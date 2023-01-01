Создаем пользовательское контекстное меню: как в Google Docs#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для отключения дефолтного контекстного меню примените событие
contextmenu в JavaScript и метод
event.preventDefault(). После этого можно разработать пользовательское меню с помощью HTML и CSS, размещая его в соответствии с координатами курсора
event.pageX и
event.pageY. Вот основное, что вам понадобится:
document.addEventListener('contextmenu', e => {
e.preventDefault(); // Стандартное меню больше не будет вылезать!
const menu = document.getElementById('custom-menu').style;
menu.display = 'block'; // Показываем наш контекстное меню!
menu.top = `${e.pageY}px`;
menu.left = `${e.pageX}px`;
});
window.addEventListener('click', () => {
document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Делаем меню невидимым, когда нажимаем вне его пределов.
});
Учтите, что должен быть элемент HTML с
id="custom-menu", который должен быть настроен на скрытие по умолчанию (
display: none) до его вызова.
Все наборы: создание собственного контекстного меню
Для восхищения пользователей своим контекстным меню потребуется ваше творчество. Вы должны грамотно балансировать между дизайном и функциональностью, подобно составлению изысканного меню в ресторане высокой кухни.
Дизайн и функциональность меню
Дизайн вашего меню должен органично сочетаться с общим стилем сайта. Используйте CSS flexbox или grid, чтобы достичь максимальной адаптивности.
#custom-menu {
display: none;
position: absolute;
z-index: 1000;
/* Подстройте стили под свой вкус */
}
Главное — заполнить меню полезной функциональностью. Каждый элемент должен выполнять свою функцию. Присоединяйте нужные действия к событиям
click пунктов меню.
Доступность: не забывайте о специях
Достойный дизайн всегда доступен. Заботьтесь о том, чтобы пользователи могли комфортно навигировать по меню с помощью клавиатуры и читать его содержимое с экрана, применяя
aria атрибуты.
Динамическое наполнение меню
Если нужно отобразить разное меню в разных контекстах, меняйте его содержимое на лету. Например, для изображений может быть использован свой набор опций. Вот как это можно реализовать на JavaScript:
document.addEventListener('contextmenu', e => {
const clickedElement = e.target;
let menuContent = '';
if(clickedElement.matches('img')) {
menuContent += '<a href="#">Сохранить изображение</a>'; // Контекстные пункты для изображений.
} else {
menuContent += '<a href="#">Общий пункт</a>'; // Общедоступные опции.
}
document.getElementById('custom-menu').innerHTML = menuContent; // Загружаем меню.
// Не забывайте назначать функции пунктам меню.
});
Визуализация
Представим веб-страницу как ресторан, где каждое нажатие правой кнопкой – это запрос меню:
Стандартное Меню Браузера Собственное Контекстное Меню
🌐👌🍔🍟🍦 🌐👌🥗🥙🍰🍵
Когда происходит нажатие:
document.addEventListener('contextmenu', function(e) {
e.preventDefault(); // Зачем обычное меню, если можно предложить нечто особенное?
customMenu.style.display = 'block'; // Готовы к подаче!
});
Собственное меню готово к демонстрации:
👤🖱️👉🌐: **Стандартное Меню Скрыто**
🌐🍽️: "Что вам предложить?"
Добавьте свою изюминку
Сделайте использование меню ещё более приятным:
- Эффекты затухания: Примените CSS-переходы для плавного появления и исчезновения меню.
- Иконки: Добавьте визуальные акценты с помощью иконок, например Font Awesome.
- Обнаружение клика за пределами: Скрывайте меню, когда клик происходит за его пределами.
window.addEventListener('click', () => {
document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Завершаем банкет!
});
// Скрыть при нажатии на Escape
window.addEventListener('keydown', e => {
if (e.key === 'Escape') {
document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Быстрое ухождение, как если бы ребёнок прячется от брокколи!
}
});
Устранение неполадок в рецепте
Избегайте чрезмерной кастомизации: ваше решение не должно ухудшать впечатление от использования сайта, не отключайте полезные функции стандартного контекстного меню. Проверяйте кросс-браузерную совместимость и предусмотрите альтернативные варианты для устаревших браузеров, которые могут использовать
attachEvent.
Полезные материалы
- Создание пользовательского контекстного (правого клика) меню на JavaScript — SitePoint — Пошаговый путь к реализации контекстных меню.
- Элемент: событие contextmenu – Веб-API | MDN — Руководства MDN по событиям контекстного меню.
- jQuery contextMenu (2.x) — Интерактивное создание контекстных меню с помощью этого плагина для jQuery.
- HTML5 Контекстное Меню — История внедрения контекстного меню HTML5.
- Stack Overflow: Вопросы по созданию пользовательского контекстного меню JavaScript — Обсуждения и решения по созданию контекстных меню на JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик