Сортировка массива объектов в JavaScript по дате#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Массивы и методы
Быстрый ответ
При сортировке массива объектов в JavaScript обычно используется метод
sort(), который сравнивает объекты
Date, созданные на основе строковых представлений дат, обеспечивая таким образом точность сортировки.
const array = [{ dateKey: '2021-01-01' }, { dateKey: '2020-01-01' }];
array.sort((a, b) => new Date(a.dateKey) – new Date(b.dateKey));
Приведенный выше пример отсортирует массив по возрастанию дат. Чтобы отсортировать данные по убыванию, поменяйте местами
a и
b.
Сортировка дат в JavaScript: внимание к деталям
Сортировка дат в JavaScript имеет свои особенности, среди которых форматы дат и учет часовых поясов. Именно поэтому важно обратить внимание на производительность при работе с большими объемами данных.
Форматы дат: для ясности и единообразия
Рекомендуется привести даты к формату ISO 8601 (
YYYY-MM-DD), чтобы избежать недоразумений, несмотря на то, что объект
Date способен обрабатывать разнообразие форматов.
// Предпочтительный формат даты ISO 8601
const array = [{ dateKey: '2021-01-01T00:00:00Z' }, { dateKey: '2020-01-01T00:00:00Z' }];
Если данные не единообразны, то нормализация перед сортировкой значительно упрощает процесс.
Часовые пояса и переход на летнее время: исправляем ошибки
Важно учесть часовые пояса и переход на летнее время, для чего отлично подходит работа с временем в формате UTC.
// Конвертация в UTC перед сортировкой
array.sort((a, b) =>
new Date(a.dateKey).getTime() – new Date(b.dateKey).getTime());
Этот код использует Unix-временные метки, которые не подвержены ошибкам, связанным с переходом на летнее время.
Большие наборы данных: достигаем максимальной производительности
Для ускорения работы с большими наборами данных целесообразно использовать сторонние библиотеки, такие как
lodash или
underscore.
// Функция sortBy от Lodash для повышения производительности
const sortedArray = _.sortBy(array, (element) =>
new Date(element.dateKey).getTime());
Неизменная сортировка: защищаем исходные данные
Чтобы не изменять исходный массив, используйте оператор расширения
... или большие библиотеки, предлагающие функции для работы с неизменяемыми данными.
// Использование оператора расширения для защиты исходного массива
const sortedArray = [...array].sort((a, b) =>
new Date(a.dateKey) – new Date(b.dateKey));
Чистота кода: Ваше будущее «Я» скажет спасибо
Используйте стрелочные функции из ES6 для упрощения и повышения читабельности функций сортровки. Чистый и понятный код гораздо проще поддерживать.
// Концентрированный синтаксис стрелочной функции
array.sort((a, b) => +new Date(a.dateKey) – +new Date(b.dateKey));
// Унарный плюс перед new Date приводит результат к числу.
Поддержка старых браузеров: переход в прошлое
Если ваш код должен поддерживать работу в старых браузерах, используйте Babel для транспиляции вашего кода из ES6 в ES5.
Визуализация
Сортировка по дате подобна упорядоченной хронологии событий:
Несортированные события: [🎉📅2021, 🎓📅2019, 🚀📅2020]
events.sort((a, b) => new Date(a.date) – new Date(b.date));
// Высказывание Доктора Кто вполне справедливо
Процесс сортировки: 🔀⏳📈
Отсортированные события: [🎓📅2019, 🚀📅2020, 🎉📅2021]
Соответственно, каждое событие связывается с конкретной датой, создавая последовательный хронологический ряд от прошлого к будущему.
Практические ситуации и решения
Определенные методы могут помочь вам решить вопросы сортировки массивов с датами в разных форматах, оптимизации этого процесса, а также обеспечить корректную работу с разной локализацией.
Моя дата носит множество масок
Если даты в массиве представлены в различных форматах, стандартизируйте их перед проведением сортировки.
Функции высшего порядка: уровень мастерства
Функции высшего порядка могут быть полезны в ситуациях, когда требуется сложная сортировка, такая как сначала по дате, а затем по другому свойству.
Даты в разных локалях
Учитывайте локальные предпочтения в форматах дат и времени при сортировке и представлении данных для пользователей из различных регионов.
Полезные материалы
- Array.prototype.sort() – JavaScript | MDN — детальное руководство по использованию метода
sort().
- Окончательное руководство по датам в JavaScript — обширный обзор всеобъемлющего взаимодействия с датами в JavaScript.
- javascript – Сортировка массива объектов по строковому значению свойства – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow с примерами сортировки массивов объектов.
- Дата и время — доступное руководство по работе с датой и временем в JavaScript.
- ISO – ISO 8601 – Формат даты и времени — информация о международном стандарте даты и времени ISO 8601.
- Возможно вам не нужен Moment.js — аргументы в пользу использования встроенных функций JS Date вместо библиотеки Moment.js.
- Как отсортировать массив дат в JavaScript · GitHub — пример кода для сортировки дат на GitHub Gist.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер