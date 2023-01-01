Селекторы jQuery с регулярными выражениями: их синтаксис#Работа с DOM #Регулярные выражения #jQuery
Быстрый ответ
Для поиска элементов по атрибутам используйте метод
.filter() в jQuery с применением регулярных выражений.
const regex = /шаблон/; // Замените на ваше регулярное выражение.
const matched = $('.yourClass').filter(function() {
return regex.test($(this).attr('yourAttr')); // Замените 'yourAttr' на требуемый атрибут.
});
В данном случае метод
.filter() выступает в роли универсального применяемого фильтра, а
regex.test() используется как механизм точного определения совпадений.
Regex: открывая все возможности jQuery
Сопоставление значений атрибутам: острота удачи
jQuery предлагает мощные селекторы атрибутов, позволяющие выполнять поиск с наибольшей точностью, используя регулярные выражения.
$("a[href*='google']").filter(function() {
return /регулярное_выражение/.test($(this).attr('href')); // Поиск совпадений среди значения href.
});
Производительность: словно гепард
Отметим, что выполнение регулярных выражений может замедлить обработку. Для ускорения результатов выборки используйте простые селекторы, такие как
"^" (начинается с) и
$ (заканчивается на).
Метасимволы: всеядность
Метасимвол
* соответствует шаблону от нуля и более символов внутри атрибута и работает безо всякого предвзятого отношения, подобно истинному добродетелю.
$('input[id*="name"]').addClass('highlight'); // Подсвечивает любой input, имеющий 'name' в идентификаторе.
Устаревшие методы: ностальгия по прошлому jQuery
С каждым обновлением jQuery расширяются возможности фреймворка. Не цепляйтесь за устаревшие методы вроде
jQuery.expr[':'] — двигайтесь вперёд, к обновлениям.
Вне рамок привычного использования Regex
- Метод
.each(): полезный инструмент, который может заменить сложное регулярное выражение. Regex не является панацеей.
$('div').each(function() {
if (this.id === 'uniqueId') {
// Выполните нужные действия.
}
});
- Селекторы jQuery: отлично выполняют свои функции даже без использования Regex. Минимизируйте сложность, увеличивайте эффективность.
Визуализация
Тип Сетки | Улов | Селектор jQuery
----------------|-------------------------------------------|-----------------
Мелкая Сетка | 🐟 (Только мелкие рыбки) | $('div[class^="small-"]')
Средняя Сетка | 🐟🐠 (Мелкие и средние, крупные не попадаются) | $('input[name*="mail"]')
Широкая Сетка | 🐟🐠🐡 (Все без исключения) | $('a[href$=".com"]')
Для каждой сетки задан свой метод отбора элементов при использовании шаблонов regex:
1. Мелкая Сетка – ^[starts]: Отлавливает элементы, начинающиеся с 'small-'
2. Средняя Сетка – *[contains]: Выбирает элементы, содержащие в себе 'mail'
3. Широкая Сетка – $[ends]: Захватывает элементы, заканчивающиеся на '.com'
Овладев этими методами, вы становитесь мастером работы с селекторами jQuery!
Изучаем продвинутое применение Regex в jQuery
Детальный подход к выбору в jQuery
Комбинация фильтров: поиск и фильтрация элементов с использованием
.filter()и других методов jQuery — это путь к мастерству.
Расшифровка Regex: изучайте группировки, варианты выбора, классы символов и квантификаторы, чтобы стать мастером regex.
Специальные примеры применения Regex
Проверка электронной почты: быстрая валидация поля ввода на соответствие шаблону email.
Система управления тегами: эффективное использование regex для операций с элементами, обладающими тегами.
Советы по устранению ошибок
Осознанное использование: избегайте применения селекторов, способных замедлить работу кода. Проверяйте существование элементов через
.lengthперед тем, как взаимодействовать с ними.
Экранирование спецсимволов: не забывайте экранировать специальные символы в regex с помощью
\.
Полезные материалы
- Селекторы | Документация по jQuery API — незаменимая книга знаний для специалистов по jQuery.
- Regex Selector для jQuery – Джеймс Падолси — глубокое изучение regex и селекторов jQuery.
- JSFiddle – Площадка для кода — полигон для экспериментов с jQuery и regex.
- Справочник JavaScript RegExp — все, что нужно знать о RegExp в JavaScript.
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — для более глубокого осознания regex.
- RegexOne – Изучите Регулярные Выражения — площадка для оттачивания навыков работы с regex.
- Создание плагинов с jQuery UI Widget Factory | Центр Обучения jQuery — включите в свой список для изучения.
Элина Баранова
разработчик Android