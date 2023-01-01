Сортировка списка в алфавитном порядке с jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы отсортировать список, используя jQuery, примените следующий код:

JS Скопировать код var $items = $('#myList li').sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text())); $('#myList').append($items);

Данный код выберет все элементы списка ( li ), расставит их по алфавитному порядку согласно текстовому содержимому и вернёт их обратно в контейнер с идентификатором #myList .

Основа логики сортировки и используемые методы

Необходимые знания: азы алфавитной сортировки

Качественная алфавитная сортировка осуществляется с помощью функции localeCompare() , которая упорядочивает строки, учётом национальных особенностей языка, а также эффективно справляется с диакритическими знаками и акцентами. Посмотрим подробнее:

$('#myList li') : выборка элементов списка внутри контейнера #myList .

: выборка элементов списка внутри контейнера . sort() : метод массива, который реализует упорядочивание элементов с помощью функции сравнения.

: метод массива, который реализует упорядочивание элементов с помощью функции сравнения. localeCompare() : незаменимый инструмент для алфавитной сортировки в разных языках со своеобразными наборами символов.

: незаменимый инструмент для алфавитной сортировки в разных языках со своеобразными наборами символов. append() : возвращает отсортированные элементы обратно в исходный список.

Усовершенствуем функцию сортировки

Сортировка без учёта регистра

Если вам нужно произвести сортировку, игнорируя регистр, приведите все строки к одному, например, к верхнему:

JS Скопировать код var $items = $('#myList li').sort((a, b) => { return $(a).text().toUpperCase().localeCompare($(b).text().toUpperCase()); }); $('#myList').append($items);

Оптимизация взаимодействия с DOM

Для снижения нагрузки на DOM сначала отключите список, затем выполните сортировку и вновь вставьте его на прежнее место:

JS Скопировать код var $myList = $('#myList').detach(); var $items = $myList.children('li').sort(function(a, b) { return $(a).text().localeCompare($(b).text()); }); $myList.append($items).appendTo('body');

Контроль над порядком сортировки

Если необходимо контролировать порядок сортировки (по возрастанию или убыванию), используйте флаг:

JS Скопировать код var ascending = true; // Измените на false для сортировки по убыванию var $items = $('#myList li').sort((a, b) => { return ascending ? $(a).text().localeCompare($(b).text()) : $(b).text().localeCompare($(a).text()); }); $('#myList').append($items);

Учёт кросс-браузерности

Обеспечьте совместимость с различными браузерами, предоставив полный колбэк функции сортировки.

Визуализация

С помощью jQuery переустройте хаотический набор:

🍋 🍇 🍏 🍒 🍐 (До) в аккуратно упорядоченный: 🍇 🍏 🍐 🍒 🍋 (После)

...с применением такого кода:

JS Скопировать код $('ul#fruits').children('li').sort(function(a, b) { return $(a).text().localeCompare($(b).text()); }).appendTo('ul#fruits');

Плагины: ваши дополнительные ассистенты

Плагин TinySort — это мощный инструмент для решения сложных задач сортировки, когда базовых возможностей jQuery недостаточно. Он предлагает дополнительные опции:

JS Скопировать код $('ul#myList li').tinysort(); // "Включите мой плагин!"

Альтернатива jQuery: чистый JavaScript

Иногда для повышения производительности предпочтительнее использовать чистый JavaScript. Обойдя jQuery, вы можете воспользоваться следующим кодом:

JS Скопировать код var list = document.querySelector('#myList'); Array.from(list.children) .sort((a, b) => a.textContent.localeCompare(b.textContent)) .forEach(node => list.appendChild(node)); // "Кто сказал, что без обходных путей никак?"

Раскрытие тайн кода

Попробуйте работоспособный пример на CodePen или JSFiddle, чтобы лично убедиться в магии сортировки списков.

Полезные материалы