Ruby on Rails для новичков: пошаговое руководство по основам MVC

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которые хотят изучить Ruby on Rails

Люди, интересующиеся созданием веб-приложений с помощью фреймворков

Преподаватели и студенты курсов по программированию и веб-разработке

Попробуйте вспомнить момент, когда вы впервые столкнулись с необходимостью создать веб-приложение. Ошеломляющее количество фреймворков, языков программирования и архитектурных подходов могло вызвать парализующую неуверенность. Именно в такие моменты Ruby on Rails становится спасательным кругом для новичков. Этот фреймворк сочетает элегантность языка Ruby с мощью MVC-архитектуры, позволяя создавать полноценные веб-приложения буквально за часы, а не недели. В этом руководстве я проведу вас по всему пути от установки Rails до создания вашего первого рабочего приложения, не упуская ни одной важной детали. 🚀

Ruby on Rails: что это такое и почему его выбирают

Ruby on Rails (или просто Rails) — это фреймворк для веб-разработки, написанный на языке Ruby, который следует принципу "convention over configuration" (соглашения важнее настройки). Созданный Дэвидом Хайнемайером Хенссоном в 2004 году, Rails произвел революцию в сфере веб-разработки, предложив разработчикам элегантный, продуктивный и мощный инструмент.

Алексей Петров, технический директор стартапа

Когда я только начинал свой путь в веб-разработке, я потратил месяцы, изучая PHP и пытаясь собрать все компоненты воедино для создания интернет-магазина. Результат был неутешительным — код был запутанным, поддерживать его становилось все сложнее с каждым обновлением. Потом коллега посоветовал попробовать Rails. Я был скептически настроен: новый язык, новый фреймворк... Но решил дать шанс. За одни выходные я создал прототип с авторизацией, каталогом товаров и корзиной покупателя. То, что раньше занимало недели, теперь занимало часы. Rails не просто ускорил разработку — он изменил мое представление о том, каким должен быть процесс создания веб-приложений. Сегодня наш интернет-магазин обрабатывает тысячи заказов ежедневно, а кодовая база остается чистой и поддерживаемой благодаря структуре, которую предлагает Rails.

Что делает Rails особенным? Вот ключевые причины выбора этого фреймворка:

Продуктивность разработчика — Rails позволяет создавать приложения быстрее благодаря генераторам кода, встроенным инструментам и соглашениям.

— Rails позволяет создавать приложения быстрее благодаря генераторам кода, встроенным инструментам и соглашениям. DRY (Don't Repeat Yourself) — принцип, который помогает избегать дублирования кода и делает его более поддерживаемым.

— принцип, который помогает избегать дублирования кода и делает его более поддерживаемым. CoC (Convention over Configuration) — меньше конфигураций, больше стандартных соглашений.

— меньше конфигураций, больше стандартных соглашений. Встроенная безопасность — защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF-атак "из коробки".

— защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF-атак "из коробки". Обширная экосистема гемов (библиотек) — почти для любой задачи уже существует готовое решение.

Rails активно используется как стартапами, так и крупными компаниями. Airbnb, GitHub, Shopify, Twitch и многие другие построены с использованием этого фреймворка. 💎

Характеристика Ruby on Rails Django (Python) Laravel (PHP) Скорость разработки Высокая Средняя Средняя Порог входа Низкий для новичков Средний Средний Строгость соглашений Высокая Средняя Средняя Встроенная безопасность Высокая Высокая Средняя

Настройка среды разработки Rails для быстрого старта

Прежде чем погрузиться в ruby-разработку, необходимо настроить среду. Я расскажу о процессе установки на трех основных операционных системах, чтобы вы могли выбрать подходящий вариант. 🛠️

Для работы с Rails вам потребуется:

Ruby (язык программирования)

RubyGems (менеджер пакетов)

SQLite или другая база данных

Node.js и Yarn для компиляции JavaScript

Текстовый редактор или IDE

Установка на macOS:

macOS — идеальная платформа для ruby on rails веб-разработки, поскольку многие разработчики фреймворка используют именно эту систему.

Установите Homebrew (менеджер пакетов):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Установите rbenv (менеджер версий Ruby):

brew install rbenv ruby-build

Инициализируйте rbenv:

rbenv init

Установите последнюю версию Ruby:

rbenv install 3.2.2 rbenv global 3.2.2

Установите Rails:

gem install rails

Установка на Windows:

Установите WSL2 (Windows Subsystem for Linux) для лучшей совместимости. Установите Ubuntu через Microsoft Store. В Ubuntu терминале выполните:

sudo apt-get update sudo apt-get install ruby-full

Установите Rails:

gem install rails

Установка на Linux (Ubuntu):

Установите необходимые зависимости:

sudo apt-get update sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev

Установите rbenv:

git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Установите ruby-build:

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build

Установите Ruby и Rails аналогично macOS.

Выбор редактора кода:

Для ruby on rails для начинающих рекомендую следующие редакторы:

Visual Studio Code с расширениями для Ruby и Rails

RubyMine (платный, но есть пробная версия)

Sublime Text с пакетами для Ruby

Atom с плагинами для Rails

После установки проверьте, что все работает корректно:

ruby -v rails -v

Если вы видите версии Ruby и Rails, поздравляю! Ваша среда разработки готова. 🎉

MVC архитектура в Ruby on Rails: ключевые принципы

MVC (Model-View-Controller) — это архитектурный паттерн, который разделяет приложение на три основных компонента. Rails строго следует этой архитектуре, что делает код более организованным и поддерживаемым. Понимание MVC — ключ к овладению ruby on rails mvc разработкой. 🔑

Компонент Расположение в Rails Ответственность Взаимодействует с Model (Модель) /app/models/ Бизнес-логика и взаимодействие с данными База данных, другие модели View (Представление) /app/views/ Отображение данных пользователю Контроллеры, хелперы Controller (Контроллер) /app/controllers/ Обработка запросов, координация модели и представления Модели, представления, маршруты

Model (Модель)

Модель в Rails представляет данные и бизнес-логику приложения. Она взаимодействует с базой данных через Active Record — ORM (Object-Relational Mapping), который является частью Rails. Модели находятся в директории /app/models/ .

Пример модели User:

ruby Скопировать код class User < ApplicationRecord has_many :posts validates :email, presence: true, uniqueness: true validates :password, length: { minimum: 8 } def full_name "#{first_name} #{last_name}" end end

В этом примере:

has_many :posts — определяет отношение между моделями (один пользователь имеет много постов)

— определяет отношение между моделями (один пользователь имеет много постов) validates — задает правила валидации данных

— задает правила валидации данных full_name — метод, реализующий бизнес-логику

View (Представление)

Представления отвечают за отображение данных пользователю. В Rails они обычно написаны с использованием ERB (Embedded Ruby), который позволяет встраивать Ruby-код в HTML. Представления находятся в директории /app/views/ .

Пример представления (show.html.erb):

erb Скопировать код <h1><%= @user.full_name %></h1> <p>Email: <%= @user.email %></p> <h2>Posts:</h2> <ul> <% @user.posts.each do |post| %> <li><%= link_to post.title, post_path(post) %></li> <% end %> </ul>

В этом примере:

<%= %> — выводит результат выполнения Ruby-кода

— выводит результат выполнения Ruby-кода <% %> — выполняет Ruby-код без вывода

— выполняет Ruby-код без вывода link_to — хелпер Rails для создания ссылок

Controller (Контроллер)

Контроллеры обрабатывают запросы от пользователя, взаимодействуют с моделями для получения или изменения данных, и выбирают представление для отображения. Они находятся в директории /app/controllers/ .

Пример контроллера UsersController:

ruby Скопировать код class UsersController < ApplicationController before_action :set_user, only: [:show, :edit, :update, :destroy] def index @users = User.all end def show # @user уже установлен через before_action end def new @user = User.new end def create @user = User.new(user_params) if @user.save redirect_to @user, notice: 'User was successfully created.' else render :new end end private def set_user @user = User.find(params[:id]) end def user_params params.require(:user).permit(:first_name, :last_name, :email, :password) end end

В этом примере:

before_action — фильтр, который выполняется перед указанными действиями

— фильтр, который выполняется перед указанными действиями @user , @users — переменные экземпляра, доступные в представлениях

, — переменные экземпляра, доступные в представлениях redirect_to , render — методы для управления потоком запросов

, — методы для управления потоком запросов params — параметры запроса

Понимание взаимодействия этих компонентов критически важно для эффективной ruby-разработки. Когда пользователь обращается к вашему приложению, запрос проходит следующий путь:

Запрос поступает на сервер и маршрутизатор (routes.rb) определяет, какой контроллер и действие его обработает. Контроллер взаимодействует с моделью, если необходимо получить или изменить данные. Контроллер выбирает представление и передает ему данные через переменные экземпляра. Представление отображает данные в формате, понятном пользователю (обычно HTML). Результат возвращается пользователю.

Этот подход обеспечивает четкое разделение ответственности, что делает код более поддерживаемым и тестируемым. 📐

Создаём первое приложение на Ruby on Rails: практикум

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте создадим простое блог-приложение, где пользователи смогут создавать, просматривать и комментировать посты. Этот ruby пример кода поможет вам увидеть MVC в действии. 👨‍💻

Мария Соколова, преподаватель программирования

На моем курсе по веб-разработке я всегда сталкивалась с одной проблемой: студенты прекрасно понимали теорию, но терялись, когда дело доходило до практики. Они могли рассказать о MVC, но затруднялись применить эти знания. Решение пришло неожиданно. Вместо традиционного подхода "сначала теория, потом практика", я начала с создания простого блога на Rails. Уже через час занятия студенты видели работающее приложение — их собственное творение. Глаза горели, вопросы стали более конкретными. "Как это работает?" — спрашивали они, указывая на конкретные строки кода. Теперь они были готовы к теории, потому что видели конкретный контекст. К концу курса даже те, кто раньше боялся программирования, создавали полноценные веб-приложения. Практический подход "сначала сделай, потом пойми" оказался намного эффективнее для новичков.

Шаг 1: Создание нового проекта

Откройте терминал и выполните следующую команду:

rails new myblog cd myblog

Эта команда создаст новый проект Rails с именем "myblog" и перейдет в его директорию.

Шаг 2: Создание модели поста

Создадим модель Post с полями title (заголовок) и content (содержание):

rails generate model Post title:string content:text rails db:migrate

Первая команда создает модель и миграцию, вторая применяет миграцию к базе данных.

Шаг 3: Создание контроллера постов

Теперь создадим контроллер для управления постами:

rails generate controller Posts index show new create edit update destroy

Эта команда создаст контроллер Posts с действиями для всех CRUD-операций (Create, Read, Update, Delete).

Шаг 4: Определение маршрутов

Откройте файл config/routes.rb и замените его содержимое на:

Rails.application.routes.draw do root 'posts#index' resources :posts end

Это определит маршруты для всех действий контроллера Posts и установит корневой маршрут на список постов.

Шаг 5: Модифицируем контроллер

Откройте файл app/controllers/posts_controller.rb и обновите его содержимое:

ruby Скопировать код class PostsController < ApplicationController before_action :set_post, only: [:show, :edit, :update, :destroy] def index @posts = Post.all.order(created_at: :desc) end def show end def new @post = Post.new end def create @post = Post.new(post_params) if @post.save redirect_to @post, notice: 'Post was successfully created.' else render :new end end def edit end def update if @post.update(post_params) redirect_to @post, notice: 'Post was successfully updated.' else render :edit end end def destroy @post.destroy redirect_to posts_path, notice: 'Post was successfully deleted.' end private def set_post @post = Post.find(params[:id]) end def post_params params.require(:post).permit(:title, :content) end end

В этом примере:

before_action — фильтр, который выполняется перед указанными действиями

— фильтр, который выполняется перед указанными действиями @post , @posts — переменные экземпляра, доступные в представлениях

, — переменные экземпляра, доступные в представлениях redirect_to , render — методы для управления потоком запросов

, — методы для управления потоком запросов params — параметры запроса

Шаг 6: Создание представлений

Теперь создадим представления для действий контроллера. Начнем с формы для создания и редактирования постов.

Создайте файл app/views/posts/_form.html.erb:

erb Скопировать код <%= form_with(model: post, local: true) do |form| %> <% if post.errors.any? %> <div> <h2><%= pluralize(post.errors.count, "error") %> prohibited this post from being saved:</h2> <ul> <% post.errors.full_messages.each do |message| %> <li><%= message %></li> <% end %> </ul> </div> <% end %> <div> <%= form.label :title %> <%= form.text_field :title %> </div> <div> <%= form.label :content %> <%= form.text_area :content %> </div> <div> <%= form.submit %> </div> <% end %>

Создайте файл app/views/posts/index.html.erb:

erb Скопировать код <h1>Posts</h1> <%= link_to 'New Post', new_post_path %> <% @posts.each do |post| %> <div> <h2><%= link_to post.title, post %></h2> <p><%= post.content.truncate(100) %></p> <p> <%= link_to 'Edit', edit_post_path(post) %> | <%= link_to 'Delete', post, method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %> </p> </div> <% end %>

Создайте файл app/views/posts/show.html.erb:

erb Скопировать код <h1><%= @post.title %></h1> <p><%= @post.content %></p> <p> <%= link_to 'Edit', edit_post_path(@post) %> | <%= link_to 'Back', posts_path %> </p>

Создайте файл app/views/posts/new.html.erb:

erb Скопировать код <h1>New Post</h1> <%= render 'form', post: @post %> <%= link_to 'Back', posts_path %>

Создайте файл app/views/posts/edit.html.erb:

erb Скопировать код <h1>Editing Post</h1> <%= render 'form', post: @post %> <%= link_to 'Show', @post %> | <%= link_to 'Back', posts_path %>

Шаг 7: Запуск сервера

Теперь запустим сервер разработки:

rails server

Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:3000. Вы увидите ваше новое блог-приложение!

Вот что мы создали:

Model (Post) — представляет данные блога

— представляет данные блога View (файлы .html.erb) — отображает посты пользователю

— отображает посты пользователю Controller (PostsController) — обрабатывает действия пользователя

Это простое приложение демонстрирует основные концепции MVC в Ruby on Rails. Вы можете расширить его, добавив аутентификацию пользователей, комментарии, категории и многое другое. 🚀

От теории к практике: собственный проект на Rails MVC

Теперь, когда вы освоили основы, пора приступить к созданию вашего собственного проекта. В этом разделе я предложу несколько идей для проектов и поделюсь советами по эффективной разработке. 🧠

Идеи для стартовых проектов:

Менеджер задач — приложение для управления задачами с категориями, сроками и приоритетами

— приложение для управления задачами с категориями, сроками и приоритетами Платформа для обмена рецептами — пользователи могут делиться рецептами, оставлять отзывы

— пользователи могут делиться рецептами, оставлять отзывы Система управления событиями — создание и управление событиями, регистрация участников

— создание и управление событиями, регистрация участников Блог с комментариями — расширение примера, который мы уже создали

— расширение примера, который мы уже создали Каталог фильмов/книг — с рейтингами и отзывами пользователей

Лучшие практики для разработки Rails-проектов:

Следуйте принципу "Тонкие контроллеры, толстые модели" — бизнес-логика должна быть в моделях, а не в контроллерах Используйте сервисные объекты для сложной логики, которая выходит за рамки одной модели Пишите тесты — Rails имеет отличную поддержку для TDD (Test-Driven Development) Используйте гемы с осторожностью — не добавляйте их без необходимости Применяйте Rubocop для поддержания стиля кода

Структурирование более сложных приложений:

По мере роста приложения вам может понадобиться выйти за рамки базовой MVC-архитектуры. Вот дополнительные компоненты, которые стоит рассмотреть:

Сервисные объекты — для инкапсуляции бизнес-логики

— для инкапсуляции бизнес-логики Декораторы — для отделения логики представления от моделей

— для отделения логики представления от моделей Form Objects — для валидации сложных форм

— для валидации сложных форм Query Objects — для сложных запросов к базе данных

— для сложных запросов к базе данных Presenters — для подготовки данных для представлений

Ресурсы для дальнейшего обучения:

Проблемы по ruby on rails неизбежно возникнут в процессе обучения. Вот ресурсы, которые помогут вам их решить:

RailsGuides — официальная документация

— официальная документация Ruby on Rails Tutorial by Michael Hartl — углубленное руководство

— углубленное руководство Gorails — скринкасты и уроки

— скринкасты и уроки StackOverflow — сообщество для решения проблем

— сообщество для решения проблем Rails API Documentation — подробная документация по API

Типичные ошибки новичков и как их избежать:

N+1 запросы — используйте eager loading (includes, preload, eager_load) Нарушение принципа DRY — выносите повторяющийся код в хелперы, concern'ы или отдельные методы Небезопасное управление данными пользователя — всегда используйте strong parameters Отсутствие индексов в базе данных — добавляйте индексы для полей, используемых в запросах и связях Размещение логики в неправильном месте — следуйте принципу ответственности каждого компонента MVC

Помните, что лучший способ учиться — это практика. Начните с малого и постепенно наращивайте сложность вашего проекта. Консультация по ruby может потребоваться на определенном этапе, но большинство проблем вы сможете решить самостоятельно, используя документацию и сообщество. 🌱

Если вы застряли, не стесняйтесь обращаться за помощь по ruby. Сообщество Rails дружелюбное и готово поддержать новичков. Используйте форумы, чаты и местные meetup'ы, чтобы найти единомышленников и ментора. 💪