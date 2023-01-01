Решение: 'react-scripts' не распознаётся как команда в NPM#React #Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с тем, что
'react-scripts' не распознаётся системой, проверьте наличие
react-scripts в вашем проекте следующей командой:
npm install react-scripts --save
Если данное действие не привело к успеху, скорее всего, у вас возникли проблемы с зависимостями. Чтобы их решить, удалите
node_modules и
package-lock.json, а после выполните повторную установку:
rm -rf node_modules package-lock.json && npm install
Обратите внимание, чтобы в разделе
scripts файла
package.json было точно прописано:
"scripts": {
"start": "react-scripts start",
// ... тут могут быть и другие скрипты
}
Для применения внесённых изменений откройте новую сессию терминала.
Устранение неполадок
Если
'react-scripts' по-прежнему не распознаётся, убедитесь, что зависимость актуальна и правильно прописана в секции
"dependencies". Если что-то отсутствует, команда
npm install react-scripts --save может помочь.
Если ситуация не изменилась, стоит проверить права доступа, актуальность версии вашего менеджера пакетов и кэш npm.
Проверка совместимости
Убедитесь, что версии вашего менеджера пакетов и Node.js совместимы:
- Версия NPM: >= 5.5.1
- Версия Node.js: >= 9.3.0
Если требуются обновления, используйте:
nvm install node
Пользователям Windows рекомендуется пользоваться nvm-windows для смены версий Node.js.
Постепенная очистка
Начните с очистки кэша npm:
npm cache clean --force
npm rebuild
Иногда лучше начать проект с нуля:
git clone <repository-url>
cd <repository-name>
npm install
Глубокий анализ: поиск и устранение неполадок
Детальная диагностика требуется, если простые методы не натолкнули на решение:
Скрипты и окружение
Проверьте актуальность версии
react-scripts и других зависимостей проекта. Все компоненты должны быть обновлены и совместимы друг с другом.
Ручная установка и очистка
В качестве крайней меры можно попробовать ручную установку через команды
npm install react-scripts@latest --save или
yarn add react-scripts --save. Попробуйте ещё раз провести полную очистку и установку:
rm -rf node_modules package-lock.json && npm install
Визуализация
Можно сравнить вашу проблему с
react-scripts с попыткой завести автомобиль без ключа:
Вы: "Заведи машину!"
Машина: "'react-scripts' не распознаётся..."
В данном контексте ваш проект – это автомобиль, а
react-scripts – ключ. Выполните:
npm install react-scripts
И проблема исчезнет:
Вы: "Теперь заведи!"
Машина: 🚗💨 (Успешный запуск проекта)
Понимание первопричин
Устранив ошибки с
react-scripts, вы сможете обнаружить и решить глобальные проблемы в вашем окружении для разработки, становясь в этом настоящим экспертом.
Полезные материалы
- Первые шаги – React — официальная документация по React.
- npm-install | npm Docs — руководство по использованию npm install.
- Решение ошибок доступа EACCES | npm Docs — как исправить ошибки доступа у npm.
- Устранение неполадок | Create React App — советы по устранению проблем с Create React App.
- Начало работы с Create React App | LogRocket — статья о том, как начать работу с Create React App.
- GitHub – coreybutler/nvm-windows — управление версиями Node.js в Windows с помощью nvm-windows.
Никита Титов
разработчик Node.js