Создаем пользовательское контекстное меню: как в Google Docs

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Быстрый ответ

Для отключения дефолтного контекстного меню примените событие contextmenu в JavaScript и метод event.preventDefault() . После этого можно разработать пользовательское меню с помощью HTML и CSS, размещая его в соответствии с координатами курсора event.pageX и event.pageY . Вот основное, что вам понадобится:

JS Скопировать код document.addEventListener('contextmenu', e => { e.preventDefault(); // Стандартное меню больше не будет вылезать! const menu = document.getElementById('custom-menu').style; menu.display = 'block'; // Показываем наш контекстное меню! menu.top = `${e.pageY}px`; menu.left = `${e.pageX}px`; }); window.addEventListener('click', () => { document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Делаем меню невидимым, когда нажимаем вне его пределов. });

Учтите, что должен быть элемент HTML с id="custom-menu" , который должен быть настроен на скрытие по умолчанию ( display: none ) до его вызова.

Все наборы: создание собственного контекстного меню

Для восхищения пользователей своим контекстным меню потребуется ваше творчество. Вы должны грамотно балансировать между дизайном и функциональностью, подобно составлению изысканного меню в ресторане высокой кухни.

Дизайн и функциональность меню

Дизайн вашего меню должен органично сочетаться с общим стилем сайта. Используйте CSS flexbox или grid, чтобы достичь максимальной адаптивности.

CSS Скопировать код #custom-menu { display: none; position: absolute; z-index: 1000; /* Подстройте стили под свой вкус */ }

Главное — заполнить меню полезной функциональностью. Каждый элемент должен выполнять свою функцию. Присоединяйте нужные действия к событиям click пунктов меню.

Доступность: не забывайте о специях

Достойный дизайн всегда доступен. Заботьтесь о том, чтобы пользователи могли комфортно навигировать по меню с помощью клавиатуры и читать его содержимое с экрана, применяя aria атрибуты.

Динамическое наполнение меню

Если нужно отобразить разное меню в разных контекстах, меняйте его содержимое на лету. Например, для изображений может быть использован свой набор опций. Вот как это можно реализовать на JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('contextmenu', e => { const clickedElement = e.target; let menuContent = ''; if(clickedElement.matches('img')) { menuContent += '<a href="#">Сохранить изображение</a>'; // Контекстные пункты для изображений. } else { menuContent += '<a href="#">Общий пункт</a>'; // Общедоступные опции. } document.getElementById('custom-menu').innerHTML = menuContent; // Загружаем меню. // Не забывайте назначать функции пунктам меню. });

Визуализация

Представим веб-страницу как ресторан, где каждое нажатие правой кнопкой – это запрос меню:

Markdown Скопировать код Стандартное Меню Браузера Собственное Контекстное Меню 🌐👌🍔🍟🍦 🌐👌🥗🥙🍰🍵

Когда происходит нажатие:

JS Скопировать код document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); // Зачем обычное меню, если можно предложить нечто особенное? customMenu.style.display = 'block'; // Готовы к подаче! });

Собственное меню готово к демонстрации:

Markdown Скопировать код 👤🖱️👉🌐: **Стандартное Меню Скрыто** 🌐🍽️: "Что вам предложить?"

Добавьте свою изюминку

Сделайте использование меню ещё более приятным:

Эффекты затухания : Примените CSS-переходы для плавного появления и исчезновения меню.

: Примените CSS-переходы для плавного появления и исчезновения меню. Иконки : Добавьте визуальные акценты с помощью иконок, например Font Awesome .

: Добавьте визуальные акценты с помощью иконок, например . Обнаружение клика за пределами: Скрывайте меню, когда клик происходит за его пределами.

JS Скопировать код window.addEventListener('click', () => { document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Завершаем банкет! }); // Скрыть при нажатии на Escape window.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'Escape') { document.getElementById('custom-menu').style.display = 'none'; // Быстрое ухождение, как если бы ребёнок прячется от брокколи! } });

Устранение неполадок в рецепте

Избегайте чрезмерной кастомизации: ваше решение не должно ухудшать впечатление от использования сайта, не отключайте полезные функции стандартного контекстного меню. Проверяйте кросс-браузерную совместимость и предусмотрите альтернативные варианты для устаревших браузеров, которые могут использовать attachEvent .

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