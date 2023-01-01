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Селекторы jQuery с регулярными выражениями: их синтаксис
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Селекторы jQuery с регулярными выражениями: их синтаксис

#Работа с DOM  #Регулярные выражения  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для поиска элементов по атрибутам используйте метод .filter() в jQuery с применением регулярных выражений.

JS
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const regex = /шаблон/; // Замените на ваше регулярное выражение.

const matched = $('.yourClass').filter(function() {
    return regex.test($(this).attr('yourAttr')); // Замените 'yourAttr' на требуемый атрибут.
});

В данном случае метод .filter() выступает в роли универсального применяемого фильтра, а regex.test() используется как механизм точного определения совпадений.

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Regex: открывая все возможности jQuery

Сопоставление значений атрибутам: острота удачи

jQuery предлагает мощные селекторы атрибутов, позволяющие выполнять поиск с наибольшей точностью, используя регулярные выражения.

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$("a[href*='google']").filter(function() {
    return /регулярное_выражение/.test($(this).attr('href')); //  Поиск совпадений среди значения href.
});

Производительность: словно гепард

Отметим, что выполнение регулярных выражений может замедлить обработку. Для ускорения результатов выборки используйте простые селекторы, такие как "^" (начинается с) и $ (заканчивается на).

Метасимволы: всеядность

Метасимвол * соответствует шаблону от нуля и более символов внутри атрибута и работает безо всякого предвзятого отношения, подобно истинному добродетелю.

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$('input[id*="name"]').addClass('highlight'); // Подсвечивает любой input, имеющий 'name' в идентификаторе.

Устаревшие методы: ностальгия по прошлому jQuery

С каждым обновлением jQuery расширяются возможности фреймворка. Не цепляйтесь за устаревшие методы вроде jQuery.expr[':'] — двигайтесь вперёд, к обновлениям.

Вне рамок привычного использования Regex

  • Метод .each(): полезный инструмент, который может заменить сложное регулярное выражение. Regex не является панацеей.
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$('div').each(function() {
    if (this.id === 'uniqueId') {
        // Выполните нужные действия.
    }
});
  • Селекторы jQuery: отлично выполняют свои функции даже без использования Regex. Минимизируйте сложность, увеличивайте эффективность.

Визуализация

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Тип Сетки       | Улов                                      | Селектор jQuery
----------------|-------------------------------------------|-----------------
Мелкая Сетка    | 🐟 (Только мелкие рыбки)                     | $('div[class^="small-"]')
Средняя Сетка   | 🐟🐠 (Мелкие и средние, крупные не попадаются) | $('input[name*="mail"]')
Широкая Сетка   | 🐟🐠🐡 (Все без исключения)                   | $('a[href$=".com"]')

Для каждой сетки задан свой метод отбора элементов при использовании шаблонов regex:

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1. Мелкая Сетка   – ^[starts]: Отлавливает элементы, начинающиеся с 'small-'
2. Средняя Сетка  – *[contains]: Выбирает элементы, содержащие в себе 'mail'
3. Широкая Сетка  – $[ends]: Захватывает элементы, заканчивающиеся на '.com'

Овладев этими методами, вы становитесь мастером работы с селекторами jQuery!

Изучаем продвинутое применение Regex в jQuery

Детальный подход к выбору в jQuery

  • Комбинация фильтров: поиск и фильтрация элементов с использованием .filter() и других методов jQuery — это путь к мастерству.

  • Расшифровка Regex: изучайте группировки, варианты выбора, классы символов и квантификаторы, чтобы стать мастером regex.

Специальные примеры применения Regex

  • Проверка электронной почты: быстрая валидация поля ввода на соответствие шаблону email.

  • Система управления тегами: эффективное использование regex для операций с элементами, обладающими тегами.

Советы по устранению ошибок

  • Осознанное использование: избегайте применения селекторов, способных замедлить работу кода. Проверяйте существование элементов через .length перед тем, как взаимодействовать с ними.

  • Экранирование спецсимволов: не забывайте экранировать специальные символы в regex с помощью \.

Полезные материалы

  1. Селекторы | Документация по jQuery API — незаменимая книга знаний для специалистов по jQuery.
  2. Regex Selector для jQuery – Джеймс Падолси — глубокое изучение regex и селекторов jQuery.
  3. JSFiddle – Площадка для кода — полигон для экспериментов с jQuery и regex.
  4. Справочник JavaScript RegExp — все, что нужно знать о RegExp в JavaScript.
  5. Регулярные выражения – JavaScript | MDN — для более глубокого осознания regex.
  6. RegexOne – Изучите Регулярные Выражения — площадка для оттачивания навыков работы с regex.
  7. Создание плагинов с jQuery UI Widget Factory | Центр Обучения jQuery — включите в свой список для изучения.
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Какой метод в jQuery используется для фильтрации элементов по атрибутам с применением регулярных выражений?
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Элина Баранова

разработчик Android

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