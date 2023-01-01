Селекторы jQuery с регулярными выражениями: их синтаксис

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для поиска элементов по атрибутам используйте метод .filter() в jQuery с применением регулярных выражений.

JS Скопировать код const regex = /шаблон/; // Замените на ваше регулярное выражение. const matched = $('.yourClass').filter(function() { return regex.test($(this).attr('yourAttr')); // Замените 'yourAttr' на требуемый атрибут. });

В данном случае метод .filter() выступает в роли универсального применяемого фильтра, а regex.test() используется как механизм точного определения совпадений.

Regex: открывая все возможности jQuery

Сопоставление значений атрибутам: острота удачи

jQuery предлагает мощные селекторы атрибутов, позволяющие выполнять поиск с наибольшей точностью, используя регулярные выражения.

JS Скопировать код $("a[href*='google']").filter(function() { return /регулярное_выражение/.test($(this).attr('href')); // Поиск совпадений среди значения href. });

Производительность: словно гепард

Отметим, что выполнение регулярных выражений может замедлить обработку. Для ускорения результатов выборки используйте простые селекторы, такие как "^" (начинается с) и $ (заканчивается на).

Метасимволы: всеядность

Метасимвол * соответствует шаблону от нуля и более символов внутри атрибута и работает безо всякого предвзятого отношения, подобно истинному добродетелю.

JS Скопировать код $('input[id*="name"]').addClass('highlight'); // Подсвечивает любой input, имеющий 'name' в идентификаторе.

Устаревшие методы: ностальгия по прошлому jQuery

С каждым обновлением jQuery расширяются возможности фреймворка. Не цепляйтесь за устаревшие методы вроде jQuery.expr[':'] — двигайтесь вперёд, к обновлениям.

Вне рамок привычного использования Regex

Метод .each() : полезный инструмент, который может заменить сложное регулярное выражение. Regex не является панацеей.

JS Скопировать код $('div').each(function() { if (this.id === 'uniqueId') { // Выполните нужные действия. } });

Селекторы jQuery: отлично выполняют свои функции даже без использования Regex. Минимизируйте сложность, увеличивайте эффективность.

Визуализация

Markdown Скопировать код Тип Сетки | Улов | Селектор jQuery ----------------|-------------------------------------------|----------------- Мелкая Сетка | 🐟 (Только мелкие рыбки) | $('div[class^="small-"]') Средняя Сетка | 🐟🐠 (Мелкие и средние, крупные не попадаются) | $('input[name*="mail"]') Широкая Сетка | 🐟🐠🐡 (Все без исключения) | $('a[href$=".com"]')

Для каждой сетки задан свой метод отбора элементов при использовании шаблонов regex:

Markdown Скопировать код 1. Мелкая Сетка – ^[starts]: Отлавливает элементы, начинающиеся с 'small-' 2. Средняя Сетка – *[contains]: Выбирает элементы, содержащие в себе 'mail' 3. Широкая Сетка – $[ends]: Захватывает элементы, заканчивающиеся на '.com'

Овладев этими методами, вы становитесь мастером работы с селекторами jQuery!

Изучаем продвинутое применение Regex в jQuery

Детальный подход к выбору в jQuery

Комбинация фильтров: поиск и фильтрация элементов с использованием .filter() и других методов jQuery — это путь к мастерству.

Расшифровка Regex: изучайте группировки, варианты выбора, классы символов и квантификаторы, чтобы стать мастером regex.

Специальные примеры применения Regex

Проверка электронной почты: быстрая валидация поля ввода на соответствие шаблону email.

Система управления тегами: эффективное использование regex для операций с элементами, обладающими тегами.

Советы по устранению ошибок

Осознанное использование: избегайте применения селекторов, способных замедлить работу кода. Проверяйте существование элементов через .length перед тем, как взаимодействовать с ними.

Экранирование спецсимволов: не забывайте экранировать специальные символы в regex с помощью \ .

Полезные материалы