Сортировка массива объектов по свойству в JavaScript: array.sort()#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для выполнения алфавитной сортировки массива объектов по определённому свойству прибегните к методу
.sort(), реализующем функцию
localeCompare:
let items = [{ name: "Edward" }, { name: "Sharpe" }, { name: "Zeros" }];
items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));
В этом примере производится сортировка объектов по свойству
name.
Разбираемся в sort() и localeCompare
Метод
sort() идеально подойдёт для работы с массивами, содержащими как простые значения так и объекты. Чтобы отсортировать объекты, вам нужно указать соответствующее свойство, например
a.DepartmentName.
Рекомендуется применить методы
toUpperCase() или
toLowerCase(), чтобы обеспечить сортировку без учета регистра. Так дела, слова
apple и
Apple будут располагаться рядом.
items.sort((a, b) => a.name.toUpperCase().localeCompare(b.name.toUpperCase()));
Запомните, что итоговые результаты функции сортировки: -1, 0 или +1, определяют местоположения элементов в массиве.
Рассмотрим более сложные варианты сортировки
Многоуровневая сортировка
Если необходимо сначала провести сортировку по одному критерию, а затем по другому для одинаковых значений, используйте следующий подход:
items.sort((a, b) => {
let comparison = a.department.localeCompare(b.department);
if (comparison !== 0) return comparison;
return a.name.localeCompare(b.name);
});
Сортировка по свойствам нестрокового типа
Для сортировки свойств числового типа или данных можно незначительно модифицировать подход:
items.sort((a, b) => a.id – b.id); // Для чисел
Интернационализация
При работе с международным контентом важно учесть особенности языка.
localeCompare с параметрами
Intl.Collator поможет учесть эти тонкости при сортировке.
Визуализация
Представим, что у нас есть библиотека, в которой есть книги:
Перед сортировкой: [📚 "JavaScript", 📚 "HTML", 📚 "CSS"]
Теперь отсортируем их по названию:
books.sort((a, b) => a.title.localeCompare(b.title));
Как итог, мы получим следующий алфавитный порядок:
После сортировки: [📚 "CSS", 📚 "HTML", 📚 "JavaScript"]
Экспериментируем с пользовательскими компараторами
Стрелочные функции
Вы можете упростить компараторы, используемые при сортировке, с помощью стрелочных функций ES6:
items.sort((a, b) => a.rank.localeCompare(b.rank));
Стрелочные функции упрощают код и делают его более удобочитаемым.
Учёт неопределённых и null значений
Разберемся с неопределёнными значениями и null в свойствах:
items.sort((a, b) =>
(a.name || '').localeCompare(b.name || ''));
Совместимость с new
Если мы создаем объекты через
new, нам следует сосредоточиться на собственных свойствах:
function Employee(name) {
this.name = name;
}
let employees = [new Employee("Alice"), new Employee("Bob")];
employees.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));
Проверка и улучшение кода
Попробуйте различные типы сортировки на таких платформах, как CodePen или JSFiddle, и поделитесь результатами с коллегами для получения обратной связи и улучшения ваших функций.
Полезные материалы
- Array.prototype.sort() – JavaScript | MDN — руководство по использованию метода sort().
- Arrow function expressions – JavaScript | MDN — применение стрелочных функций в JavaScript.
- JavaScript String localeCompare() Method — метод localeCompare() для сравнения строк в JavaScript.
- How to perform case-insensitive sorting array of string in JavaScript? – Stack Overflow — дискуссия о сортировке без учета регистра.
- String.prototype.localeCompare() – JavaScript | MDN — метод localeCompare().
- Intl.Collator – JavaScript | MDN — Intl.Collator для интернационализации при сортировке.
- GitHub – trekhleb/javascript-algorithms: 📝 Алгоритмы и структуры данных, реализованные на JavaScript с объяснениями и ссылками для дополнительного чтения — коллекция алгоритмов и структур данных на JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер