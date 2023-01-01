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Сбор данных формы одной строкой в JavaScript и jQuery
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Сбор данных формы одной строкой в JavaScript и jQuery

#Работа с DOM  #Формы  #jQuery  
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Быстрый ответ

Чтобы извлечь данные из формы, в JavaScript используйте объект FormData:

JS
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const formData = new FormData(document.querySelector('form'));

Для получения значения определенного поля обратитесь к методу get:

JS
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console.log(formData.get('inputFieldName')); // Замените 'inputFieldName' на имя требуемого поля

В контексте jQuery для сбора данных из формы применяется метод .serialize():

JS
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const serializedData = $('form').serialize();

Если нужно преобразовать сериализованные данные в объект, используйте связку serializeArray и reduce:

JS
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const formDataObj = $('form').serializeArray().reduce(function(obj, item) {
    obj[item.name] = item.value;
    return obj;
}, {});
Пошаговый план для смены профессии

Познакомьтесь с AJAX

Отправку данных формы без перезагрузки страницы может обеспечить AJAX. Создайте объект FormData, определите параметры запроса в XMLHttpRequest и отправьте данные:

JS
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const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', '/submit-form');
xhr.send(formData);

Альтернативно можно воспользоваться Fetch API:

JS
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fetch('/submit-form', {
    method: 'POST',
    body: new FormData(document.querySelector('form'))
});

Будьте готовы к работе с любыми формами

Отслеживание нескольких форм

Используйте делегирование событий, чтобы работать с произвольным количеством форм. Одно событие submit позволяет перехватывать данные сразу из всех форм:

JS
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document.addEventListener('submit', function(event) {
    if (event.target.tagName === 'FORM') {
        const formData = new FormData(event.target);
    }
});

Учтите все типы полей

При извлечении данных не забывайте о элементах textarea, select, радиокнопках и чекбоксах. FormData автоматически учитывает их:

JS
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const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
$('form').find('input, textarea, select').serializeArray();

Обработка специальных полей

Если в форме есть поля для массивов или WYSIWYG-редакторы, добавьте их содержимое отдельно:

JS
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formData.append('arrayField', JSON.stringify(arrayValues));
formData.append('richText', document.querySelector('.richTextEditor').innerHTML);

Визуализация

Коллекция данных из формы схожа со сбором фруктов в корзину:

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Дерево (🌳): [🍏 Имя, 🍊 Email, 🍇 Телефон]
Корзина (🧺): {имя: '🍏', email: '🍊', телефон: '🍇'}

Аналогично работает извлечение данных в JavaScript и jQuery:

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let имя = document.querySelector('#name').value;
let email = document.querySelector('#email').value;
let телефон = document.querySelector('#phone').value;

let formData = $('form').serializeArray();

Дополнительные техники для закрепления навыка

Используйте возможности ES6

Оператор расширения и другие возможности ES6 упрощают работу с данными формы:

JS
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const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
const formDataObj = Object.fromEntries(formData.entries());

Работа с мультимедиа-данными при помощи FormData

FormData великолепно справляется с загрузкой файлов:

JS
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inputElement.addEventListener('change', (event) => {
    const files = event.target.files;
    const formData = new FormData();

    for (const file of files) {
        formData.append('files[]', file);
    }
});

Совместимость с различными браузерами

FormData отлично работает в современных браузерах, но для старых версий могут потребоваться полифиллы.

Техники поиска и устранения неисправностей

Решите проблемы использования формы, такие как конфликты имен и нетипичные элементы, применяя валидацию и логику сериализации.

Полезные материалы

  1. FormData – Веб API | MDN — Всё о FormData в JavaScript.
  2. .serialize() | Документация API jQuery — Метод .serialize() в jQuery.
  3. jQuery AJAX get() и post() Методы — Как обновлять страницы без перезагрузки в jQuery.
  4. Отправка multipart/formdata с jQuery.ajax – Stack Overflow — Применение FormData с jQuery на Stack Overflow.
  5. Использование Fetch | CSS-Tricks — Руководство по использованию Fetch API.
  6. GitHub – axios/axios: обещанное API HTTP для браузера и node.js — Репозиторий Axios.
  7. Как использовать JavaScript Fetch API для получения данных | DigitalOcean — Применение JavaScript Fetch API по методике от DigitalOcean.
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Как получить данные из формы в JavaScript?
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Элина Баранова

разработчик Android

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