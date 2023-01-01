Создание легкого циклического таймера обратного отсчета на JS

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const endTime = new Date("YYYY-MM-DDTHH:MM:SS").getTime(); const timer = setInterval(() => { const now = new Date().getTime(); const remaining = endTime – now; const days = Math.floor(remaining / (24 * 60 * 60 * 1000)); const hours = Math.floor((remaining % (24 * 60 * 60 * 1000)) / (60 * 60 * 1000)); const mins = Math.floor((remaining % (60 * 60 * 1000)) / (60 * 1000)); const secs = Math.floor((remaining % (60 * 1000)) / 1000); document.getElementById("demo").textContent = `${days}д ${hours}ч ${mins}м ${secs}с`; if (remaining < 0) { clearInterval(timer); document.getElementById("demo").textContent = "Время истекло"; } }, 1000);

Вставьте этот код в HTML, используя элемент с id="demo" . Замените YYYY-MM-DDTHH:MM:SS на ту дату и время, к которой ведётся обратный отсчёт. Таймер будет обновлять своё значение каждую секунду и автоматически остановится при достижении заданного времени.

Пошаговое создание универсального таймера обратного отсчёта

Детальный анализ кода и его структуры поможет нам создать точный, модулируемый и многоразовый таймер.

Создание модульного таймера

Улучшим наш таймер, превратив его в универсальный инструмент, используя объектно-ориентированные возможности JavaScript.

JS Скопировать код class CountDownTimer { constructor(duration, display) { this.duration = duration; this.display = display; this.timer = null; this.tickFtns = []; } start() { if (this.timer) { return; } this.timer = setInterval(() => { this.duration -= 1; this.tickFtns.forEach(ftn => ftn(this.duration)); this.render(); if (this.duration <= 0) this.reset(); }, 1000); } reset() { clearInterval(this.timer); this.timer = null; this.duration = 5 * 60; this.render(); } render() { const minutes = parseInt(this.duration / 60, 10); const seconds = parseInt(this.duration % 60, 10); this.display.textContent = `${minutes}:${seconds < 10 ? '0' : ''}${seconds}`; } onTick(ftn) { if (typeof ftn === 'function') { this.tickFtns.push(ftn); } } } const display = document.querySelector('#time'); const timer = new CountDownTimer(300, display); timer.onTick(currentTime => { // Здесь можно реализовать какое-то действие }); timer.start();

Разработка точного таймера

Для увеличения точности таймера используем Date.now() для вычисления оставшегося времени.

JS Скопировать код let endTime = Date.now() + 300000; function updateTimer() { let remaining = endTime – Date.now(); if (remaining <= 0) { return; } setTimeout(updateTimer, remaining % 1000 || 1000); } updateTimer();

Отслеживание изменений состояния и видимости

Чтобы приложение функционировало корректно в фоновом режиме и при изменении видимости страницы, поможет API видимости страницы .

JS Скопировать код document.addEventListener('visibilitychange', () => { if (document.hidden) { timer.pause(); } else { timer.resume(); } });

Визуализация

Визуализируем таймер, представив отсчёт времени как гонку.

JS Скопировать код function countdown(seconds) { let count = seconds; let timer = setInterval(() => { console.log(count + "..."); if (count == 0) { clearInterval(timer); console.log("⏲💣 ---> Время вышло!"); } count--; }, 1000); } countdown(10);

Погружаемся глубже: обогащаем пользовательский опыт от использования таймера обратного отсчёта

Визуальная привлекательность

Сделайте таймер визуально привлекательным с помощью HTML и CSS.

Форматы времени

Предлагайте разные форматы отображения времени для удобства пользователей.

С учетом международного использования

Учитывайте языковые настройки пользователей для международной аудитории.

Приоритет доступности

Таймер должен быть доступен для скринридеров и комфортен для людей с ограниченной зрительной функцией.

Обеспечение совместимости с браузерами

Таймер должен нормально работать во всех современных браузерах.

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