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Решение: 'react-scripts' не распознаётся как команда в NPM
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Решение: 'react-scripts' не распознаётся как команда в NPM

#React  #Node.js  #npm и зависимости  
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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с тем, что 'react-scripts' не распознаётся системой, проверьте наличие react-scripts в вашем проекте следующей командой:

Bash
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npm install react-scripts --save

Если данное действие не привело к успеху, скорее всего, у вас возникли проблемы с зависимостями. Чтобы их решить, удалите node_modules и package-lock.json, а после выполните повторную установку:

Bash
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rm -rf node_modules package-lock.json && npm install

Обратите внимание, чтобы в разделе scripts файла package.json было точно прописано:

json
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"scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  // ... тут могут быть и другие скрипты
}

Для применения внесённых изменений откройте новую сессию терминала.

Пошаговый план для смены профессии

Устранение неполадок

Если 'react-scripts' по-прежнему не распознаётся, убедитесь, что зависимость актуальна и правильно прописана в секции "dependencies". Если что-то отсутствует, команда npm install react-scripts --save может помочь.

Если ситуация не изменилась, стоит проверить права доступа, актуальность версии вашего менеджера пакетов и кэш npm.

Проверка совместимости

Убедитесь, что версии вашего менеджера пакетов и Node.js совместимы:

  • Версия NPM: >= 5.5.1
  • Версия Node.js: >= 9.3.0

Если требуются обновления, используйте:

Bash
Скопировать код
nvm install node

Пользователям Windows рекомендуется пользоваться nvm-windows для смены версий Node.js.

Постепенная очистка

Начните с очистки кэша npm:

Bash
Скопировать код
npm cache clean --force
npm rebuild

Иногда лучше начать проект с нуля:

Bash
Скопировать код
git clone <repository-url>
cd <repository-name>
npm install

Глубокий анализ: поиск и устранение неполадок

Детальная диагностика требуется, если простые методы не натолкнули на решение:

Скрипты и окружение

Проверьте актуальность версии react-scripts и других зависимостей проекта. Все компоненты должны быть обновлены и совместимы друг с другом.

Ручная установка и очистка

В качестве крайней меры можно попробовать ручную установку через команды npm install react-scripts@latest --save или yarn add react-scripts --save. Попробуйте ещё раз провести полную очистку и установку:

Bash
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rm -rf node_modules package-lock.json && npm install

Визуализация

Можно сравнить вашу проблему с react-scripts с попыткой завести автомобиль без ключа:

Markdown
Скопировать код
Вы: "Заведи машину!"
Машина: "'react-scripts' не распознаётся..."

В данном контексте ваш проект – это автомобиль, а react-scripts – ключ. Выполните:

Bash
Скопировать код
npm install react-scripts

И проблема исчезнет:

Markdown
Скопировать код
Вы: "Теперь заведи!"
Машина: 🚗💨 (Успешный запуск проекта)

Понимание первопричин

Устранив ошибки с react-scripts, вы сможете обнаружить и решить глобальные проблемы в вашем окружении для разработки, становясь в этом настоящим экспертом.

Полезные материалы

  1. Первые шаги – React — официальная документация по React.
  2. npm-install | npm Docs — руководство по использованию npm install.
  3. Решение ошибок доступа EACCES | npm Docs — как исправить ошибки доступа у npm.
  4. Устранение неполадок | Create React App — советы по устранению проблем с Create React App.
  5. Начало работы с Create React App | LogRocket — статья о том, как начать работу с Create React App.
  6. GitHub – coreybutler/nvm-windows — управление версиями Node.js в Windows с помощью nvm-windows.
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Что делать, если 'react-scripts' не распознаётся системой?
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Никита Титов

разработчик Node.js

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