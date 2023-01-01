Решение: 'react-scripts' не распознаётся как команда в NPM

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с тем, что 'react-scripts' не распознаётся системой, проверьте наличие react-scripts в вашем проекте следующей командой:

Bash Скопировать код npm install react-scripts --save

Если данное действие не привело к успеху, скорее всего, у вас возникли проблемы с зависимостями. Чтобы их решить, удалите node_modules и package-lock.json , а после выполните повторную установку:

Bash Скопировать код rm -rf node_modules package-lock.json && npm install

Обратите внимание, чтобы в разделе scripts файла package.json было точно прописано:

json Скопировать код "scripts": { "start": "react-scripts start", // ... тут могут быть и другие скрипты }

Для применения внесённых изменений откройте новую сессию терминала.

Устранение неполадок

Если 'react-scripts' по-прежнему не распознаётся, убедитесь, что зависимость актуальна и правильно прописана в секции "dependencies" . Если что-то отсутствует, команда npm install react-scripts --save может помочь.

Если ситуация не изменилась, стоит проверить права доступа, актуальность версии вашего менеджера пакетов и кэш npm.

Проверка совместимости

Убедитесь, что версии вашего менеджера пакетов и Node.js совместимы:

Версия NPM: >= 5.5.1

Версия Node.js: >= 9.3.0

Если требуются обновления, используйте:

Bash Скопировать код nvm install node

Пользователям Windows рекомендуется пользоваться nvm-windows для смены версий Node.js.

Постепенная очистка

Начните с очистки кэша npm:

Bash Скопировать код npm cache clean --force npm rebuild

Иногда лучше начать проект с нуля:

Bash Скопировать код git clone <repository-url> cd <repository-name> npm install

Глубокий анализ: поиск и устранение неполадок

Детальная диагностика требуется, если простые методы не натолкнули на решение:

Скрипты и окружение

Проверьте актуальность версии react-scripts и других зависимостей проекта. Все компоненты должны быть обновлены и совместимы друг с другом.

Ручная установка и очистка

В качестве крайней меры можно попробовать ручную установку через команды npm install react-scripts@latest --save или yarn add react-scripts --save . Попробуйте ещё раз провести полную очистку и установку:

Bash Скопировать код rm -rf node_modules package-lock.json && npm install

Визуализация

Можно сравнить вашу проблему с react-scripts с попыткой завести автомобиль без ключа:

Markdown Скопировать код Вы: "Заведи машину!" Машина: "'react-scripts' не распознаётся..."

В данном контексте ваш проект – это автомобиль, а react-scripts – ключ. Выполните:

Bash Скопировать код npm install react-scripts

И проблема исчезнет:

Markdown Скопировать код Вы: "Теперь заведи!" Машина: 🚗💨 (Успешный запуск проекта)

Понимание первопричин

Устранив ошибки с react-scripts , вы сможете обнаружить и решить глобальные проблемы в вашем окружении для разработки, становясь в этом настоящим экспертом.

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