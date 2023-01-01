Сортировка списка в алфавитном порядке с jQuery#Веб-разработка #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы отсортировать список, используя jQuery, примените следующий код:
var $items = $('#myList li').sort((a, b) => $(a).text().localeCompare($(b).text()));
$('#myList').append($items);
Данный код выберет все элементы списка (
li), расставит их по алфавитному порядку согласно текстовому содержимому и вернёт их обратно в контейнер с идентификатором
#myList.
Основа логики сортировки и используемые методы
Необходимые знания: азы алфавитной сортировки
Качественная алфавитная сортировка осуществляется с помощью функции
localeCompare(), которая упорядочивает строки, учётом национальных особенностей языка, а также эффективно справляется с диакритическими знаками и акцентами. Посмотрим подробнее:
$('#myList li'): выборка элементов списка внутри контейнера
#myList.
sort(): метод массива, который реализует упорядочивание элементов с помощью функции сравнения.
localeCompare(): незаменимый инструмент для алфавитной сортировки в разных языках со своеобразными наборами символов.
append(): возвращает отсортированные элементы обратно в исходный список.
Усовершенствуем функцию сортировки
Сортировка без учёта регистра
Если вам нужно произвести сортировку, игнорируя регистр, приведите все строки к одному, например, к верхнему:
var $items = $('#myList li').sort((a, b) => {
return $(a).text().toUpperCase().localeCompare($(b).text().toUpperCase());
});
$('#myList').append($items);
Оптимизация взаимодействия с DOM
Для снижения нагрузки на DOM сначала отключите список, затем выполните сортировку и вновь вставьте его на прежнее место:
var $myList = $('#myList').detach();
var $items = $myList.children('li').sort(function(a, b) {
return $(a).text().localeCompare($(b).text());
});
$myList.append($items).appendTo('body');
Контроль над порядком сортировки
Если необходимо контролировать порядок сортировки (по возрастанию или убыванию), используйте флаг:
var ascending = true; // Измените на false для сортировки по убыванию
var $items = $('#myList li').sort((a, b) => {
return ascending ?
$(a).text().localeCompare($(b).text()) :
$(b).text().localeCompare($(a).text());
});
$('#myList').append($items);
Учёт кросс-браузерности
Обеспечьте совместимость с различными браузерами, предоставив полный колбэк функции сортировки.
Визуализация
С помощью jQuery переустройте хаотический набор:
🍋 🍇 🍏 🍒 🍐 (До) в аккуратно упорядоченный: 🍇 🍏 🍐 🍒 🍋 (После)
...с применением такого кода:
$('ul#fruits').children('li').sort(function(a, b) {
return $(a).text().localeCompare($(b).text());
}).appendTo('ul#fruits');
Плагины: ваши дополнительные ассистенты
Плагин TinySort — это мощный инструмент для решения сложных задач сортировки, когда базовых возможностей jQuery недостаточно. Он предлагает дополнительные опции:
$('ul#myList li').tinysort(); // "Включите мой плагин!"
Альтернатива jQuery: чистый JavaScript
Иногда для повышения производительности предпочтительнее использовать чистый JavaScript. Обойдя jQuery, вы можете воспользоваться следующим кодом:
var list = document.querySelector('#myList');
Array.from(list.children)
.sort((a, b) => a.textContent.localeCompare(b.textContent))
.forEach(node => list.appendChild(node)); // "Кто сказал, что без обходных путей никак?"
Раскрытие тайн кода
Попробуйте работоспособный пример на CodePen или JSFiddle, чтобы лично убедиться в магии сортировки списков.
Полезные материалы
- MDN Web Docs: Array.prototype.sort() — Детальное объяснение алгоритма сортировки в JavaScript.
- Обсуждение на Stack Overflow о алфавитной сортировке в jQuery — Познания сообщества Stack Overflow помогут вам осуществить сортировку списков с использованием jQuery.
- JavaScript Kit: Сортировка элементов при помощи sort() — Пояснение процесса сортировки массивов с помощью метода
array.sort().
- TutorialsPoint:Пример создания сортируемых списков в jQuery — Инструкция по созданию сортируемых списков с помощью jQuery UI.
- Перебор объектов jQuery и не jQuery | jQuery Learning Center — Сведения о том, как работать с методом
.map()для сортировки или манипулирования DOM-элементами.
Элина Баранова
разработчик Android