимальному организации кода в jQuery для перебора коллекций.
- Типичные опасности при работе с jQuery, влияющие на производительность – Пол Ириш — Рекомендации по предотвращению распространенных ошибок при использовании jQuery, которые могут снизить производительность.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик