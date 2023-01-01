Сбор данных формы одной строкой в JavaScript и jQuery#Работа с DOM #Формы #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы извлечь данные из формы, в JavaScript используйте объект
FormData:
const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
Для получения значения определенного поля обратитесь к методу
get:
console.log(formData.get('inputFieldName')); // Замените 'inputFieldName' на имя требуемого поля
В контексте jQuery для сбора данных из формы применяется метод
.serialize():
const serializedData = $('form').serialize();
Если нужно преобразовать сериализованные данные в объект, используйте связку
serializeArray и
reduce:
const formDataObj = $('form').serializeArray().reduce(function(obj, item) {
obj[item.name] = item.value;
return obj;
}, {});
Познакомьтесь с AJAX
Отправку данных формы без перезагрузки страницы может обеспечить AJAX. Создайте объект FormData, определите параметры запроса в XMLHttpRequest и отправьте данные:
const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', '/submit-form');
xhr.send(formData);
Альтернативно можно воспользоваться Fetch API:
fetch('/submit-form', {
method: 'POST',
body: new FormData(document.querySelector('form'))
});
Будьте готовы к работе с любыми формами
Отслеживание нескольких форм
Используйте делегирование событий, чтобы работать с произвольным количеством форм. Одно событие
submit позволяет перехватывать данные сразу из всех форм:
document.addEventListener('submit', function(event) {
if (event.target.tagName === 'FORM') {
const formData = new FormData(event.target);
}
});
Учтите все типы полей
При извлечении данных не забывайте о элементах textarea, select, радиокнопках и чекбоксах. FormData автоматически учитывает их:
const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
$('form').find('input, textarea, select').serializeArray();
Обработка специальных полей
Если в форме есть поля для массивов или WYSIWYG-редакторы, добавьте их содержимое отдельно:
formData.append('arrayField', JSON.stringify(arrayValues));
formData.append('richText', document.querySelector('.richTextEditor').innerHTML);
Визуализация
Коллекция данных из формы схожа со сбором фруктов в корзину:
Дерево (🌳): [🍏 Имя, 🍊 Email, 🍇 Телефон]
Корзина (🧺): {имя: '🍏', email: '🍊', телефон: '🍇'}
Аналогично работает извлечение данных в JavaScript и jQuery:
let имя = document.querySelector('#name').value;
let email = document.querySelector('#email').value;
let телефон = document.querySelector('#phone').value;
let formData = $('form').serializeArray();
Дополнительные техники для закрепления навыка
Используйте возможности ES6
Оператор расширения и другие возможности ES6 упрощают работу с данными формы:
const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
const formDataObj = Object.fromEntries(formData.entries());
Работа с мультимедиа-данными при помощи FormData
FormData великолепно справляется с загрузкой файлов:
inputElement.addEventListener('change', (event) => {
const files = event.target.files;
const formData = new FormData();
for (const file of files) {
formData.append('files[]', file);
}
});
Совместимость с различными браузерами
FormData отлично работает в современных браузерах, но для старых версий могут потребоваться полифиллы.
Техники поиска и устранения неисправностей
Решите проблемы использования формы, такие как конфликты имен и нетипичные элементы, применяя валидацию и логику сериализации.
Полезные материалы
- FormData – Веб API | MDN — Всё о FormData в JavaScript.
- .serialize() | Документация API jQuery — Метод .serialize() в jQuery.
- jQuery AJAX get() и post() Методы — Как обновлять страницы без перезагрузки в jQuery.
- Отправка multipart/formdata с jQuery.ajax – Stack Overflow — Применение FormData с jQuery на Stack Overflow.
- Использование Fetch | CSS-Tricks — Руководство по использованию Fetch API.
- GitHub – axios/axios: обещанное API HTTP для браузера и node.js — Репозиторий Axios.
- Как использовать JavaScript Fetch API для получения данных | DigitalOcean — Применение JavaScript Fetch API по методике от DigitalOcean.
Элина Баранова
разработчик Android