Сортировка массива объектов по свойству в JavaScript: array.sort()

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Быстрый ответ

Для выполнения алфавитной сортировки массива объектов по определённому свойству прибегните к методу .sort() , реализующем функцию localeCompare :

JS Скопировать код let items = [{ name: "Edward" }, { name: "Sharpe" }, { name: "Zeros" }]; items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));

В этом примере производится сортировка объектов по свойству name .

Разбираемся в sort() и localeCompare

Метод sort() идеально подойдёт для работы с массивами, содержащими как простые значения так и объекты. Чтобы отсортировать объекты, вам нужно указать соответствующее свойство, например a.DepartmentName .

Рекомендуется применить методы toUpperCase() или toLowerCase() , чтобы обеспечить сортировку без учета регистра. Так дела, слова apple и Apple будут располагаться рядом.

JS Скопировать код items.sort((a, b) => a.name.toUpperCase().localeCompare(b.name.toUpperCase()));

Запомните, что итоговые результаты функции сортировки: -1, 0 или +1, определяют местоположения элементов в массиве.

Рассмотрим более сложные варианты сортировки

Многоуровневая сортировка

Если необходимо сначала провести сортировку по одному критерию, а затем по другому для одинаковых значений, используйте следующий подход:

JS Скопировать код items.sort((a, b) => { let comparison = a.department.localeCompare(b.department); if (comparison !== 0) return comparison; return a.name.localeCompare(b.name); });

Сортировка по свойствам нестрокового типа

Для сортировки свойств числового типа или данных можно незначительно модифицировать подход:

JS Скопировать код items.sort((a, b) => a.id – b.id); // Для чисел

Интернационализация

При работе с международным контентом важно учесть особенности языка. localeCompare с параметрами Intl.Collator поможет учесть эти тонкости при сортировке.

Визуализация

Представим, что у нас есть библиотека, в которой есть книги:

Markdown Скопировать код Перед сортировкой: [📚 "JavaScript", 📚 "HTML", 📚 "CSS"]

Теперь отсортируем их по названию:

JS Скопировать код books.sort((a, b) => a.title.localeCompare(b.title));

Как итог, мы получим следующий алфавитный порядок:

Markdown Скопировать код После сортировки: [📚 "CSS", 📚 "HTML", 📚 "JavaScript"]

Экспериментируем с пользовательскими компараторами

Стрелочные функции

Вы можете упростить компараторы, используемые при сортировке, с помощью стрелочных функций ES6:

JS Скопировать код items.sort((a, b) => a.rank.localeCompare(b.rank));

Стрелочные функции упрощают код и делают его более удобочитаемым.

Учёт неопределённых и null значений

Разберемся с неопределёнными значениями и null в свойствах:

JS Скопировать код items.sort((a, b) => (a.name || '').localeCompare(b.name || ''));

Совместимость с new

Если мы создаем объекты через new , нам следует сосредоточиться на собственных свойствах:

JS Скопировать код function Employee(name) { this.name = name; } let employees = [new Employee("Alice"), new Employee("Bob")]; employees.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));

Проверка и улучшение кода

Попробуйте различные типы сортировки на таких платформах, как CodePen или JSFiddle, и поделитесь результатами с коллегами для получения обратной связи и улучшения ваших функций.

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